2026年10月1日 住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス久我山』（東京都杉並区）オープン予定！
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は2026年10月1日、東京都杉並区に住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス久我山』（以下、『ラヴィーレレジデンス久我山』）の新規オープンを予定しています。
10月のオープンに先駆け、6月と7月に事前案内会を開催します。近隣の方をはじめどなたでもご参加が可能ですので、ご関心のある方はぜひお越しください。
■ 公式ウェブサイト 『ラヴィーレレジデンス久我山』詳細ページ ■
URL：https://www.sompocare.com/service/home/satsuki/H000490
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348889/images/bodyimage1】
１．背景と目的
当社は、パーパスである「日本の介護を変える。そして、日本の未来を創る。」に基づき、中期経営計画（2024～2026年度）において、拡大する介護ニーズへの対応を重要な戦略の一つと位置づけています。特に、2040年問題に代表される高齢者人口の増加に伴い、さまざまな介護サービスの需要がさらに高まっています。より多くの高齢者の方々が安心・快適に暮らせるよう、供給力の向上と高まる需要への適切な対応が急務です。これを受け、当社は供給力向上策の一環として、新棟開設にも注力してきました。
『ラヴィーレレジデンス久我山』は東京都杉並区に位置します。久我山・宮前地区は成熟した邸宅街として名高く、自然に恵まれ、緑豊かで閑静な生活環境が魅力です。
また、交通の利便性にも優れており、京王井の頭線「久我山」駅から徒歩圏内に位置し、都心へも短時間でアクセスが可能です。
２．『ラヴィーレレジデンス久我山』の特徴
（１）『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス』ブランドのホーム
『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス』は、ご入居者を深く理解するコンシェルジュと、洗練された空間を特長とした、高品質な自由とゆとりに満ちたシニアレジデンスです。『ラヴィーレレジデンス久我山』では、全居室にミニキッチンを完備。介護を必要としない方には、これまでどおり自由に、かつ、利便性の高い生活を安心してお送りいただけます。そして、介護が必要になったときには、ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践により、ご入居者の自立支援を行います。当社が取り組む、テクノロジーやＤＤＡ（データ・デジタル・ＡＩ）を積極的に活用し、人が人にしかできない介護に注力する「未来の介護」によって、お一人おひとりに合ったサポートを実現していきます。
（２）緑豊かな環境と「街」さながらの空間
当ホームの魅力は、豊かな自然と調和した上質な暮らしです。緑に包み込まれるようなダイニングは、気候のよい季節には窓を大きく開け放つことができます。心地よい風や草木の瑞々しい香りを肌で感じながら、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。また、周辺環境とのつながりを意識した植栽計画により、地域の生態系との調和を目指しています。この生物多様性に配慮した環境づくりが評価され、当社が運営するホームとして初めてABINC 認証（※）を取得しました。四季折々に表情を変える敷地内の自然が、ご入居者の日常に豊かな彩りを添えます。
さらに、館内は「街」を感じさせる景観を再現。1 階共用部は、円形広場をイメージしたホワイエ、ゆったりとした時間を過ごせるカフェカウンター、四季の変化を感じられるラウンジなど、日々の変化やにぎわいが感じられる多様な空間が広がっており、ホームの中に居ながら、街に出かけるような楽しさを感じていただけます。
10月のオープンに先駆け、6月と7月に事前案内会を開催します。近隣の方をはじめどなたでもご参加が可能ですので、ご関心のある方はぜひお越しください。
■ 公式ウェブサイト 『ラヴィーレレジデンス久我山』詳細ページ ■
URL：https://www.sompocare.com/service/home/satsuki/H000490
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348889/images/bodyimage1】
１．背景と目的
当社は、パーパスである「日本の介護を変える。そして、日本の未来を創る。」に基づき、中期経営計画（2024～2026年度）において、拡大する介護ニーズへの対応を重要な戦略の一つと位置づけています。特に、2040年問題に代表される高齢者人口の増加に伴い、さまざまな介護サービスの需要がさらに高まっています。より多くの高齢者の方々が安心・快適に暮らせるよう、供給力の向上と高まる需要への適切な対応が急務です。これを受け、当社は供給力向上策の一環として、新棟開設にも注力してきました。
『ラヴィーレレジデンス久我山』は東京都杉並区に位置します。久我山・宮前地区は成熟した邸宅街として名高く、自然に恵まれ、緑豊かで閑静な生活環境が魅力です。
また、交通の利便性にも優れており、京王井の頭線「久我山」駅から徒歩圏内に位置し、都心へも短時間でアクセスが可能です。
２．『ラヴィーレレジデンス久我山』の特徴
（１）『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス』ブランドのホーム
『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス』は、ご入居者を深く理解するコンシェルジュと、洗練された空間を特長とした、高品質な自由とゆとりに満ちたシニアレジデンスです。『ラヴィーレレジデンス久我山』では、全居室にミニキッチンを完備。介護を必要としない方には、これまでどおり自由に、かつ、利便性の高い生活を安心してお送りいただけます。そして、介護が必要になったときには、ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践により、ご入居者の自立支援を行います。当社が取り組む、テクノロジーやＤＤＡ（データ・デジタル・ＡＩ）を積極的に活用し、人が人にしかできない介護に注力する「未来の介護」によって、お一人おひとりに合ったサポートを実現していきます。
（２）緑豊かな環境と「街」さながらの空間
当ホームの魅力は、豊かな自然と調和した上質な暮らしです。緑に包み込まれるようなダイニングは、気候のよい季節には窓を大きく開け放つことができます。心地よい風や草木の瑞々しい香りを肌で感じながら、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。また、周辺環境とのつながりを意識した植栽計画により、地域の生態系との調和を目指しています。この生物多様性に配慮した環境づくりが評価され、当社が運営するホームとして初めてABINC 認証（※）を取得しました。四季折々に表情を変える敷地内の自然が、ご入居者の日常に豊かな彩りを添えます。
さらに、館内は「街」を感じさせる景観を再現。1 階共用部は、円形広場をイメージしたホワイエ、ゆったりとした時間を過ごせるカフェカウンター、四季の変化を感じられるラウンジなど、日々の変化やにぎわいが感じられる多様な空間が広がっており、ホームの中に居ながら、街に出かけるような楽しさを感じていただけます。