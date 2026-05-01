日常・青春アニメ5作品の全話無料一挙放送が決定！「ABEMA」初無料放送の『映画 けいおん！』ほか『あずまんが大王』『スキップとローファー』などを5月2日（土）より新入荷＆無料一挙放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、2026年5月2日（土）より日常・青春アニメ5作品を新入荷するとともに、順次無料一挙放送いたします。

本企画では、何気ない日常をユーモアたっぷりに描く作品や、青春のきらめきを描いた作品まで、日常・青春アニメから全5作品をピックアップ。5月2日（土）より各作品全話を無料一挙放送するほか、期間限定無料配信も実施いたします。

ラインナップは、独特のテンポで描かれる女子高生たちのドタバタとした日常が話題を呼んだ日常コメディの代表作『あずまんが大王』、田舎から上京してきた少女とクラスメイトたちの交流や、等身大の青春を描くスクールライフ・コメディ『スキップとローファー』、容姿端麗だが中身は“干物”な妹とのドタバタ劇を描く日常コメディ『干物妹！うまるちゃん』（第1期・第2期）、ロシア系小学生と元自衛官の家政婦による攻防戦が見どころのハイテンションホームコメディ『うちのメイドがウザすぎる！』、そして「ABEMA」初配信にして初無料放送となる、ガールズバンドアニメの金字塔「けいおん！」シリーズの集大成『映画 けいおん！』の全5作品です。

ぜひゴールデンウィークは「ABEMA」で、ほっと一息つける日常・青春アニメの数々を無料でたっぷりとお楽しみください。

■ゴールデンウィーク特別企画／日常・青春アニメ5作品新入荷＆全話無料一挙放送 概要

▼『あずまんが大王』（全26話）無料一挙放送

(C)あずまきよひこ/アスキー・メディアワークス/あずまんが大王製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～13

放送日時：2026年5月2日（土）夜7時30分～、5月3日（日）午後1時～

番組URL：https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/A8XAN7DmQHqDGB （夜7時30分の回）

・#14～26

放送日時：2026年5月9日（土）夜8時～、深夜2時～、5月10日（日）午後2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/A8XAKPbqzGjj9h （夜8時の回）

※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

▼「ABEMA」初！『映画 けいおん！』無料放送

(C)かきふらい・芳文社/桜高軽音部

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年5月6日（水・祝）夜9時～、深夜1時20分～、5月7日（木）午後5時55分～

番組URL：https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/A8XANQh76CQrdD （夜9時の回）

※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

▼『干物妹！うまるちゃん』第1期＆第2期 無料一挙放送

(C) 2015 サンカクヘッド／集英社・「干物妹！うまるちゃん」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・第1期『干物妹！うまるちゃん』（全12話＋OVA2話）

放送日時：2026年5月8日（金）夜8時～、5月9日（土）午後2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/DuWFyFysskAjZ1 （夜8時の回）

・第2期『干物妹！うまるちゃんR』（全12話）

放送日時：2026年5月17日（日）朝8時～、夜8時～、深夜2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/A8XAKPHzRLJV9h （朝8時の回）

※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

▼『スキップとローファー』（全12話）無料一挙放送

(C)高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年5月10日（日）夜8時～、深夜2時～、5月11日（月）午後2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/ABnA4Ngi4QBmmy （夜8時の回）

※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

▼『うちのメイドがウザすぎる！』（全12話）無料一挙放送

(C)中村カンコ／双葉社・うちのメイドがウザすぎる！製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年5月16日（土）夜8時～、深夜2時～、5月17日（日）午後2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/dailylife-anime/slots/DuWFxfdKJF3LzT（夜8時の回）

※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

放送チャンネル：日常・青春アニメチャンネル

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/