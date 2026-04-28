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吹奏楽部定期演奏会第5回スプリングコンサート開催〜大阪国際中学校高等学校〜
大学通信から中学・高校のニュースリリースをお送りします。
大阪国際中学校高等学校（大阪府守口市、校長：郄江洲 良昌）は、2026年5月2日（土）3日（日）の2日間、第5回スプリングコンサートを開催します。
本校吹奏楽部は、毎年春に定期演奏会スプリングコンサートを開催しています。今年度のスプリングコンサートでは、この一年間のさまざまな演奏活動で取り組んできた楽曲を中心に、吹奏楽の魅力をお届けいたします。
また、5月3日（日）第二部では、毎年恒例となっている音楽劇を上演します。音楽劇は、部員自身が脚本・演出・演技を手がける本校吹奏楽部オリジナルのステージです。2日間異なるプログラムで、ご来場の皆様にお楽しみいただけるステージをご用意しています。
なお、本コンサートは入場無料、電子チケット制となっております。ご来場の際は、当日スマートフォン等でチケット画面をご提示ください。皆様のご来場お待ちしています。
〈コンサート概要〉
日時：2026年5月2日（土）3日（日）
開場：13：30
開演：14：00
場所：大阪国際大学 奥田メモリアルホール（守口市藤田町6-21-57）
入場無料（要入場チケット）自由席
【電子チケットのお申し込みはこちら】
https://teket.jp/17019/63787
ご来場に際しては、事前予約が必要です。
プログラム
５月２日（土）
第一部
令和八年度全日本吹奏楽コンクール課題曲
とこしえの声〜いまここに立つ母の姿〜 ／樽屋雅徳
イル・サクレ 〜神に斎く島〜／樽屋雅徳
吹奏楽のための「エール・マーチ」／宮下秀樹 他
第二部
マツケンサンバII／松平健
ヘビーローテーション／AKB48
ディズニー・メドレー II／佐橋俊彦 他
５月３日（日）
第一部
吹奏楽のための「エール・マーチ」／宮下秀樹
Paradise Has NO BORDER／東京スカパラダイスオーケストラ（OBOG合同） 他
第二部
オリジナル音楽劇「太郎と不思議な絵本」
第三部
超最強／超ときめき♡宣伝部
ヘビーローテーション／AKB48 他
連絡事項
※購入完了メールに添付しているQRコードを、会場の受付にてご提示ください。
※会場内には駐車場がありません。公共交通機関をご利用の上、ご来場ください。
※2日目の開演中の写真撮影及びビデオ撮影はご遠慮ください。
◇関連URL：
〈大阪国際中学校高等学校〉
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/news/club/archives/727
【予告動画】
5月3日（日）第二部で上演する音楽劇の予告動画（CM）です。
https://youtu.be/RGA_7SrJA-Y
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際中学校高等学校
吹奏楽部顧問 田阪
住所：大阪府守口市松下町1番28号
TEL：06-6992‐5931 (代)
FAX：06-6992‐5932
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
大阪国際中学校高等学校（大阪府守口市、校長：郄江洲 良昌）は、2026年5月2日（土）3日（日）の2日間、第5回スプリングコンサートを開催します。
本校吹奏楽部は、毎年春に定期演奏会スプリングコンサートを開催しています。今年度のスプリングコンサートでは、この一年間のさまざまな演奏活動で取り組んできた楽曲を中心に、吹奏楽の魅力をお届けいたします。
なお、本コンサートは入場無料、電子チケット制となっております。ご来場の際は、当日スマートフォン等でチケット画面をご提示ください。皆様のご来場お待ちしています。
〈コンサート概要〉
日時：2026年5月2日（土）3日（日）
開場：13：30
開演：14：00
場所：大阪国際大学 奥田メモリアルホール（守口市藤田町6-21-57）
入場無料（要入場チケット）自由席
【電子チケットのお申し込みはこちら】
https://teket.jp/17019/63787
ご来場に際しては、事前予約が必要です。
プログラム
５月２日（土）
第一部
令和八年度全日本吹奏楽コンクール課題曲
とこしえの声〜いまここに立つ母の姿〜 ／樽屋雅徳
イル・サクレ 〜神に斎く島〜／樽屋雅徳
吹奏楽のための「エール・マーチ」／宮下秀樹 他
第二部
マツケンサンバII／松平健
ヘビーローテーション／AKB48
ディズニー・メドレー II／佐橋俊彦 他
５月３日（日）
第一部
吹奏楽のための「エール・マーチ」／宮下秀樹
Paradise Has NO BORDER／東京スカパラダイスオーケストラ（OBOG合同） 他
第二部
オリジナル音楽劇「太郎と不思議な絵本」
第三部
超最強／超ときめき♡宣伝部
ヘビーローテーション／AKB48 他
連絡事項
※購入完了メールに添付しているQRコードを、会場の受付にてご提示ください。
※会場内には駐車場がありません。公共交通機関をご利用の上、ご来場ください。
※2日目の開演中の写真撮影及びビデオ撮影はご遠慮ください。
◇関連URL：
〈大阪国際中学校高等学校〉
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/news/club/archives/727
【予告動画】
5月3日（日）第二部で上演する音楽劇の予告動画（CM）です。
https://youtu.be/RGA_7SrJA-Y
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際中学校高等学校
吹奏楽部顧問 田阪
住所：大阪府守口市松下町1番28号
TEL：06-6992‐5931 (代)
FAX：06-6992‐5932
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/