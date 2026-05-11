HiJoJo Partners株式会社

HiJoJo Partners株式会社（以下、HiJoJo）は、米国における事業展開の強化を目的として、米国子会社であるHiJoJo Management Company Inc.のCEOに、Brett Mock（ブレット・モック）氏を招聘したことをお知らせいたします。

■背景および目的

HiJoJoは、2026年3月に米国拠点を開設し、グローバルなプライベート市場への投資機会の提供体制を強化してまいりました。特に、ユニコーン企業を含むミドル・レイトステージ企業への投資機会は、引き続き米国を中心に拡大しており、現地における案件発掘力（ソーシング力）の強化が重要な経営課題となっております。

今般、米国資本市場およびプライベート市場において豊富な経験とネットワークを有するBrett Mock氏をCEOとして迎えることで、現地の投資エコシステムとの連携を一層強化し、有望な投資案件の発掘および組成能力の向上を図ってまいります。

■Brett Mock氏について

Brett Mock氏は、資本市場およびプライベート投資分野において30年以上の経験を有し、Nasdaq Private Market（NPM）の会長を歴任するなど、米国における非上場株式取引およびセカンダリー市場の発展に深く関与してきました。

HiJoJoはこれまで、Nasdaq Private Marketとの資本業務提携を通じて関係を構築しており、同氏の参画は、当該パートナーシップをさらに深化させるものと位置付けております。

■今後の展開

Brett Mock氏は、米国子会社CEOとして、主に以下の領域を統括いたします：

- 米国における投資案件のソーシングおよび実行体制の強化- ベンチャー企業および成長企業との関係構築- 戦略的パートナーシップの推進

本体制により、HiJoJoは、日本の投資家とグローバルなプライベート企業をつなぐクロスボーダー投資プラットフォームとしての機能を一層強化してまいります。

■代表コメント

HiJoJo Partners 共同CEO スピリドン・メンザス コメント：

「Brett氏の参画を大変嬉しく思います。同氏の豊富な経験とネットワークは、当社の米国展開を加速させるとともに、質の高い投資機会へのアクセスをさらに拡大する上で大きな力となります。今後もグローバルにプライベート市場へのアクセスを提供するプラットフォームとしての成長を目指してまいります。」

■HiJoJoの概要

HiJoJoは2017年にスピリドン・メンザスによって設立された日本の独立系資産運用会社です。HiJoJoは、日本で米国ユニコーン企業に投資する最大手のVCの一つであり、対面およびオンラインチャネルを通じて日本の投資家に対して、設立以来累計500億円（2026年２月5日現在）を超えるミドル・レイトステージ企業に投資するファンドを販売してまいりました。株主として、クレディセゾン、みずほ証券、SBIグループ、Finatextホールディングス、三菱UFJイノベーション・パートナーズ、岡三証券グループ、ジャパンインベストメントアドバイザー、マネックスグループ、ペガサス・テック・ベンチャーズ、i-nest capital、SMBCベンチャーキャピタルなどの日本の大手金融機関グループからご出資いただいております。

今後も、グローバルなプライベート市場への投資機会の提供を通じて、投資家の多様なニーズに応えてまいります。

詳細は以下をご参照ください：

https://www.hijojo-partners.com(https://www.hijojo-partners.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=mail&utm_campaign=hjj-us)

商号：HiJoJo Partners株式会社

登録番号：関東財務局長（金商）第3065号

登録業務：第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

加入協会：一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 資産運用業協会