東京で沖縄を満喫できる10日間！「第17回 サンシャインシティ 沖縄めんそーれフェスタ」を5月22日(金)～31日(日)に開催

株式会社サンシャインシティ

サンシャインシティ（東京・池袋）では、日本が誇る観光地“沖縄”をテーマにサンシャインシティ内の各施設で様々なイベントを展開する「第17回サンシャインシティ 沖縄めんそーれフェスタ」を5月22日（金）～5月31日（日）の10日間開催します。

「沖縄めんそーれフェスタ」は、サンシャイン水族館が沖縄県恩納村の協力のもと2006年から取り組んでいる「サンゴプロジェクト」をきっかけに始まりました。今年は、本プロジェクトが20周年を迎え、これまでの恩納村との協力関係をさらに発展させるため、4月17日に包括連携協定を締結しました。本イベントは、協定締結後初めて大規模に両者が連携する取り組みであり、協定の連携事項である観光や文化・芸術振興などを体現します。

恩納村をはじめとする現地の各自治体等との関係性を活かし、今年も本イベントならではのバラエティ豊かな「沖縄物産展」を開催します。今年は55店舗が出展し、今回初出展となる12店舗のうち8店舗が県外初出展です。ここでしか出会えない、現地のリアルな魅力をお楽しみいただけます。

このほか、噴水広場での沖縄出身アーティストによるライブステージや、イケ・サンパークでのエイサー体験など、サンシャインシティ内外の至る所で沖縄文化をご満喫いただけます。

沖縄一色に染まる10日間を、ぜひお楽しみください！

イベントウェブサイトはこちら :https://sunshinecity.jp/file/official/okinawa/top/

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます→

https://prtimes.jp/a/?f=d20364-1110-1c2fd8e645fab78cfb6b962543564c7e.pdf

サンシャインシティ 沖縄めんそーれフェスタのポイント

1．ディープで本格的な沖縄文化を体感できる！

恩納村をはじめとする現地とのネットワークを活かした、“本物の沖縄”に触れることができるのが本イベントの魅力です。今回は「嘉手納（かでな）町」が自治体として初出展するほか、沖縄本島だけではなく、石垣島など様々な離島の魅力も集結。各地のリアルな観光情報や、新たな魅力を発見していただけます。

2．都内最大級の「沖縄物産展」 全55店舗中、8店舗が「県外初出展」！レアなグルメも味わえる！

今年は55店舗が出展し、そのうち12店舗が本イベント初出展と、リピーターの方にも新鮮な店舗ラインナップです。さらに、そのうち8店舗は県外初出展。沖縄県以外ではなかなか味わえない激レアグルメも登場。お土産用の物産品はもちろん、沖縄そばやサーターアンダギーなど、できたての沖縄グルメをその場ですぐご堪能いただけます。

3．サンシャインシティが沖縄一色に！ 水族館ではクラゲを観賞しながらAボールを味わえる「泡盛Bar」初開催！

噴水広場や物産展会場では、沖縄の伝統芸能や沖縄にゆかりのあるアーティストによる熱いライブステージを連日開催します。また、サンシャイン水族館では、めんそーれフェスタ開催のきっかけとなった「サンゴプロジェクト」20周年を記念して、サンゴについて学べる特別なガイドツアーやワークショップを展開。さらに、クラゲの展示エリア「海月空感（くらげくうかん）」では、夜間限定でAボール（泡盛ソーダ割）を片手にクラゲの漂う姿を観賞し、ゆったりとしたお時間をお過ごしいただける「泡盛Bar」を初開催します。大型複合施設ならではのスケール感を活かした館内装飾やBGMも相まって、全館至る所で沖縄を体感できます。

4．キッズスペースの新設＆約400席もの飲食スペースで誰でも沖縄を満喫できる！

サンシャインシティは、ファミリー層にとって「よりいっそう“楽しく” “居心地よく” “安心して”過ごせる施設」を目指しており、今回物産展エリア内へ「キッズスペース」を新設いたします。ご家族連れでも時間を気にせずごゆっくりお楽しみいただけます。さらに、物産展会場内には、約300席の座席やスタンディングテーブルをご用意。屋外には、ライブを聞きながら物産展で購入した商品をその場で味わえる約120席のビアテラスも登場し、お一人様やご友人同士、ご家族、それぞれの楽しみ方でお過ごしいただけます。

サンシャインシティと沖縄県恩納村との包括連携協定締結について 詳細はこちら（配信日：2026年4月20日）

https://co.sunshinecity.co.jp/archives/007/202604/8b39d0caec94c9a31e5d1fedbf0f1265ee030ff6abf762e048c44e30da4530ae.pdf

