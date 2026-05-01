元日本郵政キャピタル代表 足立崇彰氏がスタートアップの成否を語る対談シリーズ「あだちの極意」を始動。

クリエーションライン株式会社

クリエーションライン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安田忠弘、以下「クリエーションライン」）は、同社アドバイザーでATTO & Co. Founderの足立 崇彰氏と共に、スタートアップを対象とした対談インタビューシリーズ「あだちの極意」を開始いたします。

■ シリーズ発足の背景

日本のスタートアップシーンにおいては、依然として「サービス企画・仮説検証ノウハウの不足」、「実装に至る適切な技術相談先の欠如」、「技術リソースの不足」などが大きな課題となっています。

これらの課題を解決するため、当社はサービスの企画・検証からエンジニアリングまでを包括的に支援し、その実行力で投資を行う「COSTA（エンジニアリングファンド）」を推進しています。今回、投資のプロフェッショナルとして数々のスタートアップを支援してきた足立氏を顧問に迎えることで、「投資のプロならではの視点」と「事業創出・技術支援の現場」を融合させ、より実効性の高いスタートアップ支援の形を提示してまいります。

■ 対談企画「あだちの極意」とは

本企画は、足立崇彰氏が独自の視点でスタートアップの現状を斬る「定点観測トーク」と、ゲスト経営者を交えた「三者本音対談」で構成される連続インタビュー企画です。

「SaaS is Dead」「AI時代の生き残り方」「Exit戦略の真実」など、普段は表に出にくい本質的なテーマを扱い、動画コンテンツとして配信してまいります。

【第一弾：FLATBOYS 代表 内田氏をゲストに迎えて】

第1回は、AIアバターを活用したアルバイト採用自動化サービス（AIバイト面接(https://ai-baito-mensetsu.jp/)）を提供するFLATBOYS株式会社 代表取締役 内田 氏をゲストに招き、前編・後編の2本立てで公開しています。

■ 第1回 公開動画

前編：https://youtu.be/zTWOpfyT-w0

後編：https://youtu.be/Tl6ZgXO9ST4

■ 企画概要

■ 登壇者プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3070/table/89_1_e84a158ecd7cdbfc16ff2b1e621111d9.jpg?v=202605010351 ]

▶ 足立 崇彰（あだち たかあき）氏

ATTO & Co. Founder / COSTA アドバイザー

元日本郵政キャピタル株式会社 代表取締役社長。シリコンバレーでのCVC・新規事業開発やスタートアップM&Aを歴任。投資と技術の両面を深く解する稀有な存在として、国内スタートアップ支援の第一線で活躍。クリエーションラインのアドバイザーとしてCOSTAにおける事業展開・投資スキームの強化を行っている。



▶ 安田 忠弘 / クリエーションライン株式会社 代表取締役

エンタープライズ品質の開発チームをエクイティ対価で提供する「COSTA（エンジニアリングファンド）」を主導。「多重下請け構造を変革し、共創モデルを日本のスタンダードにする」というビジョンのもと、スタートアップとの共創に取り組む。

■ コメント

足立 崇彰 氏（COSTA アドバイザー）

クリエーションラインが提唱するエンジニアリングファンドという概念は、技術者不足や開発資金に課題を抱える日本のスタートアップにとって非常に画期的なモデルだと感じています。「あだちの極意」では、VCとしての視点、そして実際に事業を動かすスタートアップ経営者の生の声を届けることで、成功への本質的な道筋を一緒に探っていきたいと思います。私自身のCVCや事業開発、技術者としての経験を活かし、より多くのスタートアップがビジョンを最速で形にできるよう伴走してまいります。

安田 忠弘 / クリエーションライン株式会社 代表取締役

私たちは、これまで培ってきた技術力と経験を、未来を創るスタートアップのために役立てたいという強い思いからCOSTAを立ち上げました。「あだちの極意」では、足立さんの視点と、私たちの技術支援を組み合わせることで、スタートアップ経営者に本当に役立つ情報を届けていく場にしていきたいと考えています。

■ COSTAについて

COSTA（Co-Creation Startup）は、クリエーションライン株式会社が提供するエンジニアリングファンドです。エクイティを対価として、AI駆動開発のノウハウと高品質な開発チームをスタートアップに提供します。従来、スタートアップは高コストな内製チームの組成か品質が不安定な外部委託という二者択一を迫られてきましたが、COSTAは「開発における資金リスクをゼロにする」という新しい道を提示します。

開発チームの提供に加え、資金調達（出資）、M&Aライフサイクル支援、事業・経営コンサルティングまでワンストップで提供し、スタートアップの事業成功確率を飛躍的に高めます。

詳細：https://www.creationline.com/business/co-creation-startup/

■ 第1回 あだちの極意 公開動画

前編

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zTWOpfyT-w0 ]

後編

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Tl6ZgXO9ST4 ]

■ クリエーションライン株式会社について

『共に創る、未来を動かす。』をモットーに、企業理念HRT+Joy（謙虚・尊敬・信頼＋喜び）を礎として、お客様と共に未来を描いています。私たちは、顧客の想いにじっくり耳を傾け、共に挑戦し、成長し続けるCo-Creation Sherpa（共創の伴走者）として、確かな技術力に加えクリエイティブな発想と情熱で時代の変革を楽しみながら、新たな価値を創出する旅を歩んでいます。共創のパートナーとして、お客様の強みを活かしながら、共に挑戦し共に壁を乗り越えながら変革を支援します。



各種導入事例：https://www.creationline.com/case/

クリエーションラインは事業拡大のため、エンジニアを積極採用中です。

採用情報：https://www.creationline.com/recruit/



■ 本社所在地：東京都千代田区神田佐久間町3-6 M’s WORKS BLDG 2F、3F

■ 富山事業所：富山県富山市花園町3-2-9 池田ビル 2F、3F

■ 代表者 ：代表取締役社長 安田 忠弘

■ 事業内容 ：成果報酬型サービス開発事業・アジャイル開発支援サービス事業・AI/LLMコンサルティング/構築支援事業



公式サイト：https://www.creationline.com/

クリエーションラインTech blog：https://www.creationline.com/tech-blog/

公式Xアカウント：https://x.com/creationline