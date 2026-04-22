ビクターエンタテインメントがプレゼンテーションイベント「MUSIC STORM 2026」を開催！注目の新人アーティストがライブパフォーマンスを披露！

ビクターエンタテインメント株式会社

ビクターエンタテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小野 朗）は4月20日（月）、プレゼンテーションイベント「MUSIC STORM 2026」をEX THEATER ROPPONGIにて開催いたしました。

2011年にスタートし今回で15回目を迎える「MUSIC STORM」は、期待のニューカマーアーティストのパフォーマンスを中心に、ビクター各部門の取り組み、グループ会社の主な活動を、メディア、音楽配信サービス、流通・店舗関係者、取引先などの関係者に向けていち早く届けてきました。

今年は、計5組が出演し、うち本リリースでご紹介するのは、当社イチオシの新人アーティスト4組です。

また、イベントの司会を務めたのは、大阪を中心に活動するラジオDJ・樋口大喜さんです。多彩でフレッシュなラインナップと共に、快活なトークで会場を沸かせました。

以下、出演アーティストのレポートをお届けします。

＜Maverick Mom＞

「MUSIC STORM 2026」の幕開けを飾ったのは、石川県発の４ピースロックバンド Maverick Mom です。異なるジャンルを融合させた耳に残るサウンドとソリッドな歌詞が注目を集めており、期待の新星としてビクターエンタテインメント内レーベルAlternative Standard Clubから5月にメジャー・デビューすることを発表しています。アレンジャーに川谷絵音を迎えた最新曲「孤独に解く」ほか計3曲を披露しました。

＜クレイジーウォウウォ!!＞

続いて登場したのは、2024年5月、音楽学校の同級生4人で結成されたオルタナティブ・ポップロックバンド クレイジーウォウウォ!! です。彼らの楽曲「トンツカタンタン」は、SNS総視聴回数20億回超えや、TikTok音楽チャート Viral 50・TOP50（2/20~3/13）では4週連続1位を記録するなど現在バイラルヒット中。各地のサーキットライブでも入場規制が連発となるなど、楽曲・ライブ共に大注目のバンドが「トンツカタンタン」を含む3曲を演奏しました。

＜SYAYOS＞

2024年7月結成、長野県伊那市を拠点に活動中の4人組バンド SYAYOS 。オルタナティブロック、ポストロック、エレクトロニカ、Jポップを織り交ぜた多様なサウンド、Vo. & Gt. すずきひなの飾り気なく伸びやかな歌声が紡ぎ出す音楽性の高さがライブハウスシーンで衆目を集めているバンドです。「Music」を含む3曲を披露しました。

＜望月ヒナタ＞

イベント後半には、弾き語りを原点に、R&Bを基調としたグルーヴ感、内省的かつノスタルジックな歌詞をジャンルレスなサウンドアプローチで表現するシンガーソングライター 望月ヒナタ が登場。ビクターエンタテインメント主催のオーディションにて全国2,200組の応募者の中からグランプリを獲得し、昨年ビクターエンタテインメントからメジャー・デビュー。最新曲「Elevated」を含む3曲を透明感のあるハスキーかつシルキーな歌声で届けました。

イベントのエンディングには、当社代表取締役社長 小野 朗が登壇し、来場者への謝辞を述べました。スピーチでは、25年度の好業績への言及に加え、新スローガン「Good Music, Good Culture」を掲げ、良質な音楽が社会に与える影響と文化的価値の創出を今後の事業方針として打ち出しました。また、1927年の創業に端を発するビクター音楽事業の100周年イヤー（2027～2028年）についても触れ、取引先・関係各位とともに新たな挑戦を重ねていく意欲を示しました。

代表取締役社長 小野 朗司会者 樋口大喜

本イベントには、日本全国及び海外から約700名の関係者が来場し、盛況のうちにイベントは終了となりました。

今後もビクターエンタテインメントが送り出す新たな才能にどうぞご期待ください。

【イベント概要】

◆イベント名：MUSIC STORM 2026

◆日時：2026年4月20日（月） 開場 15:30 / 開演 16:00

◆会場：EX THEATER ROPPONGI https://www.ex-theater.com/