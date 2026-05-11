【立命館・草津市と連携】Venture Cafe Tokyoの起業家教育プログラム『COMMUNITY CAMPUS +R @Kusatsu』開講決定

一般社団法人ベンチャー・カフェ東京

Venture Cafe Tokyo（所在地：東京都港区、Executive Director：小村隆祐）は、学校法人立命館主催のもと、草津市との共催により、起業家教育プログラム「COMMUNITY CAMPUS +R @Kusatsu」を6月より開講いたします。

COMMUNITY CAMPUS +R @OIC 第1期の様子

本プログラムは、立命館大学びわこ・くさつキャンパス（BKC）を舞台に、約8週間にわたるメンタリングやグループワークを通じて、多様な仲間とともに、起業家に共通する思考と行動法則を身につけ、事業アイデアを形にしていくためのノウハウを学び、知見を深め、挑戦し続けるためのコミュニティを共に形成していきます。

国籍・年齢・業種・登記の有無を問わず、「最初の一歩を踏み出したい」すべての人を対象とし、受講生を5月14日（木）まで現在募集中です。

応募は、こちら :https://venturecafetokyo.org/programs/community-campus-plusr-atkusatsu/❏ 「COMMUNITY CAMPUS +R @Kusatsu」開講の背景と草津市における位置づけ

草津市では、滋賀県南部地域の経済成長を牽引し、スタートアップ・地域企業・支援者・市民・学生など多様な主体の交流・集積による新たな価値（イノベーション）を生み出すオープンイノベーション拠点として、『（仮称）イノベーション集積拠点』の創出に向けた検討を進めています。本プログラムは、その創出に向けた取り組みの一環として、地域に根ざしたスタートアップの創出・成長・集積を推進し、スタートアップエコシステムの構築を目指すことを目的に、学校法人立命館および草津市が連携して実施する「草津市スタートアップ創出等支援事業」の一つです。

「COMMUNITY CAMPUS +R @Kusatsu」は、起業に対する理解と関心を深めるとともに成長を促す機会として、アントレプレナーシップの涵養および起業に関する社会的機運の醸成を目的の1つとしています。Venture Cafe Tokyoが提供する「COMMUNITY CAMPUS」のプログラムを通じて、高校生・大学生・社会人・市内企業の社員など、起業・事業化に関心を持つ多様な人材に、未来を切り拓くためのマインドとノウハウ、そしてコミュニティを提供していきます。

なお、秋セメスターには、立命館大学大阪いばらきキャンパス（OIC）にて「COMMUNITY CAMPUS +R @OIC 第2期」の開催も予定されています。

❏ プログラム概要

プログラム名： COMMUNITY CAMPUS +R @Kusatsu「Entrepreneurship Foundation」（アントレプレナーシップ基礎プログラム）

開講日： 2026年6月2日（火）

開催場所：立命館大学びわこ・くさつキャンパス（BKC）内 グラスルーツ・イノベーションセンター（GIC）

※メンタリングDAYはオンラインにて開催予定

※他立命館キャンパスから参加の学生については、交通費を立命館起業・事業化推進室（RIMIX）が補助します。

定員： 20名

募集対象：

応募には、年齢・属性・経験に制限はありません。アイデアを実現したい方、最初の一歩を踏み出したい方におすすめのプログラムです。（簡易的な応募プロセスがございますが、ビジネスアイデアのクオリティに基づく審査はございません。）

こんな方におすすめ：

- 個人の成長と実現を志したい方- 起業に向け一歩を踏み出したい方- アイデアを事業化していきたい方- 企業内で新規事業に取り組んでいる方- 起業や新たなプロジェクトなど何かを仕掛けたい方- 学生および社会人でネットワークを増やしたい方- ピッチ大会やビジネスコンテストへの出場、アクセラプログラムへの参加を目指す方、など

※法人登記済みの方も受講可

応募方法：

詳しくは、下記URLの公式サイトからご確認の上、ご応募ください。応募フォームに入力いただいた方から随時面談選考を行い、受講生を順次決定します。定員に達した時点で応募を締め切りますのでお早めにご応募ください。

