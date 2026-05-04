民事再生から4年。サン宝石は「通販会社」から「ファンと育てるIPブランド」へ！人気キャラクター「ほっぺちゃん」が5月5日に16周年

メモリーテックつくば株式会社

メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部サン宝石（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長：鈴木伸也）は、サン宝石の人気キャラクター「ほっぺちゃん」が2026年5月5日に誕生16周年を迎えることを機に、今後の事業方向性を発表いたします。

サン宝石は、長年にわたりアクセサリーや雑貨を通じて、少女たちのかわいいを届けてきたブランドです。かつてはカタログ通販を中心に、多くの子どもたちにとって「自分のお小遣いで初めて買い物をする場所」として親しまれてきました。

一方で、購買行動の変化、少子化、カタログ通販市場の縮小などを背景に、2021年に民事再生を経験しました。そこからサン宝石は、従来の通販中心の事業構造を見直し、「サン宝石」と「ほっぺちゃん」という自社コンテンツを軸に、ライセンス、POPUP、ワークショップ、SNS、EC、アニメ、海外展開を組み合わせた新たな事業モデルへと転換を進めています。

「ほっぺちゃん」が5月5日に16周年

現在のサン宝石が目指しているのは、単に商品を販売する会社ではありません。

ファンの皆様とともに、キャラクターの価値を育てていくブランドです。

ほっぺちゃん16周年のテーマは「価値の再定義」

「ほっぺちゃん」は、2010年にサン宝石から誕生した、ぷにぷにとした感触、つぶらな瞳、キラキラのほっぺが特徴のキャラクターです。

誕生当時は女子小学生を中心に人気を集め、現在は当時のファンが大人になったことで、「平成レトロ」「平成女児」「キダルト消費」といった時代の流れとも重なり、再び注目を集めています。

サン宝石では、ほっぺちゃんを単なる懐かしのキャラクターではなく、多様性を象徴するキャラクターとして再定義しています。

ほっぺちゃんは、1人1人「手しぼり」で作られています。

同じ名前のキャラクターでありながら、色も形も表情も少しずつ異なります。

人によって受け取り方が違うことそのものが、ほっぺちゃんの魅力です。

決まった正解が一つではないからこそ、ファンの皆様が自由に想像し、語り、愛着を重ねることができます。サン宝石は、ほっぺちゃんをファンの皆様と作り上げていく文化として大切に育ててまいります。

「懐かしい」から「また会えた」へ

かつてカタログを眺めていた少女たちが大人になり、親になり、再びほっぺちゃんと出会う。その再会は、単なるキャラクターとの再会ではありません。

当時の自分、友達と語り合った時間、お小遣いで選んだ小さな宝物、カタログが届く日を待っていた気持ち。サン宝石は、そうした一人ひとりの記憶ともう一度つながるブランドでありたいと考えています。

近年は、SNSを通じて「なつかしい」「まだあったんだ」「また集めたい」といった声が広がり、かつてのファンによる自発的な発信が新たな反響を生んでいます。その投稿を見た子どもたちが、今度はいま流行っているキャラクターとしてほっぺちゃんに出会う流れも生まれています。

かつての思い出が、新しい世代の入口になる。

それが、現在のほっぺちゃんの大きな可能性です。

民事再生後の転換点！「通販を戻す」から「ほっぺちゃんを広げる」へ

民事再生後、サン宝石は、かつての通販事業をそのまま元に戻すのではなく、ほっぺちゃんをより多くの場所へ届けることを選びました。

ガチャガチャ、コーナー展開、卸、ライセンス、POPUP、ワークショップなどを通じて、サン宝石以外の売場やイベントにもほっぺちゃんを展開。そこで出会ったファンがSNSで発信し、その声がさらに新しいファンへ届いていく循環が生まれています。

現在の成長戦略は、以下のような流れです。

外部の売場やイベントで出会う

→ ファンが見つける

→ SNSで語られる

→ 新しい世代に届く

→ 公式ECやイベントへ戻ってくる

この循環によって、サン宝石は通販中心の会社から、ファンとともにブランド価値を育てるIPブランドへと進化しています。

「ほっぺちゃんあげいん」も、単なる商品展開ではありません。

かつてサン宝石を愛してくれたファンとともに、もう一度ほっぺちゃんを世の中へ届けるための取り組みです。

着ぐるみ、アニメ、体験イベントへ。広がるほっぺちゃんの世界

2024年に始動した「ほっぺちゃんあげいん」

サン宝石では、新たな取り組みとして、ほっぺちゃんの着ぐるみ事業を開始しました。

小さくて、ぷにぷにした手作りキャラクターであるほっぺちゃんが、ファンの皆様と直接ふれあう存在へ。

着ぐるみ化によって、イベント、POPUP、ファンミーティング、地域連携、企業コラボなど、リアルな場での体験価値をさらに広げていきます。

また、アニメ展開も好評をいただいており、ほっぺちゃんは子ども向けだけにとどまらないコンテンツとして育ちつつあります。

かつてのファン、大人になった平成女児、親子二世代、現役の子どもたち、キャラクター好き、推し活層、海外のファン。

サン宝石は、ほっぺちゃんを幅広い年代の皆様に愛されるコンテンツとして育ててまいります。

16周年は「手しぼり」と「体験」をさらに拡大

ほっぺちゃん着ぐるみ

ほっぺちゃんの大きな特徴は、手しぼりで生まれるキャラクターであることです。

職人が一つひとつ手作業でしぼるため、同じほっぺちゃんでも少しずつ違いがあります。その違いこそが、ほっぺちゃんの個性であり、ファンの皆様が「自分だけのほっぺちゃん」と感じられる理由です。

