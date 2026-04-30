LONGi、ブルームバーグNEFのTier 1リストに2分野で選定

LONGi Solar Technology株式会社

LONGi（ロンジ、LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.／本社：中国・西安市）は、ブルームバーグNEF（Bloomberg New Energy Finance (BNEF)）が発表した2026年第1四半期版のTier 1リストにおいて、太陽光パネル（太陽電池モジュール）メーカーおよび蓄電システム（ESS: Energy Storage System）メーカーとして、それぞれ選定されました。

ブルームバーグNEFのTier 1リストは四半期ごとに発表され、太陽光発電および蓄電システム業界において、メーカーの市場受容性やバンカビリティを示すベンチマークの一つとして広く認識されています。また、再生可能エネルギープロジェクトにおける投資判断や、金融機関によるリスク評価などの場面でも参照されています。

太陽光パネルメーカーのTier 1リストにおいて、LONGiは今回も選定され、2017年第2四半期以降、累計33期目の選定となります。

太陽光パネルメーカーがTier 1として選定されるには、主に以下の基準を満たす必要があります。

- 過去2年間に、6件以上の太陽光発電プロジェクトに対し、自社で製造拠点を保有し、自社ブランドで販売する太陽光パネルを供給していること。- 対象プロジェクトは、それぞれ異なる商業銀行（開発銀行および輸出入銀行を除く）によって、ノンリコース融資（太陽光発電事業による収益のみを返済の原資とする融資）を受けていること。- 各プロジェクトのシステム太陽電池容量が10MW超であること。- 破産、何らかの倒産・支払不能保護の申請、または重大な金融債務の不履行が確認されたメーカーは除外されること。ブルームバーグNEF Tier 1太陽光パネルメーカーリスト 2026年第1四半期版より

また、ブルームバーグNEFによる蓄電システムメーカーのTier 1リストにおいては、2025年11月にLONGiグループとなったPotisEdge（ポティスエッジ）との連名で選定されました。PotisEdgeとしては7期目の選定であり、LONGiとしては初めての選定となります。

蓄電システムメーカーがTier 1として選定されるには、主に以下の基準を満たす必要があります。

- 過去2年間に、3者以上の異なる購入者を含む6件以上のプロジェクトに対し、自社で製造拠点を保有し、自社ブランドの蓄電システムを供給済み、または確定的に供給契約済みであること。- 対象プロジェクトにおいて、所有者、開発者、電力需要者は、蓄電システム供給者と資本関係または密接な関係を持たないこと。- 対象プロジェクトは、蓄電システムの定格出力10MW以上、または蓄電容量10MWh以上であること。ただし、主にバックアップ電源として使用されるプロジェクトや、鉛蓄電池を用いたプロジェクトは対象外となる。- 破産、何らかの倒産・支払不能保護の申請、または重大な金融債務の不履行が確認されたメーカーは除外されること。ブルームバーグNEF Tier 1蓄電システム（ESS）メーカーリスト 2026年第1四半期版より

注） ブルームバーグNEFのTier 1リストは、業界における市場受容性を示す指標であり、製品品質やメーカーの財務健全性そのものを直接評価するものではありません。

太陽光・蓄電・水素を組み合わせたLONGiの「Stability Triangle」戦略

LONGiは、太陽光発電、蓄電システム、水素エネルギーを組み合わせた統合型エネルギーソリューションの展開を進めています。2025年11月、LONGiは英国においてワンストップ型の蓄電システムソリューションを発表しました。その中で、LONGiグループ副社長のシャ・デニス（She Dennis）は、太陽光発電、蓄電システム、水素エネルギーを中核とするエネルギーアーキテクチャ「Stability Triangle」を提唱しました。

シャ・デニスは、次のように述べています。「太陽光発電はクリーンエネルギーを生み出す源であり、蓄電システムは電力システムの安定化を担い、水素エネルギーはエネルギーシステム全体の需給バランスを調整する役割を果たします。これら三つの連携により、より利用しやすく、強靭で、経済性に優れたゼロカーボンエネルギーシステムの構築に貢献していきます。」

LONGiはこれまで、太陽光発電および水素エネルギーの分野で、技術開発と事業展開を進めてきました。LONGiは、太陽光発電および水素エネルギーの分野で、技術開発と事業展開を進めてきました。太陽光発電分野では、太陽電池セルやモジュールの変換効率向上に継続的に取り組み、これまでに複数の世界記録を達成しています。 さらに、水素分野では、アルカリ水電解装置（ALK電解槽）の生産能力において世界トップクラスの体制を構築しています。今回、蓄電システム事業をさらに強化することで、LONGiが掲げる「太陽光＋蓄電＋水素」の統合型戦略は、より一層具体的な展開段階に入りました。

市場展開においても、LONGiの「太陽光＋蓄電＋水素」戦略は着実に進展しています。直近では、オランダで開催された展示会「ソーラー・ソリューションズ・アムステルダム2026」において、LONGiは欧州の主要パートナー3社と戦略的協力関係を締結し、累計で蓄電システム600MWh、高効率太陽光パネル100MWの契約を締結しました。

また、LONGiの蓄電システム事業は、中国、東南アジアなどの市場でも複数の受注を獲得しており、順次出荷および納入が進められています。なお、日本市場における蓄電システム製品の具体的な展開時期や販売体制については、現時点では未定です。今後、市場環境やお客様のニーズを踏まえながら検討してまいります。

今回、ブルームバーグNEFのTier 1リストにおいて、太陽光パネルメーカーおよび蓄電システムメーカーの2分野で選定されたことは、LONGiが進める「太陽光＋蓄電＋水素」の統合型エネルギー戦略における重要な節目となります。LONGiは今後も、太陽光発電を起点に、蓄電システム、水素エネルギーを組み合わせたソリューションの提供を通じて、再生可能エネルギーのさらなる導入拡大と、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

ブルームバーグNEF（Bloomberg New Energy Finance [BNEF]）について：

金融情報、データ、ニュース、分析サービスを世界的に提供するブルームバーグ（Bloomberg L.P.）のエネルギー調査部門です。ブルームバーグは1981年に設立され、米国ニューヨークに本社を置く総合情報サービス企業です。ブルームバーグNEFは、エネルギー転換、クリーンエネルギー、電力、蓄電池、輸送、素材・資源、脱炭素技術などの分野で、市場データや調査・分析情報を提供しています。

LONGiグループ（LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.）について：

2000年に中国・西安で設立されたLONGi（ロンジ）は、世界有数の太陽光発電テクノロジー企業として、「太陽エネルギーを利用してグリーンエネルギーの世界を創る」という使命と、「堅実で信頼される技術リーダーシップ」というブランドポジショニングのもと、技術革新に専念し、太陽電池用単結晶シリコンウェハ、単結晶太陽電池セル／モジュール、分散型太陽光発電ソリューション、大規模太陽光発電所ソリューション、水素製造装置ソリューションという5つの事業分野を展開しています。

2020年から2022年にかけては、太陽電池モジュールの出荷量において世界首位を獲得し、信頼性の高い製品と技術力、安定した供給体制により、世界の脱炭素社会の実現を支援しています。また、英国・インフォーマ社による「PV ModuleTechバンカビリティ格付け」において、最高ランクである「AAA」評価を継続的に獲得しており、技術力・生産能力・財務健全性の面でもグローバルで高い評価を得ています。 www.longi.com/en

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