東京都の福生市民会館にて、2026年6月21日（日）に「ラヴィリ・イスリャモフ ヴァイオリンコンサート＆トーク」を開催！チケットペイにて販売開始！
2023年チャイコフスキー国際コンクールで第2位を獲得した、ロシアの若きヴァイオリンの名手・ラヴィリ・イスリャモフの演奏を、福生市民会館でお聴きください。
曲目 T.A.ヴィターリ シャコンヌ ト短調
P.I.チャイコフスキー ワルツ＝スケルツォ Op.34
W.A.モーツァルト ヴァイオリンソナタ第21番 ホ短調 KV304
N.パガニーニ 24のカプリース Op.1より 第24番 イ短調
R.イスリャモフ 3つのロマンス Op.7
K.シマノフスキ ノクターンとタランテラ Op.28
C.フランク ヴァイオリンソナタ イ長調 FWV8 M8
■開催概要
タイトル： ラヴィリ・イスリャモフ ヴァイオリンコンサート＆トーク
日時：2026年6月21日（日） 午後1時30分開場 午後2時開演
会場：福生市民会館 大ホール（もくせいホール）
出演：ラヴィリ・イスリャモフ（ヴァイオリン）、スヴェトラーナ・ポノマレワ（ピアノ）
前売 一般4,000円 高校生以下2,000円
当日券 一般4,400円 高校生以下2,200円
申し込みページ：チケットペイ
https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61122
■「チケットペイ 」とは
イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。
サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/
■株式会社ペイメントフォーについて
「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーで
<会社概要>
会社名：株式会社ペイメントフォー
所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.paymentfor.com
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■本件に関するお問合せ
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チケットペイグループ
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