◆沖縄物産展（展示ホールA）

観光客にも人気の名産品から実はあまり知られていない隠れたソウルフードまで総勢55店舗が大集結！目でも楽しめる実演販売は半数以上です。本イベント初出展の12店舗のうち、8店舗は県外初出展。定番のオリオンビールや、タコライス、沖縄そばはもちろん、豚肉や野菜、豚の血を使って炒め煮した沖縄の伝統的なソウルフードの「チーイリチャー（血イリチー）」の実演販売や、もちもちの自家製麺が特徴の「大東（だいとう）そば」など、本格的な沖縄を味わえる初出店のお店も。

さらに、今回自治体初出展の嘉手納町からは、出来立てのスムージーに黒糖を削りかけた「KADENA SMOOTHIE」や冷たい沖縄ぜんざいが特徴のかき氷を提供する「PARA PARLOR」が出展！あなたがまだ知らない沖縄に出会えるかも！？

今回初！沖縄物産展エリアにキッズスペースが登場！

サンシャインシティは、ファミリー層にとって「よりいっそう“楽しく” “居心地よく” “安心して”過ごせる施設」を目指しており、今回初めて物産展エリアにキッズスペースを新設します。

キッズスペース周辺での飲食も、キッズスペースをご利用の方が優先してご利用いただけます。お子さまが遊んでいる間も、安心してご飲食いただけます。

※保護者の同伴が必須となります ※未就学児のみ利用可能です ※スタッフは常駐しておりません

【沖縄物産展 屋外特設会場】 オリオンビール presents めんそーれビアテラス（有料）

約120席の屋外会場で三線ライブなどを聴きながら、物産展会場で購入した商品をお召し上がりいただけます。

入場料には物産展で使用できる3,000円分の商品券と、オリオンビール株式会社のチューハイ「natura 爽やかシークヮーサー・芳醇マンゴー」（2種）が当たる限定抽選会への参加権も含まれるのでお得！

入場料：4,000円（事前予約制）

▼予約方法やライブの詳細はこちら

https://sunshinecity.jp/file/official/okinawa/top/beer_terrace.html

過去開催の様子

◆沖縄ライブステージ（噴水広場）

専門店街アルパB1に位置する噴水広場では、沖縄のアーティストが多数出演するライブステージを開催します。

イベント初日の5月22日（金）には、沖縄めんそーれフェスタオープニングステージを開催。4月17日（金）に締結した恩納村と当社の包括連携協定のお披露目や、迫力あるエイサー演舞など、イベントの幕開けを飾ります。

毎年大人気のアーティストに加えて、今年は、石垣島出身の三線唄者・新良幸人（あら・ゆきと）さんと宮古島出身のアーティスト下地勇さんで結成された音楽ユニット「THE SAKISHIMA meeting」が２年ぶりに登場！さらに、沖縄の歌と踊りや恩納村のエイサー演舞など、沖縄の伝統芸能を心行くまでお楽しみいただけます。

◆サンシャイン水族館

サンゴプロジェクト20周年！サンゴについて「知る」から「実践」へつながるガイドツアーやワークショップ

2006年にスタートしたサンシャイン水族館のサンゴ保全活動「サンゴプロジェクト」は、恩納村の協力のもと今年で20周年を迎えました。節目となる本年は、ご来場の皆様がサンゴの現状を学び、環境保全への 「実践」へと一歩を踏み出すきっかけとなるような取り組みを展開します。

▸「探検ガイドツアー」（有料）

飼育スタッフがバックヤードをご案内する「探検ガイドツアー」（有料）を期間限定でサンゴ特別ver.で開催します。サンゴを育てる現場のリアルな保全活動を間近に見学し、サンゴについて詳しく学ぶことができます。

▸ベチバーワークショップ ※5月23日（土）、24日（日）限定

恩納村でのサンゴ礁を守るための取り組みを学べる特設ブースが登場。サンゴの保全のために、海への赤土の流出を抑えるグリーンベルトとして使用されている「ベチバー」を使ったワークショップ等を開催します。

ワークショップでは「ベチバー」を使ってミサンガを作る体験も「ベチバー」で作ったミサンガ

その他、沖縄物産展、噴水広場、水族館の3つのエリアを巡るとオリジナルステッカーがもらえるスタンプラリーを開催します。

さらに、館内2階「ショップ アクアポケット」では、めんそーれフェスタ期間よりオリジナルニット製エコバッグや、売り上げの一部がサンゴの植え付けや保全活動に活用される「Sunna（さんな）ちゃんの恩返し黒糖」も販売しています。

また、サンゴプロジェクト20周年の企画として、募金箱を設置しています。集まった募金は、恩納村へ寄付され、サンゴの健康チェック、ビーチクリーンなどの活動に使用いたします。

