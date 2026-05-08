データベースプロフェッショナル企業の株式会社コーソル(本社：東京都千代田区、代表取締役：金山 俊明、以下コーソル)は、日本オラクル、株式会社翔泳社と3社合同で、2026年5月19日(火)に「出版記念特別企画：黒本著者が解説 ORACLE MASTER Bronze DBA Oracle AI Database 26ai 試験対策セミナー」を開催いたします。





オラクルマスター教科書 Bronze DBA 26ai Oracle AI Database 26ai Fundamentals





著者 渡部 亮太





この度、翔泳社から刊行された「ORACLE MASTER Bronze DBA 26ai」試験対策用学習書籍『オラクルマスター教科書 Bronze DBA 26ai Oracle AI Database 26ai Fundamentals』(通称：Bronze DBA 26ai黒本)の発売に伴い、コーソル、日本オラクル、翔泳社の3社による、「出版記念特別企画：黒本著者が解説 ORACLE MASTER Bronze DBA Oracle AI Database 26ai 試験対策セミナー」と称したセミナーを開催します。

ORACLE MASTERは世界的にシェアの高い商用データベース製品 Oracle Database の資格で、「Bronze」「Silver」「Gold」「Platinum」と4つのレベルがあります。ORACLE MASTER Bronze DBA 認定資格は、入門編の位置づけとしてデータベース管理者に必要な基礎知識を習得していることを証明する資格です。





本セミナーでは、Bronze DBA 26ai 黒本の著者であり、Japan Oracle User Groupの代表かつOracle ACE Proでもある当社エンジニア 渡部が講師として、ORACLE MASTER Bronze DBA 26ai試験(試験番号：1Z0-185)の合格を目指す方を対象に講義を行います。著者の視点から試験合格に必要な勉強方法等をお伝えいたします。









■ 開催概要

出版記念特別企画：黒本著者が解説 ORACLE MASTER Bronze DBA Oracle AI Database 26ai 試験対策セミナー

日時 ： 2026年5月19日(火)15:00～16:45(接続開始14:30)

会場 ： Zoomによるオンラインセミナー形式

参加費 ： 無料

定員 ： 100名

対象 ： ORACLE MASTER Bronze DBA Oracle AI Database 26ai資格の

取得を目指している方

共催 ： 株式会社コーソル、日本オラクル株式会社、株式会社翔泳社

講師 ： 渡部 亮太

(株式会社コーソル 企画＆マーケティング担当／技術統括)

申込ページ： https://go.oracle.com/LP=152704?elqCampaignId=663476









■ 講師 渡部 亮太プロフィール

日本で5人しかいない Oracle ACE Pro(Oracle Database)の1人。Japan Oracle User Group(JPOUG)代表。講演・セミナー・イベント等の実績多数。これらの活動により2018年、日本オラクル Oracle University から ORACLE MASTER 20周年記念に特別表彰される。

ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 10g、11g、12c、2019 保有。





【著書】

『オラクルマスター教科書 Gold DBA Oracle Database AdministrationII』(翔泳社、2022年)

『オラクルマスター教科書 Silver SQL Oracle Database SQL』(翔泳社、2021年)

『オラクルマスター教科書 Silver DBA Oracle Database Administration I』(翔泳社、2021年)

『オラクルマスター教科書 Bronze DBA Oracle Database Fundamentals』(翔泳社、2020年)

『オラクルマスター教科書 Gold Oracle Database 12c』(翔泳社、2018年)

『Oracleの基本 ～データベース入門から設計/運用の初歩まで』(技術評論社、2017年)

『プロとしてのOracleアーキテクチャ入門【第2版】』(SBクリエイティブ、2015年)

『プロとしてのOracle運用管理入門』(SBクリエイティブ、2009年)









■ 株式会社コーソル 会社概要

コーソルは、「CO-Solutions＝共に解決する」の理念のもと、「データベース技術」×「サービス」を軸に事業展開。オラクル技術者を数多く育成した企業に贈られる『Oracle Certification Award』を14年連続で受賞、2025年度企業別『ORACLE MASTER Platinum』取得数ランキング国内第1位。

ORACLE MASTER Platinum 保有者を含む経験豊富なエンジニアが、東京・福岡・カナダの3拠点でリモートからデータベースの定常業務や障害復旧を24時間体制で支援する「リモート運用サービス」などを展開。また、OCI(Oracle Cloud Infrastructure)へのクラウド移行支援や、データベース関連のサードパーティー製品の販売など、特定製品／ベンダーにロックインされない最適なソリューションを提供している。





本社 ： 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル6階

設立 ： 2004年4月1日

資本金 ： 2,000万円

代表者 ： 代表取締役 金山 俊明

従業員数： 160名(2026年5月現在)

事業内容： データベースの設計、導入・構築、運用管理、保守・サポート、

コンサルティング 等

URL ： https://cosol.jp/





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