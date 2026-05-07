厚労省「生活介護利用モデル事業」成果報告書を発行｜特別支援学校卒業後の“学びの断絶”に挑んだ実践と検証を一冊に

社会福祉法人あいの実

社会福祉法人あいの実（宮城県仙台市）は、厚生労働省の補助事業「特別支援学校卒業後における生活介護利用モデルの作成事業」として実施した取り組みの成果をまとめた成果報告書

『あい の きせき』――『生活介護』に学びを実装する――その挑戦の記録と検証

を発行しました。報告書は、重度障害のある人が、特別支援学校卒業後も学びや成長の機会を失わず、生活介護の現場で自分らしく学び続けられる環境をどうつくるかを記録・検証したものです。成果報告書のPDFは、あいの実公式サイトで閲覧でき、紙版の受付も同サイトで案内します。(https://ainomi.com/ainokiseki-report/)

厚労省事業として、卒業後の「学びの断絶」に向き合った実践

『あい の きせき』――『生活介護』に学びを実装する――その挑戦の記録と検証 表紙

近年、医療的ケア児者への支援をめぐる制度は前進してきました。報告書では、2021年施行の医療的ケア児支援法（医療的ケアが必要な子どもと家族への支援を社会の責務として位置づけた法律）により、地域で教育を受けられる環境が少しずつ整ってきた一方で、学齢期を終えた後には新たな課題が残されていると整理しています。特別支援学校では一人ひとりに応じた教育や成長の機会が保障されていても、卒業後に移行する生活介護（日中に介護や活動支援を行う障害福祉サービス）では、制度上どうしても介護・ケアが中心となり、学びの機会の提供までは十分に考慮されにくい。その結果として生じるのが、いわゆる「18歳の壁」であり、「学びの断絶」です。

『あい の きせき』――『生活介護』に学びを実装する――その挑戦の記録と検証 図解

本事業は、この断絶に正面から取り組むために実施されました。厚生労働省の補助事業としての制度目的は、生活介護における生涯学習の場の提供、学びを通じた生活する力の向上と共生社会の実現、そして他事業所でも活用可能なモデルの構築と発信にあります。つまり本事業は、一事業所の工夫にとどまらず、卒業後の支援のあり方そのものを問い直す実証的な取り組みでもありました。

生活介護の現場に、生涯学習をどう実装したか

実施主体は社会福祉法人あいの実、実施事業所は、生活介護事業所「あいの実ブルーベリー」（仙台市泉区西田中）です。事業は、厚生労働省 障害者総合支援事業費補助金（令和6年度繰越分）による事業として整理され、交付決定後から令和8年3月までの実質約6か月間で進められました。

生活介護あいの実ブルーベリーにて

現場で重視したのは、学びを「特別な訓練」として切り離すのではなく、日中活動の中に無理なく組み込むことでした。そのために、機材を常設してすぐに活動を始められる「生涯学習ラボ」を整備し、利用者本人の「今、やりたい」というタイミングを逃さない環境づくりを進めました。また、iPadと視線入力装置「Hiru」（目の動きで操作する機器）を活用した支援モデルの検証や、AIボイスレコーダーを用いた支援記録のDX化（デジタル技術を活用した業務改善）にも取り組み、忙しい現場でも実装しやすい仕組みを整えました。

『あい の きせき』――『生活介護』に学びを実装する――その挑戦の記録と検証 図解

報告書では、従来の大がかりな機材では準備に時間がかかり、利用者の意欲が高まる瞬間を逃しやすいことを、「15分の壁」という言葉で表現しています。その壁を越えるために、機材の常設、記録負担の軽減、スタッフが目の前の人に集中できる環境整備を進めたことは、生活介護や重症児者支援の現場にとって実務的な示唆に富む内容です。

専門家の知見を反映し、現場で続けられるモデルを検証

本事業は、生活介護の現場実践を土台にしながら、ICT活用、視線入力、評価設計、支援環境づくりに関する専門家の知見を反映して進められました。報告書では、福祉現場の実践知に、学術機関や技術開発の力を結びつけた「産学福連携」の体制で推進したことが示されています。単に新しい機器を導入するのではなく、利用者本人の意欲や自己決定をどう捉えるか、微細な反応をどう記録し、どう次の支援につなげるかまで含めて検証した点に、この事業の特徴があります。

