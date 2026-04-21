人材育成・賃上げに取り組む中小企業へ、コンサル費も対象の制度が4件公募中

株式会社Franca AI

株式会社Franca AI（本社：東京都中央区）が運営する、全国の補助金・助成金を検索できるサービス『補助金フラッシュ』（https://hojokin-kensaku.jp/）は、同サービスに登録された補助金・助成金・支援制度のうち、2026/04/12時点で公募中の中小企業向け補助金・支援制度19件を集計分析しました。

人材育成・賃上げ支援というと研修費や求人広告費が中心のイメージですが、専門家への謝金や外部コンサルタントへの報酬まで補助対象にできる制度が4件確認されています。社内に育成ノウハウがなく外部人材の活用を検討している中小企業担当者、賃上げの財源確保に取り組みたい製造業・小売業の経営者に関連するデータです。

【分析結果サマリ】

（1）従業員の育成や賃金引上げを目的とした制度が、公募中19件のうち計8件を占めています。賃上げテーマと人材育成・雇用拡大テーマがそれぞれ4件ずつで、採用から給与水準の底上げまで課題に応じた候補を確認できます。

（2）外部専門家やコンサルタントへの謝金・報酬を対象経費に含む制度が4件あります。自社に育成ノウハウが少ない場合でも、外部リソースを活用した研修設計や人事制度の見直しにかかる費用を申請できる制度が含まれます。

（3）個人事業主も申請できる制度が19件中15件（約8割）を占めています。法人格や従業員規模で候補から外れるケースは比較的少なく、小規模事業者を対象とする制度も7件確認されています。

■ 調査概要

■ 主な調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144052/table/45_1_3f1b60fd3d03a8cab8889f67a54f4991.jpg?v=202604211051 ]【どんな事業者が対象か】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/04/12

人材育成・雇用拡大を検討する中小企業向けに、公募中の制度が19件確認されました。

中小企業に加え、個人事業主も申請対象に含む制度が19件中15件で約8割に達しています。法人格や従業員規模によって候補が大幅に絞られる状況ではなく、まず自社の事業規模を確認したうえで対象を特定する流れで探せます。

小規模事業者（従業員5名以下等）が対象に含まれる制度も7件あります。規模が小さい場合でも、7～19件の中から条件に合った候補を絞り込める状況です。

【どんな用途に使えるか】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/04/12

賃上げと人材育成・雇用拡大に対応する制度が全体の中心を占めています。

賃上げテーマの制度は、給与水準の底上げや男女間の賃金格差改善に向けた取り組みを支援する内容が含まれます。人事制度の見直しや処遇改善を進めたい場合、対象経費に人件費や専門家謝金を含む制度の中から候補を絞り込めます。

人材育成・雇用拡大テーマの4件では、育児休業の取得促進や在籍型出向による雇用維持など、雇用環境の整備に関連した内容が含まれます。既存従業員の定着率向上を課題とする事業者も対象になりうる制度が確認されており、採用拡大だけでなく離職防止を目的とした取り組みにも対応する内容です。

【どんな費用が対象か】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/04/12

専門家への相談・委託費用が申請対象になる制度が4件あり、設備購入費や建物工事費と組み合わせられる制度も含まれています。

専門家謝金・コンサル費は4件の制度で対象経費とされており、社外の専門家を活用した育成プログラムの設計費用や職場環境改善のためのコンサルティング費を申請できる制度が含まれます。設備・機械購入費と建物・工事・改修費もそれぞれ4件で対象に含まれており、人材育成・雇用環境整備を目的とした制度でも職場設備の導入や施設整備を経費に含むものがあります。

人件費を対象にした制度も3件あり、採用した従業員の給与や賃上げに伴う費用負担に充てられる制度が含まれます。育成と設備投資の両方を同時に進めたい場合、対象経費が複数のカテゴリにまたがる制度を選ぶと1つの申請でまとめられる可能性があります。

【どれくらいの金額から申請できるか】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/04/12

100～500万円の補助上限が設定された制度が最も多く、少額から数百万円規模の計画まで対応できる構成です。

100～500万円帯の制度は6件（31.6%）で、設備導入や職場環境整備に関連した内容が中心です。50万円未満の制度も5件あり、賃上げ支援や研修費補助など少額定額の地域支援型制度が含まれます。

賃上げや外部研修講師代など比較的小さな費用から始めたい場合は、50万円未満～100万円未満の9件が出発点になります。設備導入を人材育成と組み合わせたい場合は、100～500万円帯の6件から候補を絞り込める状況です。

【調査から読み取れるポイント】

賃上げと人材育成・雇用拡大テーマに対応する制度が計8件あり、採用・育成コストに課題を持つ中小企業がテーマ単位で候補を整理しやすい状況です。

50万円未満の定額支援から100～500万円の設備投資を伴う制度まで金額帯がそろっており、賃上げ実施の奨励金など小さな費用から試しやすい制度と、設備導入を含む複合的な申請の両方を検討できます。

専門家謝金・コンサル費が対象になる制度が4件あることは、社内に育成ノウハウが不足している中小企業にとって想定外の活用範囲です。外部専門家への委託費を対象に含む制度を選ぶと、育成プログラムの設計から実施まで費用をまとめて申請できる可能性があります。

「人材育成に使いたい」「賃上げを進めたい」と用途のイメージがある場合、対象経費（専門家謝金・コンサル費、人件費など）と事業規模（中小企業・小規模事業者等）を軸に候補を絞り込みやすくなります。

九州・関東・全国対象がそれぞれ3件ずつと上位を占めており、地域を絞って探す事業者は九州・関東の制度から優先的に確認できます。

■ 採用・育成・賃上げに使える補助金を探したい方へ

補助金フラッシュは、全国11万件以上の補助金・助成金を検索できるサービスです。キーワード・地域・補助金上限などの条件で絞り込み検索ができ、毎日最新情報に更新されます。

具体的な採用・育成計画がまだなくても、自社の所在地と「何にいくらくらい使いたいか」のイメージがあれば探し始められます。本記事で取り上げた人材育成・賃上げ関連の制度は、「人材育成・雇用拡大」のテーマと「専門家謝金・コンサル費」などの経費カテゴリを選ぶだけで一覧できます。

補助金を探すのが初めてという方は、AIチャットに「福岡県で従業員の育成や賃上げに使える補助金を探したい」と入力するだけでも候補が表示されます。検索後は自社への適用可否の相談や申請支援まで対応しています。

サービスURL：https://hojokin-kensaku.jp/

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI（フランカ AI）

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ（主要補助金の計画書をAIで自動生成）：https://franca.ai/hojokin

補助金フラッシュ、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

補助金フラッシュ、『中小企業新事業進出補助金』に対応：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144052.html