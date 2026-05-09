【5月限定】本格英会話が「初月99円」！QQEnglishが新規入会キャンペーンを開始。24時間受講＆録画機能で、今度こそ英語を習慣化。

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年5月1日（金）～5月31日（日）の期間限定で、新規入会者を対象に「全プラン初月99円キャンペーン」を開始いたしました。英語学習において、「続かなかった」「勉強したのに話せなかった」といった課題は、多くの人が直面する共通の壁です。特に、インプット中心の学習に偏り、「実際に使う機会がないまま終わってしまう」ケースも少なくありません。QQEnglishでは、こうした課題に対し、“実際に話す体験”を起点に、学習の継続と定着を支援。 本キャンペーンを通じて、英語学習を“やって終わり”ではなく、“使える力として身につける”ための第一歩を後押しします。

キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。

・QQEnglish：https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-May-adults/(https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-May-adults/)

・QQキッズ：https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-May-kids/(https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-May-kids/)

特長：“続けられる仕組み”と“話せる体験”

英語学習が続かない理由は、「習慣化できないこと」と「話せている実感が持てないこと」にあります。

QQEnglishでは、この2つを同時に解決する環境を提供しています。

＜AIでは代替できない“伝わる力”＞

表情や反応を含めたコミュニケーションは、人との対話でしか身につきません。

マンツーマンレッスンを通じて、相手の意図を読み取る力や、瞬時に応答する力を養います。

＜ 続けられる学習環境＞

- 1回25分・24時間受講可能

- マンツーマンで発話量を確保

- 20種類以上のカリキュラム

生活リズムに合わせて、無理なく継続できます。

＜ “やりっぱなし”を防ぐ仕組み＞

レッスン録画による学習の振り返りと、TESOL資格を持つ教師による指導により、学習の定着を促します。

QQEnglishの人気カリキュラム

No.1：Callan Method（カランメソッド）

カランメソッドは別名「軍隊式の英会話レッスン」と呼ばれています。その理由は一般的な英会話レッスンとは異なり、最初から最後まで授業の流れが決まっているためです。 教師が生徒に合わせて授業をアレンジすることも、生徒が自由に授業を組み立てることもできません。カランメソッドは教師によって授業内容を変えることができないため、毎回、安定した質の高いレッスンが担保されています。

No.2： R.E.M.S（レムス）

R.E.M.S. は、頭の中で日本語に翻訳せず英語を実践的に身につける「ダイレクトメソッド（直接教授法）」と、文型練習を中心とする「オーディオ・ リンガル・メソッド」を用いたQQEnglishオリジナルの学習メソッドです。正しい文型の模倣と、文の組み替え・反復を素早く行うトレーニングにより、英語力（スピーキング力）を向上させることを目的としています。

No.３：Topic Conversation（トピックカンバセーション）

トピックカンバセーションでは、身近なトピックから抽象度の高いテーマまで、幅広い題材をもとに教師とディスカッションを行うことで、自分の意見を英語でわかりやすく伝えるスキルを身につけることができます。各レッスンを通じて、日常生活やビジネスシーン、学校生活で欠かせない雑談のスキルも向上させることができます。 レッスンでは、トピックに沿った語彙・表現を学び、トピックに関する自分の意見を教師に伝え、教師とのディスカッションを行います。

キャンペーン概要

・キャンペーン名：初月99円キャンペーン

・対象：QQEnglish新規入会者

・期間：2026年5月1日(金)～2026年5月31日(日)

・内容：すべての月額プランを"初月99円（税込）"で利用可能

・適用条件：無料会員登録を行った日から2日以内に初回無料体験レッスンを受講された方

・コース加入方法：

1. まずは無料会員にご登録ください。

2. 会員登録後、画面上のユーザー名から「ポイント購入・履歴」を押していただくと月会費プランのご購入画面が表示されます。

3. 各コースに初月99円の料金表示がございますので、ご希望のプランをご選択の上ご購入ください。

キャンペーンの申し込みはこちら：https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-May-adults/

【注意事項】

※その他のキャンペーンとの併用は不可となります。

※過去に弊社サービスにていずれかのコースに加入されていた、もしくは現在コースに加入中の方は対象外となります。

※本キャンペーンのコースは、最低2ヶ月間のご継続（2ヶ月目の更新）がお申込みの条件となります。

※本キャンペーンは予告無く中止および内容を変更する場合がございます。

QQEnglishについて

CampusTopの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。

オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話）

https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube

https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos