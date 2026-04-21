日本レンタリース東京　がマンスリー＆ウィークリーレンタカーで圧勝の理由を分析

株式会社アベニール

日本レンタリース東京では日本全国へFC展開をすすめています。お客様に喜ばれ選ばれ続ける運営方法・常に新しいレンタカーの利用方法を創造、開発して直営店舗で実際に運用テストを重ね、システム化、パッケージとしてFC店に展開することで、日本全国のお客様に常に最新のレンタカー利用システムを提供させて頂ています。

日本レンタリース東京ではお客様へお車を納車・お引取りをする場面では時間指定をいち早く取り入れ、お客様から非常に便利だと大好評を頂いてます。そして新しいご提案として羽田空港キーBOXプランを開発し、納車・引取対応でのコストを削減、より安価に長期レンタカーをご提供してゆけるように致しました。

また、直営店を埼玉エリヤへも増やし、日本レンタリース埼玉を2026年に新規オープン。

https://www.nrsaitama.com/

1日あたり2,133円（税込）から と格安マンスリーレンタカーの日本レンタリースグループ店舗をFC店を含め東京・神奈川・埼玉・千葉すべてに拡充が出来ました。

そして2026年8月よりはカーシェアーも新たにスタート致します。