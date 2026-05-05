お子様の才能を解き放つ「英語×アート」新プログラム始動

株式会社鏑木教育コンサルティング

国内外のボーディングスクール進学を視野に入れたコンサルティング型英語教育機関、Global Learner’s Institute（以下、GLI）は、2026年5月・6月・9月に、英語とアートを融合させた新プログラム『Messy Masterpiece』をGLI広尾校にて開催いたします。本プログラムは、単なる技術習得にとどまらず、「思考する力」「問いを立てる力」「自分の言葉で表現する力」を育むことを目的とした探究型アートプログラムです。

■ アートを通じて“世界を考える”力を育てる

一般的に「アート」は描写技術として捉えられがちですが、本来は世界をどう捉え、どう問い、どう表現するかという思考活動そのものです。

本プログラムでは、作品制作を通じて、

- 多角的に物事を捉える視点- 自分なりの問いを立てる力- 感情や考えを言語化する力

を自然に育成します。

英語を用いた対話や表現も取り入れることで、国際社会で求められる「思考力×発信力」を同時に高めます。

■ 正解のない時代に必要な“挑戦する力”

本プログラムでは、「上手に描くこと」を目的とはしていません。

重視するのは、

- 未知への挑戦- 固定観念からの解放- 失敗を恐れない表現

です。

講師にはプロフェッショナルアーティストのGOLNOOSH氏を迎え、彼女のサポートの元、アートの本質を体験していただきます。初めての方には「自分にもできる」という成功体験を、経験者にはさらなる表現の深化を提供します。

■ 3つの画法で広がる表現の世界

本プログラムでは、異なる3つの画法に挑戦します。

- 5月：パステル（Pastel）- 6月：水彩（Water color）- 9月：ミクストメディア（Mixed Media）

それぞれの技法において、基礎スキルの習得と同時に、その背景にある表現意図や世界観についても探究していきます。

■ 開催概要

【名称】

Messy Masterpiece（英語×アートプログラム）

【日時】- 5月16日（土）／5月23日（土）［パステル］- 6月20日（土）／6月27日（土）［水彩］- 9月12日（土）／9月19日（土）［ミクストメディア］

※各回 10:00～12:00

【会場】

GLI広尾第二教室

【対象】

7歳～高校生（保護者参加可）

【参加費（税込）】

GLI生：7,500円／回

外部生：8,500円／回

※全日程参加で10％割引

※希望するテーマのみの参加も可能ですが、その場合2日とも参加されることを推奨します。

■ お申し込み方法

ご参加を希望される方は、GLI公式LINEより

「広尾アート」と参加希望日程（例：5/16）を明記のうえご連絡ください。

※定員になり次第、締切となります。

GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)

■ 体験から“才能の芽”を引き出す

『Messy Masterpiece』は、アートを通じてお子様の内面にある可能性を引き出し、 思考力と表現力を育てる特別プログラムです。これからの時代に必要とされる力を、“体験”から確かな成長へとつなげます。

【関連情報】

■GLI代表 鏑木のInstagram

「子どもの可能性を広げる教育新常識」をテーマに、教育・進路・海外留学などの最新情報を発信中。

Instagramはこちら https://www.instagram.com/kaburaki_san

【企業情報】

◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。

◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。

■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)

■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)

【本リリースに関するお問合せ】

Global Learner’s Institute

担当：石井

Mail：press@kaburaki-educonsul.com