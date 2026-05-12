【数量限定】丹丘蒸留所のウイスキー、本格始動。シングルモルト ニューポット発売、ならびに「プライベートカスクプログラム2026」の募集開始

丹丘蒸留所株式会社シングルモルト ニューポット 120ml

ニューポットには、原料の選定から糖化、発酵、蒸留に至るまで、すべての工程における私たちの判断と哲学が、ありのままに刻まれます。

原料には、伝統的なフロアモルティング製法で造られた、味わい豊かな英国産麦芽を100％使用。さらに、仕込み水から加水に至るまでのすべての工程において、東川町が誇る旭岳の地下湧水を用いています。

素材の持ち味を最大限に引き出すため、世界的にも導入例の少ないマッシュフィルターを採用。麦芽の成分を余すことなく抽出し、濃厚でふくよかな麦汁を生み出しています。その麦汁を、ステンレスタンクと木桶タンクで合計168時間かけてじっくりと発酵させ、 ぶどうを思わせる芳醇なアロマを原酒にまとわせました。

私たちが目指した、トロピカルな果実の香りと、大麦由来の奥行きある味わいを、グラスのなかでお確かめください 。

製品名： シングルモルト ニューポット

容量： 120 ㎖

アルコール分： 63度

数量： 国内 1,500本

小売価格：2,970円（税込）

発売開始：5月11日（月）

購入方法：

テイスティングノート

香り

- オンラインショップ：こちら(https://shop.tankyudistillery.jp/products/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%88-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88-2026)- 丹丘蒸留所 ショップ：北海道上川郡東川町西2号北23など

芳醇な麦芽香が力強く立ち上がり、こんがり焼いたパンやチーズクラッカーを思わせる香ばしさが幾重にも重なります。やわらかなミネラル感に、穏やかな花蜜の甘やかさが寄り添います。

味わい

瑞々しく生き生きとした口当たりで、爽やかな果実の甘みをほのかな酸が引き締めます。味わいの芯には麦芽の存在感がしっかりとあり、ミルクアイスクリームを思わせるクリーミーな風味が全体を丸く包み込みます。質感はオイリーで厚みがあり、かすかな海藻のニュアンスが奥行きを添えています。

余韻

じんわりとした温かみを伴いながら長く続き、ホットワイン、干し梅、クローブを思わせる風味が広がります。さらに、繊細なミネラル感が余韻の終わりまで静かに残り、味わいに骨格と複雑さを与えています。

「プライベートカスクプログラム2026」 オーナー募集中

プライベートカスク用の木樽

ウイスキーは、樽の中で時間とともに育っていきます。

プライベートカスクプログラムは、原酒を1樽単位で所有し、その熟成の変化を見守りながら、将来ご自身だけのボトルとして受け取ることができる特別な体験です。

スコットランド産のノンピート麦芽（スモーキーさを持たない麦芽）を用いた原酒を詰めた、4種類の樽からお好みのものをお選びいただけます。

ミズナラ樽 220L ホグスヘッド（\4,250,000 税別／8年分保管料込み）

富山県産・樹齢200年超のミズナラを使用した日本産の樽。伽羅や白檀を思わせる気品ある和の香りが、長い熟成のなかで育まれます。

18年シェリー樽 220L ホグスヘッド（\2,250,000 税別／3年分保管料込み）

スペイン産オーク材で、オロロソまたはペドロ・ヒメネスのシェリーを18年間熟成させた樽。ドライフルーツ、ナッツ、穏やかなスパイスが幾重にも重なる、芳醇で複雑な味わいを生み出します。

バーボン樽 200L アメリカン・スタンダード・バレル（\1,380,000 税別／3年分保管料込み）

バニラ、キャラメルといった甘い香りが溶け出し、まろやかで均整のとれた王道の味に仕上がります。初めて樽を手にされる方にも親しみやすい選択肢です。

シェリー・オクタブ樽 55L（\448,000 税別／3年分保管料込み）

スペイン産のシェリー小型樽。短期間で濃密かつ凝縮した風味を引き出します。コンパクトな容量は贈答や記念ボトルにも最適です。

お申し込み・ご相談

公式サイトの相談予約フォーム、またはメールにて承っております。担当者よりご希望に沿ったご提案をいたします。Zoom・電話・対面でご相談いただけます。対応言語は日本語・英語・中国語です。

URL：https://tankyudistillery.jp/ja/private-cask

スコットランドで経験を積んだ主任蒸留士が手掛けるウイスキー

主任蒸留士 ダー・ウェイ・シェイ

丹丘蒸留所のウイスキー製造を指揮するのは、台湾出身のダーウェイ・シェイ（以下、デイビッド）です。スコットランド・ハイランド地方のエドラダワー蒸留所にて蒸留技師として研鑽を積み、伝統的なスコッチウイスキーの製造技術を習得。その後、スペイサイド蒸留所ではマスターブレンダーを務めました。これまでに培った経験と知見を携え、いま北海道の地で新たなウイスキー造りに挑んでいます。

またデイビッドは製造業務と並行し、台湾でも特に多くのリスナーを持つウイスキーポッドキャストの一つ『whisky4pro（業務用威士忌指南）』のホストを務めるほか、執筆活動にも精力的に取り組んでいます。

「ニューポットの製造過程で下す全ての判断は、将来のシングルモルトウイスキーの姿を思い描きながら行っています。いまグラスの中にあるのは、蒸留所が目指す方向性そのものです。

ぶどうを思わせる果実の香りと、麦芽の豊かな旨味が、まっすぐに表れること--それが私たちのウイスキー造りの出発点になると考えています。」

丹丘蒸留所 -全国でも珍しい公設民営型の蒸留所

丹丘蒸留所は、2025年8月に北海道・東川町にオープンした、全国でも珍しい「公設民営型」の蒸留所です。

北海道の中央部、大雪山国立公園の麓に広がる東川町は、全国的にも珍しい“上水道のない町”として知られ、町全体が旭岳の伏流水によって支えられています。また「写真の町」としても名高く、国際交流が盛んな文化的な地域でもあります。

自然の恵みと国際性が調和するこの地で、丹丘蒸留所は町とともに、ジンやウイスキー造りに取り組んでいます。

社名：丹丘蒸留所株式会社（タンキュウジョウリュウショ）

設立：2020年８月

代表者：チョウ・エイ・シュン、針ヶ谷元基

本社所在地：北海道上川郡東川町西2号北23番地

蒸留所所在地：北海道上川郡東川町西２号北23番地

事業内容：酒類の企画、製造、販売、輸出入

【お問い合わせ先】

丹丘蒸留所

住所：北海道上川郡東川町西２号北23番地

TEL：080-2554-7335

Mail：info@tankyudistillery.jp

URL：https://www.tankyudistillery.jp/ja

Instagram： https://www.instagram.com/tankyudistillery_jp/