乃木坂46が東京ドーム3DAYSで届ける14周年の集大成！『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』 5月19日（火）から3日間にわたり「ABEMA PPV」にて生放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、乃木坂46のデビュー14周年を記念したライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を、2026年5月19日（火）から21日（木）までの3日間にわたり「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて生放送することを決定いたしました。また、本公演の視聴チケットを、2026年5月3日（日）12時より販売開始いたします。

このたび、「ABEMA PPV」にて生放送が決定した『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』は、東京ドームにて開催される3DAYS公演で、同会場での開催としてはグループ史上最長となるバースデーライブです。約5万人規模の会場で繰り広げられる圧倒的なスケールの中、乃木坂46の14年間の軌跡を体感できる特別なステージとなります。

バースデーライブ最大の魅力は、これまでの楽曲を幅広く網羅したセットリスト構成。デビュー初期の楽曲から代表曲、期別曲やユニット曲までが披露されることで、“乃木坂46の歴史そのもの”をライブとして体験できる内容となっています。さらに今回は3日間すべてでセットリストが異なり、日ごとに違った楽曲と演出が展開される特別な構成となっています。

そして最終日となる5月21日（木）公演では、3代目キャプテン・梅澤美波の卒業コンサートを実施。3期生として加入し、グループを支え続けてきた存在のラストステージは、14周年ライブの締めくくりにふさわしい特別な一夜となります。

グループの歴史を振り返る“集大成”と、キャプテンの旅立ちという“別れ”が重なることで、感情的にも大きな節目となる公演です。乃木坂46のこれまでの歩みとこれからの未来が交差する特別なステージを、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

本公演は、「ABEMA PPV」にて2026年5月3日（日）12時からチケットの販売（※1）を開始、4,600円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。また、チケットを購入された方は、5月19日（火）・20日（水）・21日（木）に実施されるリピート配信でも本編を視聴いただけます。（※3）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）本公演の見逃し配信はございません。後日、同じライブを再度視聴することができるリピート配信にてお楽しみいただけます。

■「ABEMA PPV」／『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』 生放送概要

▼出演者

乃木坂46

※佐藤璃果は卒業のため、出演いたしません。

※増田三莉音は活動休止中のため、休演とさせていただきます

▼放送日時

＜生放送＞

【DAY1】2026年5月19日（火）18時30分開演（放送開始17時30分～）

【DAY2】2026年5月20日（水）18時30分開演（放送開始17時30分～）

【DAY3】2026年5月21日（木）18時00分開演（放送開始17時00分～）

＜リピート配信＞

【DAY1】2026年5月22日（金）20時00分開演（放送開始19時00分～）

【DAY2】2026年5月23日（土）19時00分開演（放送開始18時00分～）

【DAY3】2026年5月24日（日）19時00分開演（放送開始18時00分～）

▼視聴料金：

各公演4,600円（税込）

※ABEMAアプリ内の購入は、別途手数料として400円がかかります

▼販売期間

＜生放送＞

【DAY1】2026年5月3日（日）12時00分～2026年5月19日（火）21時00分

【DAY2】2026年5月3日（日）12時00分～2026年5月20日（水）21時00分

【DAY3】2026年5月3日（日）12時00分～2026年5月21日（木）21時00分

＜リピート配信＞

【DAY1】2026年5月19日（火）21時00分～2026年5月22日（金）20時00分

【DAY2】2026年5月20日（水）21時00分～2026年5月23日（土）19時00分

【DAY3】2026年5月21日（木）21時00分～2026年5月24日（日）19時00分

▼視聴・購入ページ

＜生放送＞

【DAY1】https://abema.tv/live-event/abb3404c-0bc2-496d-8522-78fa718f3ad4

【DAY2】https://abema.tv/live-event/9085d432-2bbe-4781-8ca3-3ce8f0ed9361

【DAY3】https://abema.tv/live-event/213331c4-9a60-470a-abca-9d43dfa09f40

＜リピート配信＞

【DAY1】https://abema.tv/live-event/76aa442d-d16c-456b-a5aa-4bc3ab79d173

【DAY2】https://abema.tv/live-event/37897258-954b-4897-bf9a-b6a3332706f5

【DAY3】https://abema.tv/live-event/2bc4e671-41b4-450c-995a-8b419303bb4b

※本放送は、5月22日（金）・23日（土）・24日（日）に専用ページにて、各公演同じ内容をもう1度配信（リピート配信）します。本公演のチケットをご購入いただいた方は、リピート配信も視聴いただけます。

※本放送は見逃し配信、追っかけ再生に対応しておりません。

※本放送は、海外（VPNを含む）からは視聴いただけません。

※放送時間は前後する可能性がございます。ご了承下さい。

※チケット購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・払い戻しはできません。

※放送には機材・回線等、最善の準備を行い実施いたしますが、配信の特性上、不慮の一時停止や映像の乱れなどが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しは致しかねますことを予めご了承ください。

※上記概要は予告なく変更する場合がございます。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、【(C)乃木坂46LLC】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/