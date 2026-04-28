吹奏楽部定期演奏会第5回スプリングコンサート開催〜大阪国際中学校高等学校〜

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大学通信から中学・高校のニュースリリースをお送りします。

大阪国際中学校高等学校（大阪府守口市、校長：郄江洲 良昌）は、2026年5月2日（土）3日（日）の2日間、第5回スプリングコンサートを開催します。

本校吹奏楽部は、毎年春に定期演奏会スプリングコンサートを開催しています。今年度のスプリングコンサートでは、この一年間のさまざまな演奏活動で取り組んできた楽曲を中心に、吹奏楽の魅力をお届けいたします。

また、5月3日（日）第二部では、毎年恒例となっている音楽劇を上演します。音楽劇は、部員自身が脚本・演出・演技を手がける本校吹奏楽部オリジナルのステージです。2日間異なるプログラムで、ご来場の皆様にお楽しみいただけるステージをご用意しています。

なお、本コンサートは入場無料、電子チケット制となっております。ご来場の際は、当日スマートフォン等でチケット画面をご提示ください。皆様のご来場お待ちしています。

〈コンサート概要〉

日時：2026年5月2日（土）3日（日）

開場：13：30

開演：14：00

場所：大阪国際大学　奥田メモリアルホール（守口市藤田町6-21-57）

入場無料（要入場チケット）自由席

【電子チケットのお申し込みはこちら】

https://teket.jp/17019/63787

ご来場に際しては、事前予約が必要です。

プログラム

５月２日（土）

第一部

令和八年度全日本吹奏楽コンクール課題曲

とこしえの声〜いまここに立つ母の姿〜 ／樽屋雅徳

イル・サクレ 〜神に斎く島〜／樽屋雅徳　

吹奏楽のための「エール・マーチ」／宮下秀樹　他

第二部

マツケンサンバII／松平健

ヘビーローテーション／AKB48

ディズニー・メドレー II／佐橋俊彦　　他

５月３日（日）

第一部

吹奏楽のための「エール・マーチ」／宮下秀樹

Paradise Has NO BORDER／東京スカパラダイスオーケストラ（OBOG合同）　他

第二部

オリジナル音楽劇「太郎と不思議な絵本」

第三部

超最強／超ときめき♡宣伝部

ヘビーローテーション／AKB48　　他

連絡事項

※購入完了メールに添付しているQRコードを、会場の受付にてご提示ください。

※会場内には駐車場がありません。公共交通機関をご利用の上、ご来場ください。

※2日目の開演中の写真撮影及びビデオ撮影はご遠慮ください。

◇関連URL：

〈大阪国際中学校高等学校〉

https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp

https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/news/club/archives/727

【予告動画】

5月3日（日）第二部で上演する音楽劇の予告動画（CM）です。

https://youtu.be/RGA_7SrJA-Y

（発信元：大阪国際学園法人本部事務局　企画・広報校友課）

▼本件に関する問い合わせ先

大阪国際中学校高等学校

吹奏楽部顧問　田阪

住所：大阪府守口市松下町1番28号　

TEL：06-6992‐5931 (代)

FAX：06-6992‐5932

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/