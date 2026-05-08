「メモリーズオフ 二十五周年完了祭」在庫限りの事後通販が5月9日12時よりスタート！ささきむつみ・平つくね描き下ろしイラストの抱き枕カバー＆キャラファイングラフの受注販売を開始

株式会社MAGES.

株式会社MAGES. (東京都港区 代表取締役社長:浅田誠)は、MAGES.が運営するECサイト「マジゲット」にて、「メモリーズオフ 二十五周年完了祭」で販売したグッズの在庫限りの事後通販と、描き下ろしイラストを使用した抱き枕カバーおよびキャラファイングラフの受注販売を5月9日（土）12時より開催することをお知らせいたします。

イベント会場では完売が続出した「メモリーズオフ 二十五周年完了祭」限定グッズの一部について、在庫販売がスタート！

さらに受注販売のグッズには、『メモリーズオフ 双想』シリーズでキャラクターデザインを担当したささきむつみ氏描き下ろしの洲宮紗絵＆天羽ねねと、『メモリーズオフ -Innocent Fille-』シリーズでキャラクターデザインを務めた平つくね氏描き下ろしの嘉神川クロエ＆ノエル姉妹のバニー姿のイラストを使用！

ここでしか手に入らない貴重なグッズを、是非お買い求めください！

「メモリーズオフ 二十五周年完了祭」事後通販

■販売ページ

https://maji-get.jp/pages/memoriesoff-kanryosai

■販売期間

2026年5月9日（土）12:00 ～ 2026年5月25日（月）18:00 予定

■販売形態

・在庫販売 ※期間中でも在庫がなくなり次第販売終了

・受注販売（抱き枕カバー、キャラファイングラフのみ）

■お届け目安

在庫販売グッズ…2026年6月上旬頃予定

受注販売グッズ…2026年7月上旬頃予定

【在庫販売グッズ一覧】

アクリルスタンド（全7種）

各2,000円（税込）

バニーガールの新規描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドです。

＜サイズ＞H165mm程度

＜素材＞アクリル

B2タペストリー（全2種）

各4,000円（税込）

『メモリーズオフ 双想 Break out of my shell』のゲームパッケージイラストを使用したB2サイズのタペストリーです。

＜サイズ＞B2

＜素材＞スエード

トレーディングアクリルコイン（全11種）

500円(税込)

バニーガールの新規描き下ろしイラストを使用したトレーディングアクリルコインです。

＜サイズ＞直径40mm程度

＜素材＞アクリル

ＢＩＧアクリルアートパネル（全1種）

5,000円(税込)

ささきむつみ氏による双海詩音と中森雪加の新規描き下ろしイラストを使用したBIGアクリルアートパネルです。

＜サイズ＞A4程度

＜素材＞アクリル、鉄

BIGアクリルスタンド（全13種）

2,700円(税込)

ベッドシーツ、抱き枕カバーのイラストを使用した、メモリアルなBIGアクリルスタンドです。

＜サイズ＞H200mm程度

＜素材＞アクリル

アクリルキーホルダーセット（全4種）

ゆびきりの記憶 (5個セット) Innocent Fille (5個セット) 各3,000円(税込)

T-wave (7個セット) 双想 ～Not always true～ (8個セット) 各4,000円(税込)

ミニキャライラストを使用したアクリルキーホルダーのセットです。

＜サイズ＞直径60mm以内

＜素材＞アクリル、鉄

【受注販売グッズ一覧】

■抱き枕カバー（全4種） 各16,500円（税込）

ささきむつみ氏、平つくね氏による新規描き下ろしイラストを使用した抱き枕カバーです。最高品質の生地「ライクトロンリッチ」を使用しており、抜群の肌触りが楽しめます。

＜サイズ＞H1600×W500mm

＜素材＞ライクトロンリッチ

洲宮紗絵（メモリーズオフ 双想）天羽ねね（メモリーズオフ 双想）嘉神川クロエ（メモリーズオフ6 ～T-wave～）嘉神川ノエル（メモリーズオフ -Innocent Fille-）

■キャラファイングラフ（全2種） 各12,100円（税込）

ささきむつみ氏による双海詩音と中森雪加の新規描き下ろしイラストと、嘉神川ノエルのアーカイブイラストを使用したキャラファイングラフです。

＜サイズ＞イラスト：A4 額縁：H325×W238×D15mm

＜素材＞紙、木、アクリル樹脂、アルミニウム

(C) MAGES.

■『マジゲット』とは

MAGES.が運営するキャラクターグッズ通販サイトで、手軽にワクワク体験を楽しめるサービスです。

『STEINS;GATE』をはじめとするMAGES.人気IPはもちろん、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズも続々登場！

「マジくじオンライン」では、ファン必見の特別なくじ体験を、ぜひお楽しみください！

関連URL

「マジゲット」公式サイト：https://maji-get.jp/

「マジくじオンライン」公式サイト：https://magic-kuji.jp/

「マジゲット/マジくじオンライン」公式Xアカウント：https://x.com/maji_get

商品に関するお問い合わせ

「マジゲット」：https://maji-get.jp/pages/contact

【会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒107-0052

東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウンイースト 6階

代表取締役社長：浅田誠

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp