マルエツの「移動スーパー」茅ヶ崎市内３カ所で開始

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下、マルエツ）は、買い物困難地域における移動スーパーの取り組みを継続的に実施しております。このたび、茅ヶ崎市において新たに移動スーパーの運行を開始いたしますので、お知らせいたします。これにより、マルエツの移動スーパーの運行台数は16台に拡大いたします。

移動スーパー車両移動スーパーでのお買物の様子

■運行の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135992/table/59_1_079e27cb8166b1c5faca5b53fb42a153.jpg?v=202605071051 ]

■販売商品

肉、魚、野菜、果物、豆腐、牛乳、パン、加工食品、お米、調味料、日用品など約５００品目

■決済方法

現金、クレジットカード、電子マネー（電子マネーWAON、交通系ＩＣ）、

スマホ決済（Paypay、AEONPay、メルペイ、auPAY）

■「移動スーパー」の取り組みについて

マルエツは地域におけるライフラインとしての役割を担うため、すべてのお客さまのお困りごとの解消につながるサービスの提供に努めております。そのひとつとして展開する「移動スーパー」は、お買物に困難を感じている地域の方々に日々の買物の機会と楽しさをお届けするとともに、地域のコミュニ

ケーションの場としての役割も担っています。現在マルエツの移動スーパーでは、１６台の車両が稼働しております。

・マルエツの移動スーパーについて詳しくはこちら

https://www.maruetsu.co.jp/mobilesuper/

以上

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。