▸「サンゴプロジェクト」ウェブサイト

https://sunshinecity.jp/file/aquarium/coral_project/

▸「サンゴプロジェクト 20周年歩み」リリース

https://co.sunshinecity.co.jp/press-room/news-release/2026-04-20-2.html

生き物と沖縄文化を楽しく知れる「パフォーマンス 沖縄めんそーれフェスタver.」

毎日実施している水族館の人気パフォーマンスを、期間限定の「沖縄めんそーれフェスタver.」で実施します。「サンシャインラグーン」でのフィーディングタイムでは、水族館スタッフが沖縄の伝統衣装「琉装」を着用して登場。さらに、アシカパフォーマンスタイムでは、シーサーを使って器用にバランスをとるパフォーマンスで会場を沖縄ムードに盛り上げます。

日時：

サンシャインラグーンフィーディングタイム 沖縄めんそーれフェスタver. 各日11:00～

アシカパフォーマンスタイム 沖縄めんそーれフェスタver. 各日11:00～、15:30～

初開催！！ロマンティックな海月空感（くらげくうかん）で「泡盛Bar」

サンシャインラグーンフィーディングタイム 沖縄めんそーれフェスタver.アシカパフォーマンスタイム 沖縄めんそーれフェスタver.

期間中毎日17:00より、沖縄県にある泡盛の蔵元である「石川酒造場」の泡盛が飲める「海月空感 泡盛Bar 石川酒造場 研究開発部 IC LABO」を開催します。石川酒造場 研究開発部が開発した3種のＡボール（泡盛ソーダ割）の飲み比べの他、石川酒造場の泡盛が味わえるイベントです。サンシャイン水族館「海月空感」を舞台に、未発売の新しい泡盛を“実験”として体験してもらう、参加型の泡盛Barです。炭酸で割ることを前提に開発された泡盛（Ａボール）を提供し、お客様自身が商品開発に参加するという新しい価値体験をお楽しみください。

日時：17:00～20:00

料金：Aボール3種飲み比べセット 1,200円

その他石川酒造場の泡盛各種（有料）揃えております。

チケット購入方法：【20歳以上・数量限定】Aボール3種飲み比べ試飲付入場チケットを「アソビュー！」にて販売。※当日販売あり

◆サンシャインシティの外でも沖縄を体感！

P-144×シトラバ

海月空感 泡盛Bar 石川酒造場 研究開発部 IC LABO水族館のイベント内容についてはこちら :https://sunshinecity.jp/aquarium/event_performance/event/entry-37315.html

サンシャインシティが運営する“まちのコミュニティ拠点”「P-144」の地下1階～2階飲食フロア「P-144×シトラバ」では、沖縄めんそーれフェスタの帰りの一杯にぴったりな沖縄料理や沖縄クラフトビール＆オリオンビールを提供いたします。

日程 ：5月22日（金）～31日（日）※定休日は5月25日（月）

時間 ：11:30～23:30

場所 ：豊島区東池袋1-4-4 PAPILLON BLDG. P-144 B1～2F

エイサー体験

沖縄タコスピッツァ/1,430円※数量限定

恩納村青年団による小学生を対象にした“エイサー”の体験教室。サンシャインシティ近隣の「としまみどりの防災公園」で実施します。

日時：5月23日（土）11:00～12:00 ※雨天中止

場所：としまみどりの防災公園（愛称：イケ・サンパーク）

対象：小学生

料金：無料

参加方法：事前WEB予約制（枠に余裕がある場合は当日受付可）

WACCA IKEBUKURO（ワッカ イケブクロ）

過去開催時の様子

WACCA IKEBUKURO 4Fにある「Wacca Coffee Club」でも、期間中、沖縄気分でほっと一息つけるような沖縄の「35COFFEE（風化したサンゴを使って焙煎したコーヒー）」とのコラボドリンクが期間限定で登場します。

日程：12:00～18:00 ※定休日は月・火・水曜日

場所：豊島区東池袋1-8-1 WACCA IKEBUKURO 4F

開催概要

黒糖ウィンナーコーヒー/600円

イベント名 ：第17回 サンシャインシティ 沖縄めんそーれフェスタ

期 間 ：5月22日（金）～5月31日（日） 計10日間

主 催 ：サンシャインシティ

共 催 ：恩納村、（一社）恩納村観光協会

協 賛 ：オリオンビール株式会社、株式会社三洋物産／株式会社三洋販売

後 援 ：沖縄県、（一財）沖縄観光コンベンションビューロー、（一社）豊島区観光協会

イベントウェブサイト :https://sunshinecity.jp/file/official/okinawa/top/

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■サンシャインシティ 概要

所在地：東京都豊島区東池袋3-1

営業時間：各施設により異なる

問合せ先：サンシャインシティ総合案内 03-3989-3331

https://sunshinecity.jp/

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※本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます→https://prtimes.jp/a/?f=d20364-1110-b6c0e7260ea9bae10d6aa16db97cfa26.pdf(https://prtimes.jp/a/?f=d20364-1110-1c2fd8e645fab78cfb6b962543564c7e.pdf)

※状況により、内容・スケジュールが変更・中止となる場合がございます。

※画像はイメージです。

※金額はすべて税込です。

※店舗数にはPRブースを含みます。