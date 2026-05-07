【ジルスチュアート　ビューティ】2026年は青空とつがいの鳥がテーマ。透明感溢れる、純粋な香りの「サムシングピュアブルー」コレクションを限定発売。

株式会社コーセー（戦略ブランド事業部）

『ジルスチュアート ビューティ』は5月22日（金）より、サムシングピュアブルーコレクションを限定発売いたします。今年は、青空とつがいの鳥をテーマに、フレグランスのほか、新たなアイテムとしてヘアミルクや化粧下地、UVプロテクトスプレーなどを展開します。

花嫁が幸せになれるという言い伝えのある“Something Blue”から着想を得たコレクション

結婚式で花嫁が身に着けると幸せになれると言われている“Something Four”のひとつ、”Something Blue”。そこから着想を得た”Something Pure Blue"コレクション。

今年は、鮮やかな青空とつがいの鳥がテーマ。澄み渡る初夏の青空のもと、幸せに包まれた結婚式。そのモチーフとして古来より親しまれてきた“愛と純粋さ”を思わせる鳥や、“幸せ”の青い鳥が舞い降りて、二人の心をひときわ優しい幸福感で満たします。

ウエディングヴェールのやわらかな透明感とともに香り立つ。この世でもっとも祝福感溢れる、純粋な香り。

2026年5月22日（金）限定発売

ジルスチュアート クリスタルブルーム サムシングピュアブルー オードパルファン

30mL 6,270円（税抜5,700円）

ペア（洋梨）やアップルのみずみずしいフルーティノートからはじまり、ミドルはオレンジフラワーやローズ、ジャスミンなどのフローラルノートが花嫁の華やかな幸福感をリッチフローラルノートが演出。エンドでは祝福・誓いのキス・その瞬間のすべてがマリアージュするエターナルクリスタルノートで、花嫁の純白な美しさを表現しました。初夏の澄んだ青空を思わせる淡いグラデーションカラーのボトル。つがいの鳥が空から舞い降り、人々の幸せを祝福する情景をイメージした今年限定のデザインです。

ウエディングヴェールのように、幸福感で包み込む。香りをふんわりと髪に纏うフレグランスヘアミスト。

2026年5月22日（金）限定発売

ジルスチュアート クリスタルブルーム サムシングピュアブルー パフュームド ヘアミスト

30mL 3,960円（税抜3,600円）

幸福感溢れる爽やかな甘さと、清潔感のある香りがふんわりと髪を包み込み、幸せな気分が続くクリスタルブルーム サムシングピュアブルーの限定ヘアミスト。

贅沢な成分で、健やかな頭皮と美しいツヤ髪へ。幸せに満ちた香りで髪を頭皮からケアするクリームシャンプー。

2026年5月22日（金）限定発売

ジルスチュアート サムシングピュアブルー ディープヘッドクレンズ N

280g 4,290円（税抜3,900円）

幸福感が漂う爽やかな甘さと清潔感のある香りを纏いながら、軽やかにまとまるツヤ髪が手軽に叶う限定品のクリームシャンプー。シャンプー・トリートメント・頭皮ケアを1ステップで。時間や手間をかけることなく、サロン級の高い効果が期待できます。

サムシングピュアブルーらしい淡いブルー

幸福感溢れる、ふんわりピュアな香りを纏う。なめらかな指通りと上質なツヤ髪を叶えるヘアミルク。

2026年5月22日（金）限定発売

ジルスチュアート サムシングピュアブルー ヘアミルク

60mL 2,420円（税抜2,200円）

幸福感漂う爽やかな甘さと、純潔で清潔感のあるサムシングブルーブーケの香りで、髪をうるおいたっぷりに包み込むヘアミルクが限定登場。使うたび、サムシングブルーブーケの香りがふんわりと香ります。

