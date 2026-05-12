医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年5月29日、うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkにおいて、公開医学講座「つらい花粉症にどう向き合う？舌下免疫療法をわかりやすく解説」を開催します。本講座では、花粉症に対する治療の選択肢の一つである舌下免疫療法について、医師が基礎から解説します。講座開始前には、希望者を対象としたアレルギー検査も実施し、自身の状態を知る機会とともに、治療選択に必要な情報を提供します。参加費は無料です。入館料は別途必要となります。

花粉症とアレルギー治療の選択肢整理

花粉症やダニアレルギーは、季節や生活環境に影響を受けながら継続的に症状が現れる疾患であり、日常生活に支障をきたす要因の一つとなっています。従来は症状を抑える対症療法が中心でしたが、近年では体質への働きかけを含めた治療選択にも関心が広がっています。 舌下免疫療法は、アレルゲンを少量ずつ体内に取り入れることで、アレルギー反応の軽減を目指す治療法です。一定期間の継続が必要とされる一方で、長期的な視点での症状軽減が期待される治療として位置付けられています。ただし、対象となる人や治療開始の時期、継続の考え方については十分に整理されていない場合もあります。 本講座では、こうした背景を踏まえ、耳鼻咽喉科医師による解説を通じて舌下免疫療法を含むアレルギー治療の考え方を整理し、治療選択を検討する際の基礎的な情報を提供します。

講座内容とアレルギー検査の実施

当日は、医誠会国際総合病院 耳鼻咽喉科の阪本 浩一 医師が登壇し、舌下免疫療法の実際について解説します。治療の流れや対象となる疾患、開始のタイミングなど、診療現場での判断に基づいた情報を具体的に整理します。 また、治療を検討する際に必要となる継続期間や日常生活への影響についても触れ、受診を検討する段階で確認しておきたいポイントを整理します。 講座開始前には、希望者を対象としたアレルギー検査を実施します。検査は採血により、スギおよびコナヒョウダニの項目を確認します。定員は20名です。 講座で得た知識と検査結果をあわせて確認することで、自身の状態に応じた対応を検討するための情報整理につなげます。

概要

■テーマ：「つらい花粉症にどう向き合う？舌下免疫療法をわかりやすく解説」 ■日時： 2026年5月29日(金) 12:30～13:30出張検査 13:40～14:10講座 ■会場：うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park 3階 健康スタジオA ■講師：医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 診療副院長 イヤーセンター長 阪本浩一 医師 ■内容：毎年つらい花粉症にお悩みの方へ。 本講座では、花粉症対策として、体質改善を目指す「舌下免疫療法」について解説します。 舌下免疫療法とはどのような治療なのか、どのような方が対象となるのか、また始める時期などについてお話しします。 本講座をきっかけに、ご自身に合うかどうかを考えていただき、花粉症治療の選択肢のひとつとして、ぜひご検討ください。 ※本治療は、スギ花粉症やダニアレルギーが対象となります。 「自分に合った治療を知りたい」「毎年の花粉症を少しでも楽にしたい」とお考えの方におすすめの内容です。治療についてより詳しく知りたい方や、ご相談をお考えの方にも参考となる内容です。 ■無料検査：スギ、コナヒョウダニのアレルギー検査（採血） 12:30～13:30同会場にて実施（上限20名） ■参加費：無料（※講座へのご参加は無料です。施設へ入館料が別途必要となります。） ■予約はこちら：https://forms.gle/GYxmJcvCdxYnZNmT6

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park について

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。 公式 HP：https://umekita-onsen.jp/

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による