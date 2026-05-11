カルビー×コインチェック、「ビットコインピザポテト・デー キャンペーン」を実施！

コインチェック株式会社

アクティブユーザー数およびアプリダウンロード数国内No.1* の暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営するコインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、以下、当社）は、5月22日のビットコインピザデーを記念して、カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）が販売する「ピザポテト(R)」とのコラボレーションキャンペーン「ビットコインピザポテト・デー キャンペーン」を2026年5月11日より実施いたします。

URL：https://x.com/coincheckjp/status/2053656367240753210?s=20

ビットコインピザデーとは

ビットコインピザデーとは、2010年5月22日にビットコインが初めて決済に使われ、2枚のピザと交換された出来事に由来する記念日です。ビットコインが初めて決済に使われ「新しい価値交換」が実現した日として、ビットコインユーザーの間で「ビットコインピザデー」と呼ばれています。

2010年5月22日時点では、1ビットコインの価格はおよそ0.0025ドル（約0.22円）で、ピザ2枚と10,000ビットコインというほぼ等価で交換されました。2026年5月10日時点では、1ビットコインは8万ドル（約1255万円）を超えていることから、「ビットコインの価値がどれほど上昇しているか」を示すエピソードとしても有名です。

ビットコインピザデーの詳細は「ビットコインピザとは？初めて交換された時の値段や歴史について（Coincheck Column）(https://coincheck.com/ja/article/199)」もご覧ください。

「ビットコインピザポテト・デー キャンペーン」詳細

コラボレーションの背景

当社は、16年前に10,000ビットコインが2枚のピザと交換された「ビットコインピザデー」という新しい価値交換の象徴的な出来事を、より多くの皆さまと共に楽しみたいとかねてより考えてきました。

そのような中、カルビーは新価値創造拠点「Calbee Future Labo」の活動を通じて、食の研究開発に加えてデジタル領域での新たな体験や価値提供を探ることに積極的に取り組まれています。私たちのビットコインピザデーへの想いや取り組みに対してカルビーにご共感いただいたことが本コラボレーションのきっかけとなり、「ビットコインピザポテト・デー キャンペーン」を実施するにいたりました。

キャンペーン概要

キャンペーン応募条件を満たした方の中から、5月『22日』にちなんで22名様に「ピザポテト×12袋」をプレゼントいたします。

応募方法

１.コインチェック公式Xアカウント（@coincheckjp(https://x.com/coincheckjp)）をフォロー

２.Calbee(カルビー)PR部公式Xアカウント（@calbee_PR(https://x.com/calbee_PR)）をフォロー

３.対象のポスト(https://x.com/coincheckjp/status/2053656367240753210?s=20)をリポスト

応募期間

2026年5月11日11:00～2026年5月17日23:59まで



キャンペーン詳細や注意事項は当社公式Xのこちらのポスト(https://x.com/coincheckjp/status/2053656367240753210?s=20)をご確認ください。

参考

カルビーはビットコインピザデーを記念して、株式会社GALLUSYSが開発するブロックチェーンゲーム「SNPIT」とのスペシャルコラボレーションも実施しています。

詳しくはこちら(https://lp.snpit.xyz/pizzapotato)をご覧ください。

Calbee Future Laboについて

Calbee Future LaboはカルビーのIPを活用して様々な生活接点にカルビーブランドへの入り口をつくります。これまで「じゃがりこスニーカー」などのグッズや雑貨、ゲームアイテム、NFTなどを手掛けてきました。事業コンセプトである「いろいろおかしい いろいろかわいい」を目指して、「みんなでつくるCalbee Meets」を進め、2030年には世界中のお客様1000万人に楽しんでいただくことを目指します。

【参考記事】

カルビー公式note「THE CALBEE」で「かるれっと」やCalbee Future Laboの取り組みを紹介しています。

・「じゃがりこ」をNFTやスニーカーに！？カルビーがIP事業を拡大する理由

https://note.calbee.jp/n/n0dcf90bc45d6

・手軽に「じゃがりこ」のロゴで二次創作!? IP管理プラットフォーム「かるれっと」の開発

https://note.calbee.jp/n/n86d8058df58a

カルビー株式会社について

1949年の創立以来、私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしへの貢献を実践してきました。変わらぬ企業理念のもと、100年を超えてなお挑戦を続ける企業になるべく、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。カルビーグループは、次なる成長に向けた変革に踏みだすことで、新たな食の未来を創造します。

商号：カルビー株式会社

本社：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館22階

設立：1949年4月30日

代表取締役：江原 信

URL：https://www.calbee.co.jp

コインチェック株式会社について

コインチェック株式会社は「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アクティブユーザー数国内No.1*およびアプリダウンロード数7年連続国内No.1**の個人向け暗号資産取引サービス「Coincheck」(https://coincheck.com/ja/)、法人や機関投資家の暗号資産取引・保管を支援する「Coincheck Prime(https://corporate.coincheck.com/prime)」、事業法人向けにクリプト関連ビジネスを支援する「Coincheck Partners(https://corporate.coincheck.com/partners)」を展開しています。東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社、米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業として透明性・信頼性・安全性のもとで、ビットコイン(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/3600)やイーサリアム(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/eth_jpy/3600)などの暗号資産やブロックチェーン技術が生み出す「新しい価値交換」を提供しています。

* 参考：当社2026年2月26日付プレスリリース「Coincheckアプリ、APAC Awards 2025「ベスト暗号資産アプリ」を受賞(https://corporate.coincheck.com/press/dUL4BpgO)」

** 対象：国内の暗号資産取引アプリ 期間：2019年1月～2025年12月 データ協力：AppTweak

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/