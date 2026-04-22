物流×外国人雇用のスペシャリスト・元アサヒロジスティクス役員 井上秀雄氏がカラフルの特別顧問に就任

株式会社バベルグループ

ノンデスクワーカー向け人材サービスを提供する株式会社カラフル（本社：東京都新宿区／代表取締役：北浦 健太）は、物流業界における外国人雇用支援の第一人者である井上秀雄氏（元アサヒロジスティクス株式会社 執行役員／元スマイルサービス株式会社 代表取締役社長）を特別顧問としてお迎えしたことをお知らせします。

運送・物流業界においてドライバー不足が深刻化する中、特定技能制度を活用した外国人ドライバーの採用・定着は業界全体の急務となっています。一方で、海外の送り出し機関を経由した採用は、入国までのリードタイムの長さや、言語・文化の壁による定着の難しさから、多くの企業が苦戦しているのが現状です。

当社は、特定技能人材紹介サービスの強化を目的に井上氏を特別顧問としてお迎えし、現場視点に基づく実践的な採用・育成支援をより一層推進してまいります。また、就任を記念した無料セミナーを2026年4月28日（火）に開催いたします。

■ 井上秀雄氏について

井上秀雄氏は、旭運輸（現アサヒロジスティクス株式会社）に入社後、営業部長・グループ会社常務取締役を歴任し、2018年にはスマイルサービス株式会社を設立。アサヒロジスティクスグループに28年間在籍し、数百名規模のドライバー採用・育成に携わりました。

特に外国人雇用の分野では、特定技能制度の開始当初から登録支援機関として外国人材の受け入れ支援に携わり、「物流の現場を知りながら、特定技能制度も熟知している」という稀有な存在です。制度の知識と現場の実態の両方を兼ね備えている点が強みです。

現在は東南アジアの送り出し機関をはじめとする複数社の顧問を務め、外国人ドライバーの受入れ実務における現場のリアルを伝える第一人者として活動されています。

・カラフル特別顧問 就任の背景

2024年問題への対応が本格化するにつれ、日本人ドライバーだけでは人手不足を補えないという物流企業様のご相談が急増しています。カラフルはこれまでもドライバー専門の人材紹介・派遣サービスを通じて業界の採用課題に向き合ってきましたが、特定技能ドライバーの採用・定着支援をさらに強化するにあたり、業界の第一人者である井上氏にご協力を仰ぎ、特別顧問に就任いただくこととなりました。

【井上秀雄氏 プロフィール】

1959年9月生まれ。日本体育大学卒業後、15年の教職を経て旭運輸（現アサヒロジスティクス株式会社）に入社。営業部長、デイリースタッフ株式会社常務取締役を歴任し、2018年にスマイルサービス株式会社を設立。アサヒロジスティクスグループに28年間在籍し、数百名規模のドライバー採用・育成に携わる。特定技能制度の開始当初から登録支援機関として外国人材の受け入れ支援にも関わり、物流業界における外国人雇用の第一人者。現在は東南アジアの送り出し機関など複数社の顧問を務めるかたわら、株式会社カラフルの特別顧問として特定技能人材の活用支援に取り組む。

■ カラフルの特定技能ドライバー支援｜3つの特徴

カラフルは、ドライバー特化の人材紹介サービス「カラフルエージェント」、人材派遣サービス「カラフルスタッフィング」、求人サイト「カラフルキャリア」といったサービスラインナップをもとに、全国の大手～中小物流企業まで幅広い採用支援実績を持っています。

そして、今回の井上氏の特別顧問就任により、特定技能ドライバー領域への支援がさらに充実します。以下が当社の特徴となります。

１. 井上氏による現場視点のサポート

制度・法律の知識と物流現場の実態の両方に精通した井上氏が、採用の面接見極め方・入社前の環境整備・現場での定着施策まで、リアルな実務ノウハウに基づいてサポートします。外国人ドライバーの育成プログラムについても、井上氏を中心に体制を整えております。

２. ビザ申請から在留資格まで、採用手続きをワンストップでサポート

外国人の雇用手続きを専門にしている、グループ会社の行政書士法人バタフライエフェクトおよび株式会社バックエンドと連携して対応。特定技能ビザの申請手続きや在留資格の取得といった複雑な法的手続きは上記の2社が担い、カラフルによる採用・人材紹介のサポートと併せることで、企業様は採用判断に集中できます。

３. 「海外送り出し機関経由」ではなく『国内転職』という新しい選択肢

特定技能ドライバーの採用といえば、海外の送り出し機関を経由するのが一般的です。しかし、入国までに数ヶ月以上かかるリードタイムの長さ、日本語・文化への適応コスト、そして定着率の低さに悩む企業が後を絶ちません。

