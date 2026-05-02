【経営者候補募集】未経験から年収2000万円、その先へ。事業責任者、そして「グループ法人代表」への道を切り拓く、お陽さまテックのえねこの『フィールドセールス』を大募集

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「弊社」）は、スマートホーム市場の急拡大に伴う事業拡大のため、フィールドセールスの採用を大幅に強化いたします。 本採用では、単なる営業職ではなく、将来的に弊社の多角化を担う「事業責任者」や「グループ法人の代表」を目指す志高いメンバーを募集いたします。

■ただの営業じゃない！ご家庭の「総合コンサルティング」を担う仕事

えねこの『フィールドセールス』は、単に決められた商品を売るだけの営業マンではありません。 太陽光発電や蓄電池といった最新のスマートホーム設備のご提案はもちろん、外壁塗装や屋根の修繕、内装リフォームや各種工事に至るまで、「ご家庭の住まいに関するお困りごと全般」をコンサルティングし、ワンストップで解決へ導くプロフェッショナルです。

お客様のライフスタイルや家計の悩みに深く寄り添うため、エネルギー、建築、不動産、さらには国や自治体の補助金制度まで、生きていく上で武器になる「幅広い専門知識」が働きながら自然と身につくのが最大の魅力です。

■ 未経験から初年度「年収2000万円」が現実的な理由

現在、弊社の主軸事業はかつてない「ボーナスタイム」とも言える市場環境にあります。

終わりの見えない電気代の高騰： 「電気を買わない暮らし」へのニーズが爆発的に高まっています。

手厚い補助金制度： 令和8年度も継続・拡充が見込まれる自治体の補助金が強力な追い風となっています。 商材そのものが「お客様の家計を助け、家族を災害から守る」という絶対的な価値を持っているため、無理な押し売りは不要。未経験からでも、入社初年度から年収2000万円という圧倒的な成果を出すことが十分に可能です。

■ 圧倒的に売りやすい！えねこならではの「最強の武器」

どんなに市場が良くても、商品力がなければトップフィールドセールスのプロにはなれません。えねこには、自信を持って提案でき、高確率で成約を獲得できる「独自の強み」が揃っています。

１. 業界屈指の信頼と施工クオリティ： 専門メディアの「おすすめ業者ランキング」等で第1位を獲得。徹底した品質管理体制と、厳選された関東No.1のプロ職人集団による連携が、お客様の即決を後押しします。

２. 行政書士による無償の補助金申請サポート： 現場で最大のネックとなる「複雑な補助金の申請手続き」を、提携する行政書士が完全に無償代行。お客様に手間を取らせないため、フィールドセールスは「提案」にのみ集中できます。

３. 最強の仕入れルートと提案力： メーカーとの直接取引（直商流）により、中間マージンをカットした「最低価格保証」を実現。さらに「初期費用実質0円プラン」を完備し、金銭的な導入ハードルを極限まで下げることで、高い成功率を誇ります。

■ 【目玉】事業責任者から「グループ法人代表」へ。約束されたキャリアステップ

えねこは、野心あるメンバーを「一生、一営業マン」で終わらせるつもりはありません。私たちは、共にグループを拡大させるパートナー（経営者）を探しています。

・STEP 1：フィールドセールス

まずは現場で圧倒的な結果を出し、コンサルティングの基礎と市場感覚を磨きます。

・STEP 2：事業責任者（マネジメント）

チームやプロジェクトを牽引するマネジメント職へ。組織運営と利益創出のノウハウを吸収していただきます。

・STEP 3：グループ法人代表への抜擢

新規事業の立ち上げや、グループ会社の代表取締役としての独立を支援します。株式会社えねこの強力な商流、施工ネットワーク、そして独自SaaSプラットフォームをバックボーンに、経営者として腕を振るっていただきます。

■ 新たなミッション「お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける」

稼ぐことだけが目的ではありません。弊社は「エネルギー×ひらめき×和」で“住”を自由に再発明し、100万世帯の暮らしをアップデートすることを目標に掲げています。あなたのコンサルティング活動が、直接的に地球環境とお客様の豊かな未来を創り出す、社会貢献度の高い仕事です。性別・年齢・学歴は一切不問。「成長環境に身を置き、人生を変えたい」という熱意ある方のご応募を、心よりお待ちしております。

▶︎申請・無料シミュレーションのお問い合わせはこちらから

■ 公式サイト：https://e-neco.com/

■ 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@816jgjqf

※LINE登録後、特典の適用が可能です。

※登録・ご相談は無料でご利用いただけます。

■ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eneco_media

■ 公式Instagram

・補助金／電気代削減などお客様向け情報

https://www.instagram.com/eneco_taiyoko(https://www.instagram.com/eneco_taiyoko?utm_source=chatgpt.com)

・会社／採用／事業の裏側

https://www.instagram.com/eneco_media

■ 公式YouTube

https://www.youtube.com/@%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%88%E3%81%AD%E3%81%93

■株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)

■ 参考文献・出典

本プレスリリース内の補助金制度および市場動向に関する記載は、以下のメディア情報を参照・引用しております。

マイナビニュース『【2026年最新】東京都の太陽光発電・蓄電池の補助金｜注意点も解説◆専門家監修』 https://news.mynavi.jp/solar/32416 (https://news.mynavi.jp/solar/32416)

トラベルブック『東京都でおすすめの太陽光発電の設置業者21選！選び方やおすすめ業者を紹介』

https://www.travelbook.co.jp/t-1630/topic-86630/(https://www.travelbook.co.jp/t-1630/topic-86630/)