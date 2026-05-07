「オトメイト グラフィティ」第12弾「BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz- for Nintendo Switch」発売日・特典情報公開！本日よりご予約開始！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、オトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第12弾を飾る、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz- for Nintendo Switch」の発売日と各特典情報を公開しました。
発売日は、2026年9月10日に決定！
予約受付も本日より開始しており、予約特典や特装版特典、店舗特典などの各種特典情報もあわせて公開しました。
ぜひ、公式サイトにて詳細をご覧ください。
▼「BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz- for Nintendo Switch」公式サイト
https://www.otomate.jp/bws/switch/
■メーカー特典
●予約特典
・スリーブケース
2012年に発売した「BLACK WOLVES SAGA -Bloody Nightmare-」と
「BLACK WOLVES SAGA -Last Hope-」の通常版パッケージイラストを使用した
通常版ソフトサイズのスリーブケースです。
●特装版特典
・特典小冊子
「BLACK WOLVES SAGA」シリーズのキービジュアルやパッケージイラスト、
キャラクター紹介に加え、書き下ろしショートストーリーを収録。
・復刻ドラマCD
2017年に発売した「BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz-」の限定版特典のドラマCDを復刻。
『聖ウェブリン学園高等部 文化祭の一幕』
▼登場キャラクター
ラス・ヴォガード ：梶 裕貴
メヨーヨ・フォン・ガバルディ：櫻井 孝宏
オージェ・フォン・ガバルディ：吉野 裕行
ネッソ・ガーランド ：三木 眞一郎
ザラ・スキーンズ ：石田 彰
アルル・V・フェルノア ：森川 智之
ギラン・ギノー ：谷山 紀章
ユリアン ：細谷 佳正
パール ：岡本 信彦
リッチー ：下野 紘
エルザ・クリフォード ：岸尾 だいすけ
■絶賛予約受付中！
各特典の詳細につきましては、下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。
https://www.otomate.jp/bws/switch/product/
※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。
引き続き、「BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz- for Nintendo Switch」ならびに「オトメイト グラフィティ」を何卒よろしくお願いいたします。
■「オトメイト グラフィティ」とは
本作は「オトメイト グラフィティ」の1つで
今までに発売されてきたオトメイトタイトルがNintendo Switch(TM)用ゲームソフトとして
続々とリリースされます。
“グラフィティ”とは、色々な恋物語（タイトル）を集めるという意味で
オトメイトブランドの名作たちの総称として「オトメイト グラフィティ」と名付けました。
何年経っても色褪せることのない恋物語を、皆様と繋いで参ります。
▼公式サイト
https://www.otomate.jp/otomate_graffiti/
▼権利表記
(C)IDEA FACTORY
■「BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz- for Nintendo Switch」とは
呪われた愛の伝承が、甦る。
2012年に『BLACK WOLVES SAGA -Bloody Nightmare-』と
『BLACK WOLVES SAGA -Last Hope-』の2タイトルが発売された
乙女向けダークゴシックファンタジーADVです。
それぞれ異なるストーリーが展開し、今までになかった過激な描写で人気を博しました。
2タイトルをひとつにまとめ、追加要素を加えた『BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz-』がNintendo Switch(TM)に完全移植。
呪われた愛の伝承がNintendo Switch(TM)で再び甦ります。
■攻略対象キャラクター
・共通攻略対象キャラクター
ラス・ヴォガード
CV：梶 裕貴
メヨーヨ・フォン・ガバルディ
CV：櫻井 孝宏
オージェ・フォン・ガバルディ
CV：吉野 裕行
ネッソ・ガーランド
CV：三木 眞一郎
ザラ・スキーンズ
CV：石田 彰
アルル・V・フェルノア
CV：森川 智之
・『Bloody Nightmare』専用攻略対象キャラクター
ギラン・ギノー
CV：谷山 紀章
ユリアン
CV：細谷 佳正
・『Last Hope』専用攻略対象キャラクター
パール
CV：岡本 信彦
リッチー
CV：下野 紘
エルザ・クリフォード
CV：岸尾 だいすけ
■「BLACK WOLVES SAGA」ストーリー
これは遥か遠く、どこか異国の物語。
人と獣達が共に暮らす世界。
四方を豊かな大自然、美しい森に囲まれたウェブリン王国。
しかし、ある時、その平和な国にある疫病が蔓延しはじめる。
その疫病の名は――ゾディバ。
その原因は誰にも分からず、人々はただ恐怖と戦うことしか出来なかった。
だが、いつしか噂が広がり始める。
病の正体は狼の呪いなのだと――……。
そうした噂に背をおされるようにして「狼狩りの令（ジェノサイドウルフ）」が発令され、
狼種は根絶やしにされるのだった。
それから数年後――――。
・「Bloody Nightmare」
どこまでも過激に双子と往く物語
塔の中でひっそりと暮らしていた主人公に、魔女の嫌疑がかかってしまう。
悲しき運命が渦巻く国で、物語は再び動き出す。
・「Last Hope」
限りなく切ない、ラスとともに綴る物語
外界から隔離された塔の中で大切に育てられていた主人公の人生に、転機が訪れる。
16歳の誕生日。
初めて外に出ることを許された日に、彼女は狼種の青年に攫われてしまう。
様々な思惑の絡み合う外界にて、彼女はウェブリンの真実を知る――――。
【商品概要】
タイトル ：BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz- for Nintendo Switch
（ブラック ウルヴス サーガ -ヴァイス ウント シュヴァルツ- フォー ニンテンドー スイッチ）
対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite
ジャンル ：乙女向けダークゴシックファンタジーADV
CERO ：「D」（17才以上対象）
プレイ人数：1人
発売日 ：2026年9月10日発売予定
価格 ：[通常版・DL版] 7,700円（税込）
[特装版] 9,900円（税込）
イラストレーター：黒裄
主題歌情報
BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz- for Nintendo Switch
Opening Theme
「Anesthesia」
歌：lasah
作詞：lasah
作曲・編曲：亀岡 夏海
BLACK WOLVES SAGA -Bloody Nightmare-
Ending Theme
「OATH」
歌：lasah
作詞：lasah
作曲：亀岡 夏海
編曲：平田みずほ（doggiebed production）
挿入歌
「希望 -nameless diva ver.-」
歌：lasah
作詞・作曲・編曲：土屋 俊輔
BLACK WOLVES SAGA -Last Hope-
Ending Theme
「幾夜目の夢」
歌：lasah
作詞：lasah
作曲：亀岡 夏海
編曲：平田みずほ（doggiebed production）
挿入歌
「追憶 -nameless diva ver.-」
歌：lasah
作詞・作曲・編曲：土屋 俊輔
公式サイト ：https://www.otomate.jp/bws/switch/
SNSハッシュタグ：#ブラウル #BWS #Rejet #オトメイト ＃乙女Switch
発売元 ：アイディアファクトリー
権利表記：(C)Rejet / IDEA FACTORY
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