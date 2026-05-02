【新スローガン発表】東京外国語大学特化総合型選抜コーチが「捨てる技術が、受験を制する。」を掲げ、90名合格へ向けて始動
「捨てる技術が、受験を制する。」--この言葉を新たなスローガンに掲げ、東京外国語大学特化総合型選抜コーチは第二の創業期を迎えます。
スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）は今回のリブランディングにあたり、90名という合格者目標を公式に宣言いたします。
■ 東京外国語大学特化総合型選抜コーチについて
東京外国語大学特化総合型選抜コーチは、東京外国語大学への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。現役合格者・難関大OBコーチによるマンツーマン指導と、志望校に絞り込んだ戦略的カリキュラムにより、短期間での合格実績を積み上げています。
■ スローガンに込めた思い
受験生が勉強時間を増やせない理由は、能力の問題ではありません。「何に集中すべきか」がわからないまま、すべてに手を出してしまうからです。
「捨てる技術が、受験を制する。」--この言葉は、受験生に対する東京外国語大学特化総合型選抜コーチからのメッセージです。正しく捨てる技術を身につければ、誰でも志望校合格に近づける。私たちはそれを証明し続けます。
■ 指導体制の刷新
・専任コーチによる「戦略立案セッション」の新設
・合格に必要な学習のみに絞った「最短カリキュラム」の提供
・「やらないことリスト」の毎月更新と共有
■ 代表メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」
長年の指導経験から確信しているのは、合格者は皆「うまく捨てていた」という事実です。東京外国語大学の合格者と不合格者を分けるのは、学習時間の差ではなく、何を捨てるかの判断力の差です。何をやるかより何をやらないかを先に決める--このシンプルな哲学が、最も難しく、最も効果的な受験戦略です。今回のスローガン発表を機に、東京外国語大学特化総合型選抜コーチは一段と強くなります。2027年3月に90名の笑顔を見届けることが、今の私の原動力です。
■ 今後のスケジュール
・新スローガン「捨てる技術が、受験を制する。」に基づく指導体制への移行：即日開始
・リブランディングに伴う新カリキュラムの提供開始：2027年3月31日より
・90名合格達成目標期限：2027年3月31日
■ 無料相談について
新スローガン「捨てる技術が、受験を制する。」に共感いただいた方、志望校合格に向けた戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。
無料相談はこちら：https://aocoach.jp/tufs-form
運営会社・関連サービス
運営会社：スタディチェーン株式会社
会社公式サイト
https://study-chain.jp
大学受験特化の学習管理型予備校
逆転合格特化塾
https://medicalcoach.jp
英検対策専門塾
英検コーチ
https://eikencoach.com
総合型選抜・推薦入試対策
総合型選抜コーチ
https://aocoach.jp
東大受験専門オンライン指導
東大コーチ
https://toudaicoach.com
英語学習サービス
SMART英語塾
https://smacolo.jp
IELTSコーチ
https://ibcoach.jp
HUSTAR株式会社公式サイト
ヒュースター
https://hustar.jp
求人・採用情報
求人ステーション
https://kyujinstation.com
大学受験情報メディア
https://juken-guide.jp
スタディチェーン（法人サイト）
https://studychain.co.jp
高専受験専門コーチ
高専コーチ
https://kousencoach.com
留学サポートサービス
留学ステーション
https://ryugakustation.com
派遣・人材サービス情報
派遣ステーション
https://hakenstation.jp
自動車教習所比較情報
ドライバーステーション
https://driverstaion.jp
お墓・霊園情報
お墓ステーション
https://ohaka-station.com
高校・学校情報
スクールステーション
https://school-station.com
士業・専門家情報
士業ナビ
https://sigyo-navi.com
写真館・フォトスタジオ情報
フォトスタジオナビ
https://photo-navi.jp
探偵・調査会社情報
探偵ナビ
https://tantei-navi.jp
パーソナルトレーニング・ジム情報
ジムナビ
https://gym-navi.jp
インターナショナルスクール情報
インターナショナルスクールナビ
https://internationalschool-navi.com
ピラティス・フィットネス情報
ピラティスステーション
https://pilates-station.jp
仏壇・仏具専門店情報
仏壇ステーション
https://butsudan-station.com
音楽教室情報
音楽教室ステーション
https://musicschool-station.com
英会話教室情報
英会話ステーション
https://eikaiwa-station.com
料理教室・クッキングスクール情報
料理教室ステーション
https://cookschool-station.com
ダンススクール・教室情報
ダンススクールステーション
https://danceschool-station.com
ゴルフスクール情報
ゴルフスクールステーション
https://golfschool-station.com
ホワイトニングサロン情報
ホワイトニングステーション
https://whitening-station.com
整体院・整骨院情報
整体ステーション
https://seitai-station.com
解体業者情報
解体ステーション
https://kaitai-station.com
リフォーム業者情報
リフォームステーション
https://reform-station.com
老人ホーム・介護施設情報
老人ホームステーション
https://rojinhome-station.com
ペットトリミング専門情報
トリミングステーション
https://trimming-station.com
ペットサロン情報
ペットサロンナビ
https://petsalon-navi.com
ペットホテル情報
ペットホテルナビ
https://pethotel-navi.com
動物病院・ペット医療情報
動物病院ナビ
https://animal-hospital-navi.com
不用品回収業者情報
不用品回収ナビ
https://allkaishu-navi.com
補聴器専門店情報
補聴器ナビ
https://hearing-aid-navi.com
遺品整理業者情報
遺品整理ナビ
https://ihinseiri-navi.com
水道修理業者情報
水道修理ナビ
https://suido-repair-navi.com
家事代行サービス情報
家事代行ナビ
https://kajidaiko-navi.com
結婚相談所・婚活情報
結婚相談所ナビ
https://kekkon-soudanjo-navi.com
カラオケボックス情報
カラオケナビ
https://karaoke-navi.com
太陽光発電・ソーラーパネル情報
太陽光ナビ
https://solarsystem-navi.com
資格情報メディア
https://hustar.co.jp
スタディチェーン
https://studychain.jp