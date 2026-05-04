【100万円達成！】北海道北斗市・115年続く農家の挑戦が加速！ネクストゴール150万円へ。待望の「豆乳ソフトキッチンカー」も始動

北斗市白石農園株式会社

北海道北斗市で115年続く白石農園の5代目、白石敏明（株式会社北斗市白石農園 代表）が実施中のクラウドファンディングが、第一目標の100万円を達成いたしました。 2026年4月23日に放送されたTVh（テレビ北海道）「5時ナビ」での特集放送を受け、支援の輪は全道へ拡大。この勢いを止めることなく、素材の可能性を120%引き出す新メニュー開発を目的としたネクストゴール150万円への挑戦を発表します。さらに、9月の店舗オープンに先駆け、農園直送の味を届ける「ソフトクリームキッチンカー」の運用を本格始動いたしました。

1. クラウドファンディング100万円達成とネクストゴールへの挑戦

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=STGBBdytv-4 ]

115年続く歴史を守りつつ、農業の新しい形を提示するプロジェクトに、開始からわずかな期間で100名を超える支援が集まりました。 テレビ放送後の大きな反響を糧に、ネクストゴールとして150万円を設定。追加でいただく支援金は、以下の開発に充当いたします。

「神トマト」新メニュー開発：看板商品のポテンシャルを120%引き出す、店舗限定の究極スープカレーの開発。

新商品（パウチ商品）開発：遠方の方やギフト需要に応えるため、自宅で白石農園の味を楽しめるレトルト商品の開発。

2. 「農業×飲食」の第一歩。ソフトクリームキッチンカー始動

白石農園ソフトクリームキッチンカー

2026年9月のスープカレー店オープン（予定）に先駆け、農園の素材を直接届ける「白石農園ソフトクリームキッチンカー」が4月より本格始動しました。

農業の最高到達点を目指すための「出口」として、まずは気軽に楽しめるスイーツを通じて、白石農園の素材の強さを発信します。

【GW営業情報】

5月1日から6日までのゴールデンウィーク期間中は、直売所とともに10時から17時まで休まず営業し、地域の方々へ感謝を届けます。

住所：〒049-0101 北海道北斗市追分１７７

営業時間：10:00～15:00

定休日：水曜、木曜

詳細情報は公式Instagramで更新中。

https://www.instagram.com/shiraishikittinka.3.19/

左▶︎「神トマトサンデー」 右▶︎「チコリコーヒーソフト」オススメは「神トマトサンデー」

こだわりの「豆乳ソフトクリーム」： 普通のソフトではなく、体に優しい豆乳ベースを採用。看板メニューの「神トマトサンデー」は、自社生産「神トマト」の濃厚なソースを贅沢に使用した、農家ならではの逸品です。

その他にも、チコリの根から作るチコリコーヒーをふりかけた「チコリコーヒーソフト」や「神トマトラッシー」も販売しています。

ラインナップ：

神トマトサンデー：トマトの甘みと豆乳のコクが融合。

チコリコーヒーソフト：自社栽培チコリの根を焙煎した、香ばしい大人の味。

神トマトラッシー：飲む「神トマト」として、エネルギーチャージに最適。

3. 「命を繋ぐ一皿」に懸ける想い

代表の白石は、8歳での難病発症、18回の入院、大腸全摘出という壮絶な経験を経て、料理人から農家へと歩んできました。「大腸がないからこそ、食の命の重みを知っている」という信念のもと、自社生産の「5分付き米」や「神トマト」を中心とした、心と体が喜ぶ食文化を北斗市に築きます。

2026年9月のグランドオープンに向け、農業を「作るだけ」で終わらせない挑戦を続けていきます。

■クラウドファンディング概要

プロジェクト名：【病から生まれた希望を一皿に】神トマト×お米の究極スープカレーで北斗市に恩返し！

ネクストゴール目標金額：1,500,000円

期間：2026年5月19日まで

URL：https://camp-fire.jp/projects/924305/view

■北斗市白石農園株式会社について

115年続く伝統を守りつつ、最新のブランディングで「神トマト」や希少野菜「チコリ」などを生産。2026年に法人化し、6次産業化への挑戦としてスープカレー店のオープンを控えています。「食を通じて地域に情熱を灯す」をミッションに掲げる、北斗市の次世代型農園です。

社名：北斗市白石農園株式会社

代表者：代表取締役 白石敏明

所在地：〒049-0101 北海道北斗市追分１７７

電話番号：0138-49-2480

事業内容：農産物の生産・販売、飲食店経営