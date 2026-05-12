株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ新浦安(所在地：千葉県浦安市)は、現在リニューアル工事を実施している1F食料品ゾーン(生鮮・デリ売場)を、2026年7月に全面オープンいたします。今回のリニューアルでは、生鮮売場が新たに「SHIN-URA MARCHE※(シンウラマルシェ)」として誕生。隣接するデリ売場とともに、新浦安エリアの皆さまの食生活をより豊かに彩る「食の拠点」へと生まれ変わります。





シンウラマルシェ イメージ





■『SHIN-URA MARCHE※』コンセプト：毎日立ち寄りたくなる 地域のフードマルシェ

「SHIN-URA MARCHE※(シンウラマルシェ)」が目指すのは忙しい毎日の中でも、ふと立ち寄るだけで元気をもらえるような、新浦安の「食の拠点」です。これまで大切にしてきた「いつもの便利さ」はそのままに、「デパ地下のような、ちょっと特別なこだわり」と、「市場(マルシェ)」のような活気と賑わい、専門店の確かな品質と『パッと見て、スッと手に取れて、サッとお買い物できる』ような、心地よいお買物空間。

明るくなったフロアを歩けば、きっと新しい食の発見があるはずです。「今日は何を食べようかな？」と、五感で楽しみながら、ついつい寄り道したくなるような、とっておきの場所に生まれ変わります。





シンウラマルシェ ロゴ





■NEW OPEN！注目ショップ紹介 (掲載順は順不同)

＜クイーンズ伊勢丹(グロサリー・デリカ)＞

クイーンズ伊勢丹は、独自性の高いプライベートブランドやバイヤーの厳選した商品を取り揃え、食生活を通じてお客さまの日々の生活に「ささやかな感動と喜び」をお届けして参ります。新浦安で暮らすみなさまの日常に寄り添い、豊かなライフスタイルをご提案いたします。

新しい発見や感動があり、ついついまた立ち寄りたくなる、そんな地域で一番のお気に入りの場となれるお店作りを目指してまいります。





クイーンズ伊勢丹 ロゴ





＜タカギフーズ(精肉・総菜)＞

タカギフーズは全国の産地から日本三大和牛の松阪牛をはじめとした銘柄牛に加え、厳選した黒毛和牛も販売。商品の品質・安全・味の良さを求めるため担当者が産地に赴き「生産者の顔が見える」仕入れを行っています。また、インストアでの加工、調理で精肉・惣菜とも「超新鮮」。肉惣菜・お弁当も出来立て・揚げたての美味しさを店頭に並べています。中でも「たかぎの満足ステーキ弁当」「たかぎ謹製和牛めし」は大人気商品となっています。

“安心・安全・健康”をモットーに日々の食卓を彩る素材やこだわりの肉惣菜を提供いたします。





タカギフーズ ロゴ





＜富澤商店(製菓材料・グロサリー)＞

富澤商店は製菓・製パン材料を中心に、小麦粉や砂糖、ナッツ、ドライフルーツ、和食材や世界の食材、調味料、調理道具まで幅広く揃う食材の専門店。初心者から上級者まで、お菓子作りやパン作り、毎日の料理を通して、作る楽しさと出会える商品を取り揃えています。

こだわりの食材や調味料が揃い、料理を作る楽しさを日常に届けます。





富澤商店 ロゴ





■今後の詳細発表について

「SHIN-URA MARCHE※」およびデリ売場のその他出店ショップ詳細、具体的な開業日などの内容につきましては、2026年6月下旬のプレスリリースにて改めてお知らせいたします。

新しく生まれ変わるアトレ新浦安の食のマーケットに、ぜひご期待ください。









※「MARCHE」の「E」は正式にはアキュート・アクセント付き









■施設概要

施設名 ：アトレ新浦安

所在地 ：千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間：10：00～21：00

※一部営業時間が異なる店舗がございます。各ショップの営業時間はアトレ新浦安HPをご覧ください。

構造 ：鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 ：地上2階

延床面積：約14,802平方メートル

店舗面積：約7,154平方メートル

店舗数 ：56ショップ(2026年5月12日現在)









■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行※

事業内容：駅ビルの管理及び運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他





※高は、正式には「はしごだか」





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