【浦和レッズ】4/25(土)埼スタで”世界を食べ尽くす”１日。ワールドグルメフェス×フットボール体験イベント開催！【小学生以下に来場者プレゼントも！】

浦和レッドダイヤモンズ株式会社

サッカーJ1・浦和レッズは、4月25(土)に埼玉スタジアムで開催するホームゲーム(14時キックオフ 横浜F・マリノス戦【MATCH PARTNER 三菱重工】)にて、スタジアムを”サッカーのテーマパーク”として楽しめる特別イベント「REDS FOOTBALL WORLD」を開催します。子どもから大人まで気軽に参加できるフットボールコンテンツが充実し、スタジアム全体で、”ボールを蹴る楽しさ”を体感できる一日に。

さらに「REDSグルメワンダーランド supported by 三菱重工 ‐世界を食べ尽くせ! ワールドグルメフェス‐」では、世界48か国のグルメがずらりと並び、スタジアムが”世界の食フェス“に。遊びながら、食べながら、自然とサッカーに触れられる、友人や家族と一日満喫できる時間をお届けします。また、小学生以下の来場者にはナップザックをプレゼントし、お子さまもより楽しめる内容となっています。

●誰でも楽しめる「エンジョイ！FOOTBALL」コンテンツ

当日は、子どもから大人まで気軽に参加できる「エンジョイ！FOOTBALL」コンテンツを多数展開します。サッカーの経験の有無に関わらず、ボールを蹴る・体を動かすといったシンプルな楽しさを体感できる内容となっており、スタジアム全体が遊べるフィールドに。

仲間や家族と一緒に参加できるコンテンツも用意されており、観戦前の時間から自然とサッカーに触れられる環境を創出します。観るだけではない、自分も参加できるスタジアム体験を通じて、フットボールの魅力をより身近に感じていただけます。

ビリッカー(サッカー×ビリヤード)

フランスが生んだおしゃれなスポーツ!

ルールはビリヤードと同じですが、テーブルの代わりに大型のフィールドでプレーします。球は、小型のサッカーボールにビリヤードの球と同じデザインが施されたものを使用します。プレイヤーはキューで手球を突く代わりに、キックやヘディングで球をポケットに落としていきます。

【場所】もみの木広場

ストリートサッカー(3vs3)

15m×10mの囲いの中で、3人対3人で得点を競うサッカー!

今回はフィジカルコンタクトやスライディングは禁止で、ゴールでの得点のほか、股抜きでも得点となります。そのため、足技とポジショニングが勝敗のカギです。チームでのご参加はもちろん、お1人で参加し、スタッフや他の参加者とチームを組み、楽しむこともできます。

【場所】 もみの木広場

サブサッカー(サッカー×テーブルゲーム)

サッカー観戦を楽しみながら家族で交流したいという想いから生まれた、フィンランド発のテーブル型フットボールゲーム!

座ったまま1対1でプレーするシンプルなルールで、誰でもすぐに楽しめるのが魅力。思わず熱中してしまうスピード感と駆け引きが体感できます。世代を問わず安全に楽しめるコンテンツとして、新たなサッカー体験をお届けします。

【場所】もみの木広場

●世界48か国の味が集結！”ワールドグルメフェス”

さらに、スタジアムの場外エリアでは、「REDSグルメワンダーランド supported by 三菱重工 ‐世界を食べ尽くせ! ワールドグルメフェス‐」を開催します。

2026年は、サッカーで世界が熱くなる年。その熱気に合わせて、スタジアムにも“世界の味”が集結します。

サッカーでおなじみの国々を中心に、世界各国の多彩なグルメが埼玉スタジアムに大集合。肉料理やごはんもの、スイーツまでバリエーション豊かなメニューが揃い、まるで世界を旅するように食べ歩きを楽しむことができます。

ニューヨークの屋台メシ「チキンオーバーライス」や、ブラジルのアマゾン地域が原産であり発祥の地の「アサイーボウル」、ヨーロッパやアジア各国の料理など、ジャンルも国も多彩。試合前から訪れてグルメを満喫することで、スタジアムで過ごす時間そのものが特別な体験へ変わります。

本イベントは、スタジアムの場外エリアで10時から開催され、試合前の時間帯から気軽に楽しめるのも魅力のひとつです。

●小学生以下に来場者プレゼントも！

アメリカ合衆国／北中米 『チキンオーバーライス』 価格1,500円(税込）メキシコ／北中米 『メキシカンタコス』 価格900円(税込）フランス／欧州 『ウフアラネージュクレープ』 価格1,500円(税込)ブラジル／南米 『アサイーボウル』 価格 1,000円(税込)パラグアイ／南米 『エンパナーダ』 価格500円(税込)日本／アジア 『肉巻きおにぎり』 価格 850円(税込)日本／アジア 『和牛サイコロステーキ丼』 価格 1,500円(税込)イングランド／欧州 『フィッシュ＆チップス』 価格 1,200円(税込)フランス／欧州 『パテカンバケットサンド』 価格 1,500円(税込)スペイン／欧州 『ロングチュロス』 価格 800円(税込)カナダ／北中米 『プーティン』 価格 900円(税込）ドイツ／欧州 『ジャンボフランクフルト』 価格 800円(税込)

当日は、小学生以下の来場者を対象にナップザックをプレゼントします！

スタジアム内を身軽に楽しめるアイテムとして活躍するのはもちろん、ランドセルの上からでも使用できる仕様のため、通学時など日常でも使いやすいのが特長です。フットボール体験やグルメを楽しみながら、購入したグッズの持ち運びにも便利なアイテムとしてご活用いただけます。

●その一日の先にある、スタジアムのクライマックス

体を動かして遊び、世界の料理を味わい、スタジアムを巡る。そんな一日の先にあるのは、ピッチで熱く繰り広げられる試合です。

さまざまな体験を重ねたあとだからこそ、目の前のプレーやスタジアムの一体感も、より一層心に残る時間に。浦和レッズでしか味わえない熱狂的な空間をぜひ現地で体感してください。

■ファミリージョインウィーク特設サイト

https://www.urawa-reds.co.jp/game/special/2026familyjoinweek/

■チケットの購入はこちらから

https://rex-ticket.jp/

■浦和レッズオフィシャルサイト

https://www.urawa-reds.co.jp/