【petit main】プティマイン15周年記念企画「モデルオーディション」を開催！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）が展開する子ども服ブランド「petit main（プティマイン）」（https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/)）は、ブランド誕生15周年を記念したスペシャルコンテンツとして「モデルオーディション」を開催いたします。

本オーディションの応募受付は、2026年5月8日（金）より開始いたします。

全国の百貨店、ショッピングセンターを中心に、トレンドファッションに子どもらしさをプラスしたアイテムを展開するガールズ＆ボーイズブランド「petit main（プティマイン）」は、デイリープライスでありながら、上品で洗練されたデザインのアイテムを多数ラインナップしています。

みんなのチャレンジを応援『＃プティモデルオーディション』を開催！

子ども服でもトレンドのファッションを楽しめるブランドとして、今までになかった日常の中の「かわいい」や「あったらいいな」という想いをカタチにするモノづくりをしてきました。

ブランド誕生から15周年を記念し、これまでご愛顧いただいた多くのお客さまに感謝の気持ちを込めて、このアニバーサリーイヤーを、お客さまと共にワクワクする1年にしていきます。

15周年特設ページはこちら！ :https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/PM_15thanniversary.aspx?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pm_0318

日頃より、お客さまから「petit main のモデル募集をしてほしい！」というお声が多く寄せられております。これを受け、このたび15周年記念企画として「モデルオーディション」を開催いたします。

モデルとしての経験はもちろん、日々の成長を感じられる撮影や選考を通して、思い出づくりのきっかけになればと願っています。

今しかないお子さまの“かわいい”を、petit mainと一緒にかたちにしませんか。

petit mainは、みなさんのチャレンジを応援します！

◆「＃プティモデルオーディション」応募要項

■ 募集対象

・2026年8月より、petit mainのWEB、SNS、YouTube、店頭販促物への出演が可能な方

・90～120cm（男女）※応募時に身長が80cm台でも参加可能

・月1～3回程度、東京都内での撮影に参加できる方

※撮影日は平日になる可能性あり。撮影日は都度相談となります。

■ 募集期間

・応募受付開始：2026年5月8日（金）10:00

・応募受付締切：2026年6月7日（金）23:59

■ 選考スケジュール

・6月：第1次審査（応募情報、画像・動画審査）

・7月：第2次審査（ナルミヤ本社にて対面）

・8月：合格者決定！

※選考は上記を予定しておりますが、日程は変更となる場合がございます。

※確定次第、通過者の方へ順次ご案内いたします。

※第2次審査通過者の審査会場（ナルミヤ本社）までの交通費、宿泊費などは自己負担となります。

■ 応募方法

１. WEB応募フォームに必要事項を入力、petit mainのアイテムを取り入れたコーディネート着用の写真を添付して送信

※お顔がわかるバストアップ写真および全身写真をお願いします。

２. 応募フォームに記載したインスタグラムアカウントにて、自己PR動画を投稿してください。

※携帯で撮影した15秒ほどの簡単な動画で構いません。



＜注意事項＞

※SNSアカウントがない方はファイル便サービスやYoutubeの公開URLを応募フォームに記載してください。

※ご応募いただいた書類・素材のご返却はできません。

※オーディション審査の過程・基準についてのお問い合わせにはお答えできません。予めご了承ください。

◆キッズフォトスタジオ「LOVST」特別割引キャンペーンを実施！

オーディション応募専用フォームはこちら！ :https://www.narumiya-online.jp/id/260508modelaudition--pm応募専用フォーム 二次元QRコード

同社が展開するキッズフォトスタジオ「LOVST PHOTO STUDIO ラブストフォトスタジオ(https://lovstmade.com/)」との、スペシャルコラボ企画が決定！

【フォトスタジオLOVST 特別割引キャンペーン】

フォトスタジオLOVSTにて、モデルオーディションに必要な宣材写真がお得に撮影できるキャンペーンを開催いたします。

5月1日（金）～31日（日）の期間中、petit mainの店舗にて税込8,000円以上お買い上げで petit main専用宣材写真プラン（データプラン）が50%OFFでご利用いただけます。

大切な応募の一枚をLOVSTで撮影しませんか？

キャンペーンの詳細はこちら！ :https://www.narumiya-online.jp/id/pm-lovst

and more！

その他にも、15周年限定の特別アイテムの発売や店舗イベントなどを企画しております。

特別なこの1年間を、ぜひ一緒に楽しんでください！

■ ブランドについて

「petit main（プティマイン）」

トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。

対象： 0～12歳（プティマイン）

サイズ： 50～130cm（プティマイン）、F（レディースブランド：リアン）



Instagram 公式アカウント「@petitmain_official」

https://www.instagram.com/petitmain_official/(https://www.instagram.com/petitmain_official/)

公式サイト

http://petitmain.jp/(http://petitmain.jp/)

公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR)

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR

■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx