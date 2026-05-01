【日本限定5台】スキンヘッド専用シェーバー最高峰「Pitbull Diamond JET」2段階切替式の最上位モデルを発売

株式会社Bliss

「お客様が感動する逸品」の輸入販売を手掛ける株式会社Bliss(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：倉重純二)は、スキンヘッド専用電動シェーバー「Skull Shaver Pitbull」シリーズの最上位モデルを継ぐ最新作「Skull Shaver Pitbull Diamond Jet(スカルシェーバー・ピットブル・ダイアモンドジェット)」を日本国内で限定5台のみ発売いたします。本製品は、シリーズで唯一となる2段階切替の「ターボモード」を搭載し、よりスピーディーかつ高精度なシェービングを実現。さらにフルメタルボディによる高い耐久性と重厚な質感を備えた、シリーズの到達点ともいえるプレミアムモデルです。

■日本限定5台、その背景にあるプレミアム戦略

公式販売サイト :https://skull-shaver.jp/shop/products/diamond-jet

「Pitbull Diamond JET」は、シリーズの頂点に位置づけられるフラッグシップモデルとして開発されました。今回、日本国内ではあえて販売数量を5台に限定することで、製品価値の最大化と、コアユーザーへの特別な提供機会の創出を目的としています。

スペックや機能だけでなく、“所有すること自体の満足感”までを提供する--。

量ではなく質を重視するユーザーに向けた、特別な選択肢を提示します。

■製品の特徴

1．唯一の「ターボモード」搭載、圧倒的なパワーと機動力

Pitbullシリーズで唯一、2段階のモーター切替が可能な「ターボモード」を搭載。用途に応じたパワー調整により、スピーディーかつ効率的なシェービングを実現します。

フル充電で最大120分のコードレス使用が可能。さらに充電しながらの使用にも対応し、IPX7の防水性能により場所を選ばず使用できます。

2．フルステンレス合金「フルメタル・ジャケット」仕様

筐体にはフルステンレス合金シャーシを採用。マットブラックの重厚な質感とともに、耐久性・耐水性を大幅に向上させました。日常使いから長期使用まで対応する、堅牢性と美しさを両立した設計です。

3．全身ケアに対応するプロ仕様の付属セット

日本製ステンレス鋼を使用した「Forte 4枚刃」と「Baron 3枚刃」を同梱。さらに「ベビービーストトリマー」や高級トラベルケースを備え、頭部だけでなくヒゲやヘアのスタイリングまで対応。自宅でも外出先でも、トータルグルーミングを実現します。

■商品概要

＜セット内容＞

・Pitbull Diamond JET 本体

・Forte 4ヘッドPROブレード

・Baron 3ヘッドPROブレード

・ダイヤモンドトラベルケース（ブラック）

・プラチナリンススタンド

・ベビービーストトリマー

・ベビービーストトリマーガード

・ベビービーストトリマー用RISKブレード

・ACアダプター／USB充電コード

・ゴム製充電ポートカバー

＜販売価格＞

通常価格：158,000円（税込）

特別価格：128,000円（税込）

▶購入はこちら

公式サイト：https://skull-shaver.jp/shop/products/diamond-jet

■Skull Shaver Pitbullとは

「Skull Shaver Pitbull(スカルシェーバー・ピットブル)」は、スキンヘッド専用に設計された電動シェーバーです。独自のデザインと機能性により、手にしっかりとフィットし、頭の形に沿ってスムーズに剃ることが可能。回転式のフレキシブルブレードが肌に優しく密着し、短時間でムラのない深剃りを実現します。防水設計によりドライ・ウェット両方の使用に対応し、コードレスで最大90分稼働。毎日のケアを手軽かつ快適にサポートする、スキンヘッドユーザーに最適なシェーバーです。

■製品購入可能チャネル

・Amazon：https://x.gd/Pn5Fm

・楽天市場：https://x.gd/Ae8pc

・Yahoo!ショッピング：https://x.gd/8Furu

・公式サイト：https://skull-shaver.jp/

■公式SNS

・Instagram

ユーザーネーム：@skullshaver_japan

URL：https://www.instagram.com/skullshaver_japan/

・TikTok

ユーザーネーム：@skullshaver_jp

URL：https://www.tiktok.com/@skullshaver_jp

■コピー品、並行輸入品への注意喚起

現在、コピー品や並行輸入品が多く流通していることを確認しており、弊社でも個別に対策を講じております。コピー品や並行輸入品は、保証がなく、安全性やアフターサービスに問題が生じる可能性がありますのでご注意ください。

【お問い合わせ先】

製品に関する詳細や購入に関するお問い合わせは、以下の公式販売サイトをご覧ください。

Skull Shaver日本公式販売代理店サイト：https://skullshaver-japandistributor.site/

【企業情報】

社名：株式会社Ｂｌｉｓｓ／ブリスマート

設立：2010年3月

代表者：倉重 純二

事業内容：貿易事業、小売販売、卸販売 など

本社：〒224-0028 神奈川県横浜市都筑区大棚西3-1-106

電話：045-271-5281

Email：info@bliss2010.com

株式会社BlissはSkull Shaverを通じて、高品質な製品とサービスにより、日本のスキンヘッドユーザーの皆様のQOL(クオリティオブライフ)の向上をサポートしてまいります。

また、今後は、SNSでの情報発信、イベント企画運営などにより、ファッション、ライフスタイルなどの面でスキンヘッド文化を浸透させる様々な取り組みを予定しています。