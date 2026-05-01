アプリズム、知財プラットフォーム事業を展開する白紙とロックに出資中長期的な事業シナジーの創出を志向

株式会社アプリズム

株式会社アプリズム（本社：大阪府、代表取締役社長 仙敷 久善、以下「当社」）は、知財プラットフォーム事業を展開する株式会社白紙とロック（本社：大阪府、代表取締役渡部 一成、以下「白紙とロック社」）に対し、出資（以下「本出資」）を行いました。

本出資は、知的財産マッチングサービスを手がける白紙とロック社と、当社が有するAI技術、プロダクト開発力、事業開発ノウハウとの補完関係に着目し、中長期的な事業シナジーの創出を目的とするものです。なお、本出資は、当社にとって初めての出資事例となります。

今後は、両社の強みを活かしながら、知財活用や新規事業創出、オープンイノベーション領域における価値創出に向けて、継続的な検討を進めてまいります。

白紙とロックの概要

同社は、特許活用を促進するプラットフォーム「IPマーケット」を運営しています。国内に眠る優れた特許技術を起点としたオープンイノベーションは、中小企業に限らず、大企業にとっても事業差別化を実現する有効な手段となっています。

今後は、国内における開放された知的財産の利活用を一層推進するとともに、将来的には海外企業に対しても知財情報を「分かりやすく」提供することで、日本企業が有する無形資産の価値向上に貢献していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112359/table/18_1_f0c4f4aaca852ae61b30701de0ec84c7.jpg?v=202605020151 ]

アプリズムの概要

株式会社アプリズムは、経営理念「最先端技術で未来を創造する」のもと、世界をリードする技術プロダクトを提供し、社会や産業に革新をもたらす展開を取り組んでいます。

https://www.apprhythm.co.jp/