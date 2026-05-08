メガネブランドZoffとサンリオの人気キャラクター『ポチャッコ』とのコラボレーション　「Zoff｜POCHACCO」“Icecream Collection”が登場

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/news/20260505-7682/

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）のキャラクター『ポチャッコ』とのコラボレーションによるアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」を、2026年5月22日（金）に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売します。2026年5月8日（金）午前11時よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始します。

「Zoff｜POCHACCO」のテーマは、“Icecream Collection”。 さわやかなチョコミントカラーを中心に、ポチャッコの大好物であるバナナアイスから着想を得たジェラートカラーで登場します。つるには元気なポチャッコにぴったりのラバー素材を使用し、ズレにくく、やわらかなかけ心地を実現しました。顔なじみのよいカラーリングのボストン型プラスチックモデルや、すっきりとした印象を与えるウェリントン型メタルモデル、顔に響かない細身のメタルボストン型フレームは、年代を問わずかけやすいスリムモデルとして展開します。また、お子さまやお顔が小さい方にオススメのキッズモデルや、ベーシックなデザインで手に取りやすいエントリーモデルも登場。ポチャッコのお友だちも大集合して、みんなで楽しくおでかけできるメガネ6型、サングラス4型をラインアップ。全てのメガネとサングラスには、本コレクション限定でオリジナルデザインを使用したメガネケースとメガネ拭きが付属します。

グッズは、メガネ拭きやマスコットクリーナー、セミハードケースなど、一緒にお出かけしたくなる、ポチャッコの魅力がぎゅっと詰まったラインアップで展開します。

｜商品概要- 商品名｜「Zoff｜POCHACCO」- 発売日｜2026年5月22日（金）発売- 先行予約｜2026年5月8日（金）11時 Zoff オンラインストア- 種類、価格｜メガネ 6型12種 \7,700～\12,200（セットレンズ代込）サングラス 4型4種 \12,200※サングラスは＋\3,300～で度付きレンズへの変更が可能です。※すべてのメガネとサングラスにオリジナルケースとメガネ拭き付き雑貨 メガネ拭き \900、マスコットクリーナー \2,200、セミハードケース\1,980- 取扱店舗｜Zoff店舗（アウトレット店を除く）、Zoff公式オンラインストア他- 特設ページ ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/pochacco.aspx※取扱店舗や商品の詳細は特設ページをご覧ください。

｜商品詳細

■プラスチックモデル Plastic × Rubber

アイスクリームをモチーフにしたつるはラバー素材でズレにくく、やわらかなかけ心地。

ほどよい太さのボストンシェイプは定番デザイン。顔なじみのよいカラーリングで取り入れやすいモデルです。

ZA261014_48A1 \12,200ZA261014_11A1 \12,200、ZA261G10_00A1 \12,200

■メタルモデル Metal × Rubber

アイスクリームをモチーフにしたつるはラバー素材でズレにくく、やわらかなかけ心地。

すっきりとした印象を与えるウェリントンのメタルフロント。メタルベースにかけやすいカラーの塗装で高見えするモデルです。

ZA262004_14E1 \12,200ZA262004_64E1 \12,200、ZA262G03_43F1 \12,200

■スリムモデル Metal × Slim Rubber

足あとが型押しされたスリムなラバーテンプルで、ズレにくさとスマートさを実現。

顔に響かない細身のメタルボストンフレームは年代を問わずかけやすい。さりげなくメガネを身につけたい方にオススメのモデルです。

ZA262003_43E1 \12,200ZA262003_21E1 \12,200、ZA262G02_56E1 \12,200

■キッズモデル Kids Model

アイスクリームをモチーフにしたつるはラバー素材でズレにくく、やわらかなかけ心地。

お子さまやお顔が小さい方にオススメのXSサイズ。フィット感抜群のラバーテンプルで初めてのメガネにもオススメです。

ZC261007_20A1 \12,200ZC261007_11A1 \12,200、ZC261G02_42A1 \12,200

■エントリーモデル Entry Model

ポチャッコとお友だちが大集合！ベーシックなデザインで手に取りやすいラインアップ。

ZC261006_11A1 \7,700ZC261006_43A1 \7,700、ZC262002_14E1 \9,900、ZC262002_43F1 \9,900

｜付属品（オリジナルケース・メガネ拭き）

全てのメガネとサングラスに、オリジナルのメガネケースとメガネ拭きが付属しています。

■メガネ拭き \900

■マスコットクリーナー \2,200

■セミハードケース \1,980

｜ポチャッコ

名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。

好奇心旺盛でおっちょこちょいで、ちょっぴりおせっかい。

より道お散歩が大好きなイヌの男のコ。

・Official Web Site｜https://www.sanrio.co.jp/

・Instagram｜https://www.instagram.com/sanrio_official_jp/

・X｜https://x.com/sanrio_news

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

※全ての商品画像はイメージです

｜お問い合わせ

ž 一般のお客様｜ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）

ž Zoff公式オンラインストアについて ｜ゾフ オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）