近年は、職人がほっぺちゃんをしぼる動画がSNSで反響を呼び、「自分でも作ってみたい」「ほっぺちゃん職人になりたい」という声が多く寄せられています。

こうした声を受け、サン宝石では「ほっぺちゃんしぼりワークショップ」や「ほっぺちゃん手しぼりキット」を展開。見るだけではなく、自分の手でほっぺちゃんを生み出す体験を提供してきました。

16周年では、ほっぺちゃん手しぼりキットの再販、さらなる体験イベントの拡大、企業・クリエイター・キャラクターとのコラボレーションを通じて、新しい価値創造を目指します。

今後の事業戦略

ほっぺちゃんしぼりワークショップほっぺちゃん手しぼりキットお誕生日に公式サイトで限定販売される、なつかしの「マイほっぺちゃん」。原宿店では毎回大人気だった商品です

今後、サン宝石は「ほっぺちゃん」をライセンス事業の中核に据え、雑貨、文具、アパレル、カプセルトイ、菓子、コスメ、インテリア、書籍、デジタルコンテンツなど、幅広い領域で展開を進めます。

安くてかわいい商品があふれる現代において、サン宝石は単なる価格競争ではなく、ほっぺちゃんという知的財産を軸に、ブランド価値で選ばれる事業へ転換していきます。

POPUPや催事についても、単なる物販の場ではなく、ファンが参加し、撮影し、語りたくなる体験の場として進化させていきます。

ほっぺちゃんしぼりワークショップ、撮影ブース、寄せ書きコーナー、限定商品、過去作品展示、懐かしのカタログ展示などを通じて、ファンの皆様が買うだけではなく、思い出す・作る・参加する・共有する体験を提供していきます。

さらに、海外戦略も進行しています。日本ならではの「かわいい」、「手作りの温かさ」、「ファンとともに育つ」文化を背景に、ほっぺちゃんを日本の代表的なキャラクターの一つとして世界へ届けることを目指します。

サン宝石は、ほっぺちゃんが日本国内だけでなく、海外の皆様にも愛されるキャラクターへ飛躍していく未来を描いています。

サン宝石担当者 コメント

民事再生後、私たちは通販を「どう元に戻すかだけ」ではなく、「サン宝石がこれから何で選ばれるのか」を問い直してきました。

その答えの一つが、ほっぺちゃんでした。

ほっぺちゃんは、決まった正解を持たないキャラクターです。1人1人が手しぼりで作られるからこそ、少しずつ違いがあり、ファンの皆様の想像によって、いくつもの姿に変化してきました。

私たちは、ほっぺちゃんを多様性の象徴として、ファンの皆様と一緒に作り上げていく文化を大切にしています。

また、着ぐるみ事業やアニメ展開など、新しい挑戦も始まっています。

ほっぺちゃんを子ども向けだけのキャラクターではなく、大人になったファンの皆様、親子二世代・三世代、そして海外の方々にも愛されるコンテンツとして育てていきたいと考えています。

16周年では、手しぼりキット第二弾の開発や体験イベントの拡大、さまざまなコラボレーションを通じて、ほっぺちゃんの新しい価値を創造してまいります。

そしていつか、ほっぺちゃんが日本を代表するキャラクターの一つとして、世界中の皆様に愛される存在になることを目指し、これからも挑戦を続けてまいります。

サン宝石について

サン宝石は、アクセサリー、雑貨、キャラクター商品を通じて、少女たちの“かわいい”を支えてきたブランドです。

長年、カタログ通販を中心に多くのファンに親しまれ、現在は「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業を展開しています。

民事再生後は、従来の通販中心の事業構造から、ライセンス、POPUP、SNS、EC、アニメ、海外展開を組み合わせた事業モデルへ転換。ファンとの共創を軸に、ブランドの再成長を進めています。

事業概要

事業名：メモリーテックつくば株式会社 インタラクティブコンテンツ事業部サン宝石

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業を展開

所在地：〒409-3845山梨県中央市山之神3628 3階

公式X：https://x.com/sunhoseki

公式Instagram：https://www.instagram.com/sunhoseki/

オンラインショップ：https://sunho.store/

コーポレートサイト：https://www.memory-tech-tsukuba.jp/