ケアネット、次世代の医師育成を支援。全国の医学部へ「CareNeTV」を臨床教育教材として無償提供

株式会社ケアネット

株式会社ケアネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤井勝博、以下「ケアネット」）は、持続可能な医学教育環境の構築を支援するため、2026年度も全国の大学医学部・医科大学を対象に、臨床医学チャンネル「CareNeTV」の全3,300番組以上を無料開放する視聴パスを無償で提供いたします。

ケアネットは、「より良い医療の実現」を目指す企業として、大学医学部・医科大学における臨床教育環境の充実を支援してまいりました。本プログラムは2020年の開始以来、これまでに全国の大学医学部・医科大学の約75％での導入実績があり、現在も多くの教育現場で活用されています。

CareNeTV（https://carenetv.carenet.com/）は、医師・医療者のための国内最大級の医学動画サイトです。各科の重要テーマなど多彩なラインナップが揃っており、医学生が臨床実習の中で疑問に感じやすい内容を、即座に動画で学べる点が特長です。 なかでも、カルテの書き方、医療安全、検査値の読み方、病棟指示など全科共通で必要となる知識を体系的に学べる臨床研修医向けコンテンツは、臨床実習前後の予習・復習に加え、大学における講義・実習の補完教材としても活用しやすい内容となっています。

CareNeTV 無償提供のポイント

1. 臨床実習に備える3,300番組以上のラインナップ

臨床推論、身体診察、画像診断、手技、各診療科の重要テーマなど、臨床の第一線で活躍する講師による楽しめる講義動画で、臨床実習の予習復習が可能です。

2. 多様な学習スタイルに対応

医学生の自主学習はもちろん、教員が特定の番組を臨床実習の補完教材として指定し、学生に視聴を促すといった講義の一環としての利用も可能です。

医学生限定「CareNeTV無料視聴パス」概要

対象者：全国の大学医学部・医科大学に所属する 3・4・5・6 年次の医学生

対象番組：CareNeTVプレミアム（月額5,500円/税込）対象となっている番組

無料期間：2027年3月末まで

提供方法：お申し込みいただいた大学医学部・医科大学を通じてのご提供

申込窓口：下記URLの専用フォームよりお申し込みください。

https://www.carenet.com/studentpass

◆ ケアネットについて

ケアネットグループは、「知と情熱と行動力で、医療人を支え、医療の未来を動かす。」をパーパスに掲げ、24万人の医師会員を有する「CareNet.com」（https://www.carenet.com/）を基盤に事業を展開。医療の人材・教育・経営から新薬の開発・治験・普及支援まで、医療・医薬分野の専門サービスを幅広く提供しています。ケアネットの会社概要についてはhttps://carenet.co.jp/をご参照ください。採用情報はhttps://carenet.co.jp/recruit/にてご覧いただけます。