カラフルが提案するのは、すでに日本国内に在住している外国人ドライバー候補者への「国内転職」支援です。日本の準中型以上の免許を取得済みで、日本での就労経験が数年以上あり、日本語力もN3以上の方が対象となるため、海外送り出しと比べて現場への即戦力性が高く、定着率も安定しています。海外経由の採用に苦戦している企業様にとって、人手不足への対応を急ぐ現実的かつ効果的な解決策として、国内転職という新しい選択肢をご提案します。

■ 特別ウェビナーの開催について

井上氏の特別顧問就任を記念し、物流企業の経営者・採用担当者様向けに無料ウェビナーを開催します。「制度説明だけで終わらない、明日から使える実践ノウハウ」をお届けします。

【開催概要】- タイトル ：失敗しない特定技能ドライバー採用・受入れ実践ノウハウ ～ 元アサヒロジスティクス役員が現場のリアルを完全公開 ～- 日時 ：2026年4月28日（火）１.10:00～ ２.15:00～- 形式 ：オンライン（Zoom）- 参加費 ：無料- 対象 ：運送・物流企業の経営者・採用担当者- 主催 ：株式会社カラフル- 申込URL ：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvbg09JymLnKV124P3MYkUo4jxhdCvMUxwo_i_5m0lAhDpUA/viewform

▼詳細について知りたい方はこちら

https://colorfulcorp.co.jp/media/contents/0428-webinar/

【セミナー当日の内容】- 特定技能制度の概要と最新動向- 物流業界が直面する人材不足の現状と課題- 失敗しない！特定技能ドライバーの採用見極め・定着・戦力化のノウハウ- 質疑応答・個別相談のご案内【登壇者】- 井上 秀雄（株式会社カラフル 特別顧問）- 清水 友望（一般財団法人日本海事協会 交通物流部 主任）- 北浦 健太（株式会社カラフル 代表取締役）- 綴木 晴彦（株式会社バックエンド 代表取締役 行政書士法人バタフライエフェクト 代表社員）【参加特典】- 特定技能ドライバー概要資料- 特定技能ドライバー受入れ準備チェックリスト- 【先着5社限定】井上秀雄氏による特別個別コンサルティング（30分）

▼申込URL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvbg09JymLnKV124P3MYkUo4jxhdCvMUxwo_i_5m0lAhDpUA/viewform

▼詳細について知りたい方はこちら

https://colorfulcorp.co.jp/media/contents/0428-webinar/

■ 会社概要｜株式会社カラフル

カラフルは「HRソリューションで日本のインフラを支える」をミッションに掲げ、ドライバー・建設・メカニック・介護・飲食といった現場系（ノンデスクワーカー）職種に特化した人材サービスを提供しています。転職支援・人材派遣・求人サイトの3つの軸でサービスを展開し、労働人口の減少という社会課題に向き合いながら、インフラ産業の人手不足解消に貢献していきます。

- 会社名：株式会社カラフル- 所在地：東京都新宿区歌舞伎町二丁目46番5号 KM新宿ビル 5F- 代表者：北浦 健太- コーポレートサイト：https://colorfulcorp.co.jp/■ 会社概要｜株式会社バベルグループ

「ヒトとテクノロジーのチカラで、世界の持続可能性を最大化する」をミッションに掲げ、HRサービスとITサービスを軸に多角的に事業を展開しています。

- 会社名：株式会社バベルグループ- 所在地：東京都渋谷区恵比寿西二丁目4番8号 ウィンド恵比寿ビル 8F- 代表者：加藤 賢- コーポレートサイト：https://babelcorp.co.jp/▼バベルグループ サービスラインナップ- ノンデスクワーカー向け人材サービス：カラフルエージェント、カラフルスタッフィング(https://colorfulcorp.co.jp/#service)、カラフルキャリア(https://colorful-career.jp/)- BtoB向けセールス支援事業：Sales Gate(https://salesgate.co.jp/)- ITエンジニア向け人材サービス：BLOOMTECH(https://bloomtechcareer.com/)- 特定技能人材向け登録支援機関・人材サービス：バックエンド(https://back-end.co.jp/)- 保育士向け人材サービス：ミライバ保育(https://miraiba.works/)- 履歴書作成サービス：リレツク(https://riretsuku.jp/)【本件に関するお問い合わせ】

株式会社バベルグループ 広報 宛

TEL ：03-6684-4321

Mail： info-support@babelcorp.co.jp