バラが華やかに彩り、香り漂う、唯一無二のロケーションが登場！神戸の山上に位置し、２つのコンセプトのローズガーデンが「エレガント」な情景を創出。「ローズ&ラベンダーフェア2026」を開催（5/9から）。

神戸リゾートサービス株式会社四季の庭-おもてなしの庭-ローズシンフォニーガーデン

標高400mの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）は、5/9（土）より「ローズ&ラベンダーフェア2026-ハーブガーデン最盛期-」を開催いたします

「Rose & Lavender Fair 2026 -ハーブガーデン最盛期-」

期間：5/9（土）～7/5（日）



花の女王「ローズ」やハーブの女王「ラベンダー」が創り出すロケーションは老若男女問わず大人気のスポットです。自然が創り出す「色・香り」が溢れるエレガントな空間に身を置き、優雅な1日をお過ごしいただけます。ハーブガーデンの最盛期をご堪能ください

Rose & Lavender Fair :https://www.kobeherb.com/topics/45630

＜2026春の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_spring/

＜総合パンフレットデジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Pamphlet/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Tay0hgCahCo ]

ローズ

見ごろ：5月中旬～6月下旬

場所：ローズシンフォニーガーデン、四季の庭 -おもてなしの庭-

株数：ローズシンフォニーガーデン/約60種170株、四季の庭 -おもてなしの庭-/約60種130株

色、香り、様々な花姿が美しい「ローズ」は、趣の違う2つのガーデンでお楽しみいただけます。約60種の香り豊かなイングリッシュローズが咲き誇る「ローズシンフォニーガーデン」と、同じく約60種のローズやハーブ等でカラフルに彩る四季の庭「おもてなしの庭」の2ヵ所です

「ローズシンフォニーガーデン」

ガーデン情報の詳細を見る :https://www.kobeherb.com/topics/41742ローズガーデンのロケーションギャラリー :https://www.kobeherb.com/topics/42673

香り良く花色豊かなイングリッシュローズを中心に、6つのエリア（ミルラ香、ティー香、ノアゼット香、ムスク香、フルーツ香、オールドローズ香）に分類し植栽しています。ローズに囲まれたフォトジェニックなガーデンとして人気です。ドイツの古城をモチーフにした展望レストハウス（周囲の建物）とローズの雰囲気ある空間を楽しめるのもローズシンフォニーガーデンならではです

クレマチス

つる性植物の女王と言われる「クレマチス」と花の女王「ローズ」の華麗な競演もお楽しみいただけます

見ごろ：5月下旬～6月下旬

場所：ローズシンフォニーガーデン、四季の庭-よろこびの庭-※ローズが咲き誇る「四季の庭-おもてなしの庭-」に隣接するガーデン

「四季の庭 -おもてなしの庭-」

山々と青空を背景に、多彩なローズがお迎えします。ガゼボやガーラントにつたうローズ、風にそよぐ可憐な花々に囲まれながら、写真を撮ったりベンチで寛いだりと優雅なひとときをお過ごしいただけます

四季の庭-おもてなしの庭-

ラベンダー

見ごろ：5月下旬～7月上旬（イングリッシュラベンダー：5月下旬～6月中旬、ラバンディンラベンダー：6月中旬～7月上旬）

場所：ラベンダー園、ラベンダー園周辺他各所

株数・品種：約1,200株（イングリッシュラベンダー：約1,000株、ラバンディンラベンダー：約200株）他 ストエカスラベンダー：約25株、デンタータラベンダー：約75株

周囲の雑木林を背景にラベンダー畑が広がります。優しく触れて「ハーブの女王」ラベンダーのやさしい香りをご体感ください。香り高く濃い紫の花色が魅力の「イングリッシュラベンダー」、大きな花穂が美しい「ラバンディンラベンダー」花期の異なる2種類のラベンダーを植栽しているため、長い期間一面紫に広がる景色をお楽しみいただけます

イングリッシュラベンダーラバンディンラベンダーストエカスラベンダー

ストエカスラベンダーやデンタータラベンダーなど、園内各所で種類の異なるラベンダーにも出合えます

ハーブガーデン最盛期

ラベンダー園イングリッシュラベンダーラバンディンラベンダー

ハーブや花々が咲き集い、ガーデン各所が最盛期を迎えます。草花やハーブに囲まれながら、小径を散策したり、コテージやデッキでくつろいだりと優雅にお過ごしいただけます

神戸布引ハーブ園のコンセプトガーデン「四季の庭-くつろぎの庭-」神戸布引ハーブ園／ロープウェイ公式サイト :https://www.kobeherb.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_nunobiki_herb_gardens/■■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて■■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や神戸北野異人館からすぐのアクセス良好な国内最大級のハーブ園です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェラウンジ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます。

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

URL：https://www.kobeherb.com/