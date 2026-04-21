AI面接練習「MENTAI」、音声認識の″聞き間違い″と″無音時の誤生成″を抑制するアップデート___生成AIサービスの品質課題に独自アプローチで対応

株式会社X-HACK音声機能がアップデート、専門性・正確性さらに向上

エンジニア転職に特化したAI面接練習Webアプリ「MENTAI」を提供する株式会社X-HACK（本社: 東京都品川区、代表取締役: 松田信介、以下「当社」）は、エンジニア面接の文脈を理解するAIを組み込んだ音声認識パイプラインをアップデート配信したことをお知らせします。

汎用の音声認識AIの出力に対し、

(1) 面接文脈に沿って同音異義語を適切な漢字に補正するレイヤー

(2) 無音時に生成される不自然なテキストを自動検知・除去する仕組み

を組み込むことに成功しました。

これにより、より自然で正確な音声による面接練習体験を得られるようになります。

サービスURL: https://mentai.recruit-hub.ai/(https://mentai.recruit-hub.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=vol5_whisper_update)

■ 生成AIサービスの価値を決める"ドメイン特化レイヤー"

OpenAIやAnthropic、Googleなどが提供する生成AIの登場により、ここ数年でAIを中核に据えたB2Cサービスが急速に増えています。

こうした環境下では、汎用AIの出力をそのまま使うのではなく、自社サービスのドメインに合わせて最適化する"特化レイヤー"を挟めるかどうかが、サービス体験の差を決める重要な論点になっています。

特に音声を扱うサービスでは、汎用音声認識AIの出力に対し、以下の2つの最適化ポイントがあります。

- 文脈を理解した同音異義語の選択：業界固有の語彙や話者の文脈に応じて、適切な漢字に変換するレイヤー- 無音入力に対する安定動作：音声認識AIが無音やBGMに対して意味不明なテキスト（例: 「ご視聴ありがとうございました」）を生成してしまう挙動を検知・除去する仕組み

MENTAIは、エンジニア転職という専門領域に特化したAI面接コーチとして、この2つの最適化を実装しました。

■ 音声認識を"より自然"にする2つの仕組み

MENTAIは、ユーザーがマイクに向かって面接質問に回答すると、AI面接官がエンジニア採用向けの5軸（技術説明力／論理構造／具体性／表現力／流暢さ）で採点・フィードバックを返すサービスです。体験の土台は「ユーザーが話したことを、AIが正しく理解していること」にあります。今回のアップデートでは、汎用音声認識AIの上に、以下2つの特化レイヤーを新たに搭載しました。

【１. 文脈を理解した同音異義語の自動選択】

面接の文脈を理解したAIが、音声認識結果の同音異義語を適切な漢字に自動選択する仕組みです。話し方のクセやフィラーはそのまま保持し、ユーザーの発話を尊重します。

【２. 無音検知による録音トラブルの即時フィードバック】

マイクがミュート状態だった等で無音になった場合、音声認識AIは学習データに由来する定型句（例: 「ご視聴ありがとうございました」）を生成してしまうことがあります。これを自動検知し、ユーザーへ「音声が検出できませんでした」と即座に案内する仕組みを搭載しました。録音トラブルにその場で気づけ、確実な練習体験を提供します。

■ 今回のアップデートがもたらす価値

採点精度の向上 ：文脈に即した正確な文字起こしにより、フィードバック的確性が向上

録音トラブルの即時検知：録音ミスにその場で気づけ、確実な練習体験を提供

継続利用を支える信頼性：結果への高い信頼が、繰り返し練習する行動を促進

生成AIを中核に据えたサービスにおいては、汎用モデルの出力に自社ドメインに最適化した特化レイヤーを挟む設計が、サービス体験の差を生みます。MENTAIはエンジニア転職という専門領域で、この"特化レイヤー"の技術を磨き続けていきます。

■ 会社概要

会社名 株式会社X-HACK

所在地 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 702

代表者 代表取締役 松田信介

設立 2018年3月

事業内容 生成AI／LLM活用支援、AI駆動型開発基盤の設計・開発、ITシステム導入支援・受託開発

コーポレートサイト https://x-hack.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社X-HACK

担当: 豊田

E-mail: support@mentai.recruit-hub.ai