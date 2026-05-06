鈴木 達也選手 自由交渉選手リスト公示のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサでは、Bリーグ「選手契約および登録に関する規程」に則り、5月7日(木)付けで鈴木達也選手を自由交渉選手リストへ公示することをお知らせします。なお、大阪エヴェッサは鈴木選手との交渉を引き続き進めてまいります。

鈴木 達也(Tatsuya Suzuki)

□背番号：35

□ポジション：PG

□生年月日：1991年3月30日

□出身地：東京都

□身長/体重：169cm/69kg

□経歴

(出身校)

保善高等学校→拓殖大学

(所属チーム)

2013-16 バンビシャス奈良

2016-21 三遠ネオフェニックス

2021-22 京都ハンナリーズ

2022- 大阪エヴェッサ

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com