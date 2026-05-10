【18歳以下無料招待！】磯子区に歌手・俳優の森公美子さんがやってくる！

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

2026年6月13日(土)、横浜市磯子区民文化センター杉田劇場にて「森公美子コンサート＠横浜市磯子区民文化センター杉田劇場」を開催いたします。

パワフルで表現力豊かな歌唱と包容力あふれるキャラクターで、ミュージカル界では欠かせない存在の森公美子さん。

そんな森さんの歌声は、ど派手なミュージカルナンバーから心揺さぶるバラードまで、老若男女問わず観客を魅了し続けています。

本公演では、”Joyful Joyful”や、“You Raise Me Up”などお馴染みのナンバーからお客様の雰囲気に合わせて選曲したナンバーまで、森さんの魅力がたっぷり詰まった楽曲を披露していただきます。

笑いあり、涙あり、人生をもっと好きになれるトーク&コンサートをぜひお楽しみください！

なお、本公演は「文化庁 令和８年度 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」のため、18歳以下の無料招待並びに同伴者の半額優待を実施しております。

詳細は下記概要をご確認ください。

公演情報

◆日程

2026年6月13日(土)

16：00開演(15：30開場/18：00終演予定)

◆チケット

エキサイティングシート：5,000円

*エキサイティングシート…ゆったりと鑑賞いただける前方席の確約と森公美子さんのサイン色紙をプレゼント！

スマイルクラブ会員A席：4,000円

A席：4,500円

B席：3,000円

※未就学児の入場はご遠慮ください

※エキサイティングシートはお取り扱いを終了しております

◆チケットお取り扱い

電話・受付窓口：

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

045-771-1212（9:00～21:00）

インターネット販売：

teket https://teket.jp/15555/66989

令和8年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業

ご招待及びご優待チケット 概要

◎対象：「平成20年（2008年）4月2日以降に生まれた」小学生～18歳以下の方

◎予定募集数：70名

※無料招待および同伴者優待（下記参照）の場合、エキサイティングシートの特典は対象外となりま

す。特典をご希望の場合は、エキサイティングシート通常価格（5,000円）にてチケットをお求めく

ださい。

【受付】

杉田劇場4階受付窓口、もしくはお電話（045-771-1212）による予約にて承ります。

【同伴者について】

・19歳以上の方は、別途チケットをご購入ください。

・同伴者は各チケット価格の半額で購入可能です。（19歳以上の方のみで半額購入はできません）

■半額適用者2名につき同伴者1名まで半額

例）

・18歳以下1～2名＝同伴者1名まで半額

・18歳以下3～4名＝同伴者2名まで半額

・18歳以下5名＝同伴者3名まで半額

※上記上限を超える場合は、一般料金でのご購入となります。

【無料招待対象の方へ】

・公演当日は、年齢確認ができる書類（健康保険証・学生証など）をご持参ください。

・受付にて氏名・生年月日等のご記入をお願いいたします。（個人情報は文化庁の申請事務以外には使用いたしません）

【その他注意事項】

・招待及び優待席と一般発売席では座席エリアが異なります。招待及び優待のお座席は主催者側で指定させていただきますので、ご了承ください。

・電話予約で郵送をご希望の場合、送料220円および振込手数料が別途かかります。

・チケットは再発行できませんので、紛失にご注意ください。

横浜市磯子区民文化センター杉田劇場

横浜市磯子区民文化センター杉田劇場

(チーム杉劇 / 横浜市芸術文化振興財団 / アイコニクス / ニックスサービス共同事業体)

TEL：045-771-1212（開館時間：9:00～22:00）

FAX：045-770-5656

E-mail: info@team-sugigeki.com（代表メール）