サムシングピュアブルーの香りと花々のうるおいを手肌に。限定フレグランスのみずみずしいハンドエッセンス。

2026年5月22日（金）限定発売

ジルスチュアート クリスタルブルーム サムシングピュアブルー パフュームド ハンド エッセンス

40g 2,640円（税抜2,400円）

多彩なフローラルブーケがウエディングヴェールのやわらかな透明感とともに開花する、この世でもっとも祝福感溢れる純粋な香り。クリスタルブルーム サムシングピュアブルーの限定ハンドエッセンスです。

まるで、宝石のひと雫を纏うような輝き。透明感と幸せに満ちたツヤ肌を叶える美容液化粧下地。

2026年5月22日（金）限定発売

ジルスチュアート サムシングピュアブルー イルミネイティングジェム セラムプライマー〈美容液化粧下地〉

30mL 3,850円（税抜3,500円） SPF40/PA+++

みずみずしくのび広がり、宝石のひと雫を纏うような輝きで圧倒的なツヤ肌に仕上げる美容液下地から、透明感と幸せに満ちたライトブルーの限定品が登場。

101 blissful blue

透明感があり幸せに満ちたライトブルー

（小粒シルバー・ブルーパール）

ウエディングドレスを纏ったような透明感。なめらかな肌に仕上げるマルチパウダー。

2026年5月22日（金）限定発売

ジルスチュアート サムシングピュアブルー フェイス & ボディパウダー N

35g 6,050円（税抜5,500円）

青空のもとで映えるようなキメ細やかで均一な肌にととのえる、サムシングピュアブルー限定のフェイス＆ボディパウダー。軽やかなタッチで、肌にとけ込むように心地よくフィットします。3色のパウダーが混ざり合うことで、白浮きせずに絶妙な透明感を演出。ふんわりと毛穴の目立たない上質な肌に仕上げます。

white

（シルバー・ブルー・ピンクパール）

clear blue

（ノンパール）

pure pink

（ノンパール）

甘く優しい祝福の香りと、ふっくらハリのある仕上がり。自然由来成分で唇を優しく包む花蜜リッププランパー※1。

2026年5月22日（金）限定発売

ジルスチュアート サムシングピュアブルー リップブーケ セラム

6mL 3,740円（税抜3,400円）

花々のエッセンスがとけ込んだような、うるおい溢れるリップ美容液に、サムシングピュアブルーをイメージしたオフホワイトの限定品が登場。心地よい清涼感とプランプ効果※2で、ふっくらハリのある唇に仕上がります。ジンジンとした温感と、スースーとした冷感のあるリップ美容液です。

※1 花蜜のような使用感。プランプはメイクアップ効果による。

※2 メイクアップ効果による。

117 cloud embrace

雲が抱擁するようにやわらかく唇を包み込むオフホワイト

（繊細なブルーパール）

唇に触れると、サムシングブルーが幸せに染まる。あなただけのピンクに変化するティントリップ。

2026年5月22日（金）限定発売

ジルスチュアート サムシングピュアブルー マイリップス

3,520円（税抜3,200円）

塗布すると、唇の水分に反応してシアーブルーがあなただけのピンク色に変わります。まるで素の唇がキレイになったようなピュアな血色感を叶える、サムシングピュアブルーの限定ティントリップスティック（色の変化には個人差があります）。透明感を引き出すシアーブルーに、大粒のシルバーパールを配合。ツヤやかな唇をより一層美しく演出します。

04 sky lullaby

透明感溢れるブルーベースに輝きを秘めたスカイライトブルー

（大粒シルバーパール）

素肌へさらりととけ込み、光を味方にツヤ肌を実現。ピュアで清潔感溢れる香りのUVカットスプレー。

2026年5月22日（金）限定発売

ジルスチュアート サムシングピュアブルー UVプロテクトスプレー

60g 2,860円（税抜2,600円） SPF50+/PA++++〈顔・からだ・髪用〉

紫外線が気になったときに、いつでもどこでも使えるSPF50+/PA++++の日やけ止めスプレー。逆さにしても使えるので、顔はもちろん、髪・背中・うなじ・足の甲など手の届きにくい部分もしっかり守れます。サムシングブルーブーケの香りが、ライトフレグランスを纏ったようにふんわり包み込み、髪にいやなにおいがつくのを防ぎます。



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