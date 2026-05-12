Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC

フロリダ州ウェストパームビーチ発 - 資本市場、証券法、M&A（合併・買収）、および企業法務を専門とするブティック型法律事務所であるアンソニー・リンダー＆カコマノリス法律事務所（ALC）は本日、新たなポッドキャストシリーズ「ALC Lawcast: Finance in Focus」を正式に開始したと発表しました。本プログラムは、C-suite経営陣、取締役会メンバー、ならびに海外発行体を対象に、変化する規制環境および米国資本市場の複雑性について高度な分析を提供することを目的としています。

米国および海外の企業がグローバルな流動性へのアクセスを目的に、ナスダックおよびニューヨーク証券取引所（NYSE）への上場を志向する動きが強まる中、本Lawcastはクロスボーダー証券法の技術的側面を理解するための重要なリソースを提供します。本シリーズでは、新規株式公開（IPO）、De-SPAC取引、SEC報告、ならびに監視強化が進む時代におけるSECコンプライアンス・カウンセルの高度かつ複雑な要件について、詳細な議論を展開していきます。

「ALC Lawcast: Finance in Focus」の開始は、フロリダ州への金融関連企業の流入が加速する重要な時期と重なっており、同州が国際金融における第二の拠点としての地位を確立しつつあることを示しています。外国企業のコーポレートガバナンスと米国の規制要件とのギャップを埋めることで、ALCはミッドマーケットにおける買収や企業再編を進める企業にとっての主要なパートナーとしての地位をさらに強化しています。

「米国資本市場に対する国際的な関心が前例のない高まりを見せる中で、明確かつ権威あるガイダンスの重要性はこれまで以上に高まっています」と、同事務所の創設パートナーであるローラ・アンソニーは述べています。「『ALC Lawcast: Finance in Focus』は、SECの複雑な規制枠組みに対応するという当事務所の取り組みを戦略的に拡張するものです。私たちは、海外発行体および国内の成長企業が、市場参入、ナスダック上場要件への対応、そして長期的なコンプライアンス維持を成功させるために必要な高度なツールと専門的知識を確実に備えられるよう支援することを目指しています。」

初回エピソードでは、最近施行されたおよび提案中のナスダック規則の変更がもたらす影響について検証し、これらの変化が小型株IPOや上場維持要件にどのような影響を与えるのかについて、技術的な分析を提供します。本ディスカッションは、米国資本市場の厳格な基準に対応する発行体にとって重要な示唆を提供するとともに、ALCの豊富な知見を活用し、複雑なコンプライアンス上の課題を乗り越えるための指針を提示します。

この新シリーズは、クライアントおよび金融業界全体に対する教育・情報提供に長年取り組んできたALCの姿勢を受け継ぐものです。この取り組みは、2010年1月より継続的に発信されている、同事務所の広く認知された「Securities Law Blog」（www.securitieslawblog.com）に最もよく表れています。さらに、「Finance in Focus」シリーズは、2015年に開始され、200本以上のエピソードを配信してきたオリジナルの「Lawcast」の成功を基盤としており、証券業界向けデジタル法務コンテンツの先駆者としての地位を確立しています。

リスナーは、「ALC Lawcast: Finance in Focus」をYouTubeおよびその他の主要ストリーミングプラットフォームで視聴することができます。本シリーズの第1回エピソードは、以下のリンクからご覧いただけます： https://www.youtube.com/watch?v=jWpSKYXj5_A&list=PL6A4VKTCb8P0tv2vBBWHVirw8AZP3vmAg&index=1(https://www.youtube.com/watch?v=jWpSKYXj5_A&list=PL6A4VKTCb8P0tv2vBBWHVirw8AZP3vmAg&index=1)