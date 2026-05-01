『Salesforce/Agentforce活用で実現する次世代オートメーション』というテーマのウェビナーを開催

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■Salesforce運用の次に求められるAIエージェント活用

Salesforceを導入している企業では、顧客情報や商談情報の蓄積、営業活動やサポート対応の可視化などが進む一方、集約されたデータを次の業務変革にどうつなげていくかが新たなテーマになっています。

特に近年は、生成AIの活用が単なる業務支援や一部業務の代替にとどまらず、より高度な業務プロセスの改善にも広がりつつあり、Salesforce運用の延長線上でもAgentforceへの関心が高まっています。



■Agentforceをどう業務適用し、本番化につなげるべきか

Agentforceに興味はあっても、自社の業務に適用すべきテーマを定められない、あるいは改善テーマがあっても成果を見通せず、進め方を具体化できない企業は少なくありません。

Salesforceにはフロントオフィス業務から得られた多くのデータが集まるため、活用余地は大きい一方で、効果と実現性をどう判断するか、PoCで何を検証すべきか、本番利用に向けてどのような準備が必要かを整理し切れず、検討が止まってしまうケースも多く見られます。



■NSSOLの実践に学ぶ活用メソッドとユースケース

本セミナーでは、Salesforce導入企業やAIエージェントを活用したDXをお考えの企業を対象に、Agentforceが営業やサポート現場にどのような変革をもたらし得るのかを、NSSOLの実践知をもとに解説します。

自社やユーザー企業における具体的なユースケースを踏まえ、テーマ創出からPoC、本番化、運用定着・拡張など一連のプロセスをどう進めていくか、活用を具体化するためのメソッドをお伝えします。

Agentforceに関心はあるが、適用テーマや進め方、本番化の判断材料が不足している企業におすすめのセミナーです。



■主催・共催

日鉄ソリューションズ株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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