外部専門家 福島勇先生

また、報告書は「うまくいったこと」だけを並べていません。固定具の工夫、アプリの完成度、環境条件への対応、制度上の課題など、現場で実際にぶつかった問題も含めて整理しています。そのため、福祉・医療・教育の関係者にとっては、理念紹介ではなく、導入判断や今後の展開を考えるための実践資料として読むことができます。

成果報告書に収録した内容

今回発行した成果報告書は、社会的背景の整理にとどまらず、実装、評価、個別事例、発信、制度提言までを一冊にまとめた構成です。一般の読者にとっては「なぜこの事業が必要だったのか」を理解する入口となり、福祉・医療・教育の関係者にとっては「どう実装し、どう評価し、どこが課題だったのか」を読み解く資料になっています。

・特別支援学校卒業後の「学びの断絶」という課題整理

・生活介護現場における生涯学習ラボの設置と環境整備

・iPad×視線入力装置「Hiru」統合モデルの開発と検証

・意欲や自己決定を捉える多角的評価メソッド

・7名の利用者の個別事例

・せんだいメディアテークでの成果発表・展示

・他事業所向けの導入パッケージとマニュアル制度・政策への提言

とくに、次のような立場の方にご活用していただきたい内容です。

福祉関係者

生活介護事業所、障害福祉サービス事業所、相談支援専門員、サービス管理責任者、管理者、支援員の方

医療関係者

小児・神経系・リハビリテーション分野、重症児者支援、医療的ケア児者支援に関わる医師、看護師、リハ職、医療ソーシャルワーカーの方

教育関係者

特別支援学校、特別支援教育コーディネーター、卒業後支援や移行支援を考える教員・教育関係者の方

行政・地域支援関係者

障害福祉、医療的ケア児者支援、地域共生社会の施策に関わる行政担当者、支援センター、家族会、研究者の方

実施体制

本事業は、社会福祉法人あいの実を実施主体とし、生活介護事業所「あいの実ブルーベリー」を実施事業所として進めました。あわせて、視線入力の技術指導、プロジェクト設計・評価の枠組み監修、支援環境づくりに関し、以下の外部専門家の先生方にご参画いただきました。

外部専門家

伊藤 史人 氏（岩手県立大学ソフトウェア情報学部）

高橋 俊史 氏（東北福祉大学 共生まちづくり学部 共生まちづくり学科）

福島 勇 氏（独立行政法人国立高等専門学校機構熊本高等専門学校）

本報告書が、特別支援学校卒業後の支援のあり方を考える福祉・医療・教育・行政・相談支援の関係者にとって、現場実装の手がかりとなることを願っています。また、生活介護の場においても、利用者本人の意欲や自己決定を起点にした生涯学習の実践が広がる契機となることを目指しています。

成果報告書の閲覧・受付について

成果報告書『あい の きせき』のPDFは、あいの実公式サイトでご覧いただけます。紙版をご希望の方の受付も、同サイト内の案内ページよりご確認ください。

厚労省「生活介護利用モデル事業」成果報告書を発行｜特別支援学校卒業後の“学びの断絶”に挑んだ実践と検証を一冊に - SWCあいの実(https://ainomi.com/ainokiseki-report/)

厚労省事業についてはこちらから

社会福祉法人あいの実、厚労省「生活介護利用モデル事業」に採択。交付決定額9,932,000円。～卒業後も学び続ける環境を、仙台から発信～ | 社会福祉法人あいの実のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000111672.html)

団体概要

法人名：社会福祉法人あいの実

所在地：宮城県仙台市

代表者：理事長 乾 祐子

設立：2021年（令和３年）

事業内容：重症心身障害や医療的ケアを必要とする方々への生活介護、短期入所、居宅サービス等の福祉事業を展開。地域に根ざした支援と、家族に寄り添う取り組みを続けている。