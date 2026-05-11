【5.22｜無料ウェビナー開催】ホワイトハッカーによる疑似攻撃で、事業継続への影響を可視化する「次世代TLPT」解説セミナーを開催

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、5月22日（金）12:00～12:50に無料ウェビナー「ホワイトハッカーによる疑似サイバー攻撃で検証する！攻撃者の視点からビジネス影響を測る次世代TLPT/レッドチーム演習」を開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260522.html

近年、製造業や物流業をはじめとする幅広い業界において、サイバー攻撃による長期間のシステム停止が相次いでいます。これらは単なるIT障害にとどまらず、サプライチェーン全体へ甚大な影響を及ぼし、企業の事業継続を脅かす重大な経営課題となっています。

こうした背景から、実際の攻撃手法を模倣して組織の対応力を評価するTLPT（脅威ベースのペネトレーションテスト）やレッドチーム演習の重要性が高まっています。

一方で、従来のセキュリティテストは技術的な脆弱性の指摘に終始しがちであり、経営層にとって「どの程度ビジネスへ影響が及ぶのか」を具体的に把握しにくいという課題がありました。

本セミナーでは、単なる侵入の成否を確認するだけのテストから脱却し、事業継続を担保するための次世代セキュリティガバナンスのあり方を提示します。

コンサルティング会社ならではの視点から、「技術的脅威を事業リスクへ翻訳する」独自のアプローチを解説。さらに、侵入によって「どの業務が、いつまで停滞するのか」を具体的に分析し、セキュリティ予算の確保や体制強化の意思決定に直結する実践的な報告書の活用手法もご紹介します。

開催概要

お申し込みはこちら :https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260522.html

開催日時 ：5月22日（金）12:00-12:50

開催形式 ：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

主催 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

申込サイト：https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260522.html

登壇者

ニュートン・コンサルティング株式会社

アソシエイトシニアコンサルタント

橋本 皓司

前職のセキュリティベンダーにおける脆弱性診断やペネトレーションテストの実務経験を活かし、サイバーセキュリティ分野のコンサルティングに従事。技術的な知見に基づき、現場目線で実効性のある支援を提供している。

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2025年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,300社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートン・コンサルティング株式会社

担当：吉田

TEL：03-3239-9209 FAX：03-5913-9950

E-MAIL：info@newton-consulting.co.jp