Hmcomm株式会社

Ｈｍｃｏｍｍ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：三本 幸司、以下、Ｈｍｃｏｍｍ）は、本日開催の経営会議において、対話型AIエージェント「Terry2」の新たなラインアップとして、SaaS型サービス「Terry2 mini」の提供を開始することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．本件の概要

当社は「音から価値を創出し、革新的サービスを提供することにより社会に貢献する」という経営理念のもと音×AIによる先進的サービスの提供等を行っており、AIソリューション事業およびAIプロダクト事業を推進しております。この度提供を開始する「Terry2 mini」は、従来の個別導入開発・システム連携を前提とした「Terry2」とは異なり、短期間かつ低コストで導入可能な標準化プロダクトとして設計されております。また、「Terry2 mini」は、当社のAIプロダクト事業全体の拡大を加速するための戦略的プロダクトとして位置付けております。

本件により当社は、プロダクト提供を通じた継続的な収益基盤の強化および収益構造の高度化を図ってまいります。

２．開発の背景および目的

近年、コールセンター業界においては、人手不足の深刻化や業務効率化ニーズの高まりを背景に、音声AIの導入ニーズが拡大しております。一方で、従来の音声AI導入は、IP-PBXや基幹システムとの個別連携を必要とするケースが多く、導入期間やコストに加え、専門技術者の確保・配置の観点においても導入ハードルが存在しておりました。

このような背景を踏まえ、当社は以下を目的として、「Terry2 mini」を開発いたしました。

- 導入障壁の低減- 短期間での価値提供- 幅広い顧客層への展開- 販売代理店が担ぎやすい商品設計による販売チャネルの拡大

３．「Terry2 mini」の特長

（１）短期間導入

標準機能により、最短数日～数週間での導入が可能

（２）低コスト運用

SaaS型サービスとして提供することで初期投資を抑制

（３）業務特化型パッケージ

FAQ対応、一次受付、予約受付等のユースケースに対応

（４）高精度音声AI

当社の音声認識・自然言語処理技術ノウハウを活用

４．ビジネスモデル

「Terry2 mini」は月額課金型により提供し、継続的な収益の積み上げを図ります。また、「Terry2 mini」を通じて獲得した顧客に対し、

- 上位版「Terry2」への拡張- 個別最適化開発- 他ソリューションとの連携

を提供することで、顧客単価の最大化および長期的な関係構築を目指します。

５．今後の展開

当社は今後、以下の施策を推進してまいります。

- 業界別テンプレートの拡充（不動産、保険、通販等）- 販売パートナーとの連携を一層強化するとともに、新たな提携先の開拓を通じた販売チャネルの継続的な拡大- 音声データ活用によるAI精度向上

これにより、音声データを基盤としたサービス展開の高度化を推進してまいります。

６．本プロダクトの提供開始時期

2026年4月21日

７．新製品等の企業化のために特別に支出する額

研究開発計画等の範囲内における支出であり、本プロダクトの開始準備において特別に支出する費用はございません。

【補足説明資料】Terry2 mini の提供開始およびAIプロダクト事業の強化に関するお知らせ(https://ssl4.eir-parts.net/doc/265A/tdnet/2793061/00.pdf)

【Terry2 miniの紹介リンク】

https://hmcom.co.jp/lp/terry2-mini/

■Ｈｍｃｏｍｍ株式会社について

代表取締役社長CEO 三本 幸司

URL https://hmcom.co.jp

設立日 2012年7月24日

所在地 東京都港区浜松町２-１０-６ PMO浜松町III 4階

事業内容 人工知能（AI）音声処理技術を基盤とした要素技術の研究/開発およびソリューション/サービスの提供

<本リリースに関するお問合せ>

報道関係者様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 IR担当 hm_ir@hmcom.co.jp

企業様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 営業統括部 sales_team@hmcom.co.jp

TEL：03-6550-9830 FAX：03-6550-9831