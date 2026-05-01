Self0のおひとりさま会議用紙メソッドが再春館製薬所の体験・旅行の新サービス「心灯～Kokorobi～」に採用 2026年春atelier ERICAと協業開始

atelier ERICA

株式会社atelier ERICA(本社:東京都世田谷区 代表:山口恵理香)が運営するライフスタイルブランド「Self0」（セルフレイ）のおひとりさま会議用紙、および山口恵理香が提案するひとり会議のメソッドが、株式会社再春館製薬所（本社:熊本県上益城郡 代表:西川正明）の”漢方の叡智×旅行体験”を融合させた新サービス「心灯～Kokorobi～（リトリートプログラム）」のプログラムの一つとして採用されました。

本プログラムでは旅行を「楽しかった」その先を目指して、ジャーナリング等のコンテンツで心身をととのえる時間をお届けすることを目的としています。旅先で得た知識や感情、思考を旅のお土産として持ち帰っていただき、日常に戻ってからも自分らしく、私たちらしく生きられるようにとそんな思いが込められています。その中でひとり会議のメソッドが採用されました。

再春館製薬所「心灯～Kokorobi～」に関するプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000051751.html

■今回の協業に至った経緯

今回の協業のきっかけとなったのは、「自分自身と丁寧に向き合う時間の尊さ」を大切にしたいという、両社の想いが深く共鳴したことでした。

共にプログラムを作り上げるにあたり、代表の山口は自らのメソッドについてこう語りました。「おひとりさま会議用紙はただの紙のように見えますが、決してそうではありません。不登校や父との死別を経験し、日々、生や死と必死に向き合ってきた私だからこそお届けできるものであり、私の命そのものです」。

リトリートは非日常に身を置き、鎧を脱いで心を充電する時間です。お客様にそんな心豊かな時間をお届けしたいという両社の方向性がぴたりと一致したことで、このたびの協業が実現いたしました。

【株式会社atelier ERICA 代表取締役 山口恵理香のコメント】

会社を立ち上げてから、再春館製薬所さまとのお取り組みが初めての協業となります。まだまだちいさな星のような会社やブランドですが、起業してから、ずっとアライアンスを実現することはひとつの目標でした。「再春館製薬所×atelier ERICA」のこの×（二乗）の意味や責任を感じながら、お披露目まで走ってまいりました。決して、たったひとりだけでは実現せず、これまでブランドの拡大や認知において、貴重な機会、お力添えをいただきましたディスカヴァー・トゥエンティワンさま、ロフトさま、徳間書店さま、自由国民社さますべての関係者みなさまにこの場を借りて、心からお礼を申し上げます。再春館製薬所さまとのお取り組みは今回に限らず、今後も新たな形として続いていきます。どうぞ、お楽しみに。

山口恵理香

【株式会社再春館製薬所 体験創造事業部よりコメント】

いつでも手軽に情報に触れられる現代だからこそ、静かに紙とペンを用意し、今の自分を文字に書き起こす時間は、とても贅沢で尊いものだと感じています。

この取り組みがお客様にとって、慌ただしい日常の中で置き去りにしてしまいがちな心と丁寧に向き合い、心豊かな時間となれば幸いです。

【株式会社atelier ERICAについて】

2023年8月4日に創業し、ライフスタイルブランド「Self0」のおひとりさま会議用紙がロングセラー商品に。2025年1月には、おひとりさま会議用紙のメソッドを採用し、新たに編集した『書くだけで、心がととのう ひとり会議ワークブック』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）を出版し、現在は8刷3万部超え。社会的反響が大きく、同年10月よりロフトでもSelf0のおひとりさま会議用紙を販売開始。発売開始以降、8か月近く多くのお客様にお手にとっていただき、Self0の世界観が市場として少しずつ浸透し始めています。ブランドコンセプトの「書くことは、生きること」は、代表の山口恵理香が不登校や最愛の父の死を経験する中で何度も反芻するように感じてきたこと、書くこと（自己内省）がなければ生き続けてはこられなかったという強い想いと覚悟が込められています。唯一無二のブランドストーリーが評価され、読売新聞、産経新聞、地方紙20紙以上、DayDay.、J-WAVE、ニッポン放送、リンネル特別編集他に掲載、メディアに多く取り上げられています。 (https://selfmeeting.base.shop)

【株式会社再春館製薬所について】

1932年熊本で創業の、「痛散湯」や「ドモホルンリンクル」をはじめ、漢方理念に基づく医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売を行う「漢方の製薬会社」。「人間も自然の一部」という着想で選び抜いた原料の潜在力を製薬会社の技術で最大限に引き出し、自然界の強靭な生命力を人の力に活かすものづくりが特徴です。「自然・人・社会の循環」を目指す、「自然とつながり、人とつながる明日を」という企業理念のもと、自然から受ける恩恵への“恩返し”としてのサステナビリティ活動、本社を構える熊本県益城町に対する、自社運営の「ふるさと納税サイト」を通じた復興支援など、多角的な観点で理念の実践を追求します。2032年の創業100周年に向け、「明日が楽しみと思える毎日をつくりたい」という意志を込めた「ポジティブエイジカンパニー宣言」を発表。独自性の高い「漢方発想のソリューション」の提案を、「お客様・社員とその家族・協力者・地域・地球」に継続的に行う中長期的な事業計画を推進中です。（https://www.saishunkan.co.jp/）