株式会社網屋

株式会社網屋 （東京都中央区 / 以下、網屋 / 東証グロース：4258）は、IIJグループでネットワーク関連ソリューション事業を担うネットチャート株式会社（本社：神奈川県横浜市、以下ネットチャート）と販売代理店契約を締結いたしました。

ネットチャートはこれまで、網屋のネットワークセキュリティ製品「Verona」「Hypersonix」を取り扱ってきましたが、このたび新たにログ管理・データセキュリティ製品「ALog」の提供を開始します。これにより、両社はネットワークとデータの両面から企業のIT基盤の安全性向上を支援してまいります。

締結の背景

網屋とネットチャートは、これまでネットワークセキュリティ製品の提供を通じて強固な協力関係を築いてまいりました。近年、クラウドサービスの利用拡大やIT環境の分散化により、企業のセキュリティ対策は通信経路の保護だけでなく、システム内部で発生するログの可視化や監査体制の強化が重要となっています。

こうした背景を受け、従来のネットワーク領域に加え、データ領域においてもネットチャートとのパートナーシップを拡大することとなりました。この協業強化を迅速に推進するため、ネットチャートと本契約を締結し、お客様に対し、より包括的なセキュリティ対策を提供する体制を整えました。

期待される効果

ネットワークからデータ保護まで包括的なセキュリティ対策の支援

ネットワークセキュリティ製品（Verona / Hypersonix）とログ管理製品（ALog）を組み合わせて提案することで、通信経路の保護からシステム内部で発生するログの可視化まで、企業のIT環境全体を視野に入れたセキュリティ対策を支援します。

専門知識に依存しない実用的なログ運用の支援

ALogの自動分析やレポート機能により、専門的なログ解析スキルがなくてもセキュリティ監査やインシデント調査に活用できるログ管理体制を構築できます。これにより、運用負担を抑えながら継続的なセキュリティ監視を支援します。

今後の展望

今後はネットチャートとの連携をさらに深化させ、多様なITサービスへ「ALog」を組み込んだソリューション展開を推進してまいります。網屋の製品開発力とネットチャートのネットワーク構築・運用力を融合し、導入から運用までを支える実践的なセキュリティ基盤の提供を通じて、日本企業のIT環境の安全性向上に貢献してまいります。

ネットチャート株式会社について

株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）のグループ子会社として2006年に設立されました。神奈川県地区を中心に、機器の導入・設定からネットワーク配線工事、アプリケーションのインストール、運用サポートなどのLAN関連を中心としたネットワーク構築事業を行っています。2024年にはIoT開発事業部を新設し、プロダクトの企画・開発を推進しています。

公式サイト :https://www.ncj.co.jp/

株式会社網屋について

『自動化で、誰もが安全を享受できる社会へ』。網屋は、セキュリティ製品・サービスの企画から販売までをワンストップで手掛ける、日本で数少ないサイバーセキュリティ企業です。AIテクノロジーやクラウドネットワークなどの独自技術による「セキュリティの自動化」を軸に、コンサルティングや構築、運用、教育まで、組織のセキュリティ対策を包括的に支援。すべての人がサイバー攻撃のターゲットとなる時代に、すべての人が高水準のセキュリティを受けられる社会を実現します。

公式サイト :https://www.amiya.co.jp/

※すべての社名、製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

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