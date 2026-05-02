Honda 「Monkey」「Hunter cub」ブロック「ノーティアムイオンモール白山店」で期間限定販売！

Honda「Monkey」、「Hunter cub」を精巧に再現したブロック、ノーティアムイオンモール白山店にて販売決定！

株式会社フェイスHonda Monkey ブロック

株式会社フェイス（本社：石川県白山市）が運営するノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP は、Hondaの人気モデル「Monkey125」、「Hunter cub」を精巧に再現したブロックを「ノーティアムイオンモール白山店」にて販売いたします。本商品は数量限定生産、本田技研工業株式会社公認の公式ライセンス取得商品です。

Honda Monkey

愛らしいスタイリングと独自の存在感で世界中にファンを持つHonda「Monkey125」。その丸みを帯びたタンク形状、印象的なヘッドライト、コンパクトで力強い車体バランスを、527ピースで立体的に再現しました。

エンジン周りや足回りのディテールまで丁寧に作り込まれ、組み立てる工程そのものを楽しめる設計。完成後はインテリアとしても映える仕上がりとなっており、ブロックの枠を超えた“飾れるバイクモデル”として高い完成度を誇ります。

Monkeyブロックの完成サイズは全長約224.5mm、全高約167.5mm。デスクや棚に置くだけで空間の主役となる存在感を放ちます。しっかりと作りこまれたディティールからは重厚感も楽しめる仕様です。

本商品は数量限定生産となります。生産数に限りがあるため、予定数に達し次第受付終了となります。Monkeyファン、Hondaファンにとって見逃せない一台です。

ぜひこの機会にご覧ください。

CAMSHOP.JP公式サイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

【Monkey商品概要】

ピース数：527ピース

組み立て後サイズ(およそ)：全長224.5mm × 全幅127.5mm × 全高167.5mm

重さ(およそ)：約341.1g



対象年齢：6歳以上

JAN：4570138441977 (品番：441977)

商品ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

Honda Hunter cub

Honda Monkey ブロックHonda Monkey ブロックHonda Monkey ブロックHonda Monkey ブロックHonda Monkey ブロックHonda Monkey ブロックHonda Hunter cub ブロック

523ピースからなる細部まで再現されたブロックは、作った後は飾っておける本格的なディティールで存在感たっぷりの仕上がり。タイヤを回転させることも可能。お気に入りのバイクをブロックで組み立てて楽しむことができます。

バイクオーナーもご自宅の中で楽しむことができるハンターカブをお楽しみください。

Honda Hunter cub ブロックHonda Hunter cub ブロックHonda Hunter cub ブロック

ピース数：523ピース

組み立て後サイズ(およそ)：全長26.5cm × 全幅12cm × 全高18cm

重さ(およそ)：約332g

素材：ABS樹脂



対象年齢：6歳以上

JAN：4570138433408 (品番：433408)

ブランド紹介

CAMSHOP.JP（キャムショップ）

株式会社フェイスが運営する“ノリモノ雑貨”専門ブランド。HondaやSuzukiなど国内自動車メーカーの公式ライセンスを取得し、限定アイテムを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

商品ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=)

CAMSHOP.JP（CAMSHOP）

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：info2@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)

▼X

https://twitter.com/camshop_byfaith

▼インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith/

https://www.instagram.com/faithinc_norimono/

https://www.instagram.com/faithinc__fun/

▼公式LINE

https://lin.ee/35ZhpoPh

[商品紹介ページ]

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)