応募は、こちら :https://venturecafetokyo.org/programs/community-campus-plusr-atkusatsu/

募集締切： 2026年5月14日（木）23:59

受講料：

- 一般参加者：11,000円（税込）- 草津市在住・在学の高校生、および立命館学園の学部生・大学院生・卒業生・附属校生・教職員：受講料無料

主催： 学校法人立命館

運営： Venture Cafe Tokyo

共催： 草津市

❏ プログラムの特徴

1. 世界レベルの起業家教育

起業家教育全米No.1のバブソン大学のメソッドを取り入れた独自のカリキュラムを通して、最先端の起業家教育手法からアントレプレナーシップの極意を学びます。

2. アイデアの具体化

思い描くビジネスアイデアを形にし、社会・世界を変えていくために必要なノウハウを学び、知見を深め、視座を高めていきます。



3. コミュニティ

同じ志を持つ仲間と共に学び合い、挑戦し続けるためのコミュニティを形成していきます。

4. 多様な学びの場

年齢や属性に制限がない学び場だからこそ、様々な価値観や想いを持つ多様な仲間と学びを共にし、互いの視野を広げていきます。



5. エントリーレベルから参加可能

起業やビジネスが初めての方にぴったりの内容と環境がここにはあります。また、自身のやりたいことや実現したい事業アイデアが分からない方にもおすすめです。



6. 国内・世界最大級のイノベーションコミュニティとつながれる

参加を通じて、プログラムを運営するVenture Cafe Tokyo が開催する、国内最大級の交流イベントやピッチイベントにアクセスでき、様々なイノベーターとのつながりを広げることができます。

❏ 実施スケジュール[表: https://prtimes.jp/data/corp/60032/table/63_1_2fd732e7d26cf1a40e1cdec187a95a89.jpg?v=202605110451 ]

❏ 参加者の声（COMMUNITY CAMPUS +R @OIC 第1期より）

- 「起業に興味があったものの、何から始めていいかわからなかった私にとって、事業の根幹を支えるアントレプレナーシップについて体系的に学ぶことができた。」- 「アントレプレナーシップについて学術的にも体系的にも学べ、自身の起業へのビジョンが明確になってきた。」- 「このプログラムを通して、これから先のステップに確実につながるアクションを取ることができた。」- 「コミュニティとして学びながら実践に繋げていける仲間ができた。」

出典：自社調査『COMMUNITY CAMPUS +R @OIC 最終アンケート』

（対象：COMMUNITY CAMPUS +R @OIC 1期生、回答者数：6名）

❏ COMMUNITY CAMPUSについて

「COMMUNITY CAMPUS」は、Venture Cafe Tokyoが運営するアントレプレナーシップ教育プログラムです。「最初の一歩を踏み出す全ての人」を対象に、全国7地域でアントレプレナーシップを学ぶ短期集中コミュニティ型プログラムや単発講座プログラムを提供しています。国内外に跨る人的ネットワークを活かし、多様なイノベーターが交わる学びの場を創出し、個人の成長と挑戦を支えています。

❏ Venture Cafe Tokyoについて

Venture Cafe Tokyoは、“Connecting Innovators To Make Things Happen（イノベーター同士を結びつけて何かを起こす）”をミッションに、起業家や投資家など多様なイノベーターが集まり、社会に対してイノベーションを生み出すコミュニティです。2010年に米・ボストンで設立されたCICの姉妹組織「Venture Cafe」のアジア初拠点として、2018年3月に日本での活動を開始。バブソン大学（米・ボストン）で教鞭を取る山川 恭弘准教授と、卒業生でもある代表理事小村 隆祐のリーダーシップのもと、国内最大のイノベーション促進/交流プログラムを東京・つくば・名古屋・岐阜・立命館大学大阪いばらきキャンパス・福岡・横浜において展開しています。

詳細はこちら：https://venturecafetokyo.org/