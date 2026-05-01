『Salesforce/Agentforce活用で実現する次世代オートメーション』というテーマのウェビナーを開催
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/nssol-20260528/M1D
■Salesforce運用の次に求められるAIエージェント活用
Salesforceを導入している企業では、顧客情報や商談情報の蓄積、営業活動やサポート対応の可視化などが進む一方、集約されたデータを次の業務変革にどうつなげていくかが新たなテーマになっています。
特に近年は、生成AIの活用が単なる業務支援や一部業務の代替にとどまらず、より高度な業務プロセスの改善にも広がりつつあり、Salesforce運用の延長線上でもAgentforceへの関心が高まっています。
■Agentforceをどう業務適用し、本番化につなげるべきか
Agentforceに興味はあっても、自社の業務に適用すべきテーマを定められない、あるいは改善テーマがあっても成果を見通せず、進め方を具体化できない企業は少なくありません。
Salesforceにはフロントオフィス業務から得られた多くのデータが集まるため、活用余地は大きい一方で、効果と実現性をどう判断するか、PoCで何を検証すべきか、本番利用に向けてどのような準備が必要かを整理し切れず、検討が止まってしまうケースも多く見られます。
■NSSOLの実践に学ぶ活用メソッドとユースケース
本セミナーでは、Salesforce導入企業やAIエージェントを活用したDXをお考えの企業を対象に、Agentforceが営業やサポート現場にどのような変革をもたらし得るのかを、NSSOLの実践知をもとに解説します。
自社やユーザー企業における具体的なユースケースを踏まえ、テーマ創出からPoC、本番化、運用定着・拡張など一連のプロセスをどう進めていくか、活用を具体化するためのメソッドをお伝えします。
Agentforceに関心はあるが、適用テーマや進め方、本番化の判断材料が不足している企業におすすめのセミナーです。
■主催・共催
日鉄ソリューションズ株式会社
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/nssol-20260528/M1D
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
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マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]