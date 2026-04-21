Wemade、「BDACS」と韓国のステーブルコイン決済標準モデル構築に向けたMOUを締結

株式会社Weｍade Japan

WEMADE Co., Ltd.（代表取締役CEO：Park KwanHo、以下WEMADE）は、韓国最大規模のデジタル資産カストディ企業であるBDACS株式会社と、ステーブルコイン決済モデルの共同開発および事業協力に関する業務提携（MOU）を4月21日締結した。

今回の提携は、Wemadeのステーブルコイン金融ネットワーク技術と、BDACSの規制準拠型カストディインフラを組み合わせることで、実際の事業化が可能な韓国ステーブルコイン決済事業の標準モデル確立を目指すものである。

■ StableNetとカストディインフラの融合によるステーブルコイン決済標準モデルの確立

両社は技術連携と事業開発に向けて包括的に協力する。Wemadeが開発したウォン建てステーブルコイン専用メインネット「StableNet」と、BDACSの「法人向けカストディウォレット（Custody Wallet）」との連携を予定している。

StableNetは、ステーブルコインの発行・運用に特化したメインネットである。別途ガストークンが不要で、ウォン建てステーブルコインにより取引手数料の支払いが可能なため、会計処理の複雑さを解消している。KYC（本人確認）・AML（マネーロンダリング対策）をはじめとする金融規制ソリューションをインフラレベルで直接サポートし、送金履歴などの金融情報を保護しつつ、規制当局・税務当局の監査要件にも柔軟に対応できる設計となっている。また、エンタープライズパートナー向けの優先処理用認証アカウントを提供するなど、金融サービスの利便性と効率性を最大化している。

BDACSは今回の提携を通じ、VASP（暗号資産サービス提供者）ライセンス、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証、グローバルセキュリティ認証（SOC 1 Type2）、および資産保険を備えた最高水準のセキュリティ・会計認証を持つカストディ環境を提供する。さらに、機関レベルの資産データ分析と、関連法規に準拠したMMF（マネー・マーケット・ファンド）トークン連携を支援し、技術的な完成度を高める予定である。

■ 共同設計から市場展開まで――全方位的な協力体制と今後の展望

両社はさらに、準備金管理モデルおよびカストディ資産の短期運用アーキテクチャを共同設計するとともに、金融機関向けのPoC（概念実証）ユースケースの発掘やステーブルコインコンソーシアムの組成にも積極的に取り組む。新規事業の発掘においては互いを優先パートナーとして位置づけ、韓国エコシステムの拡大を牽引していく方針だ。

BDACS代表取締役のリュ・ホンヨル氏は「BDACSの規制準拠型カストディインフラとWemadeのステーブルコインネットワークが融合することで、金融機関が信頼・活用できる実質的なステーブルコイン決済モデルが実現する。韓国ステーブルコイン市場の標準づくりをともに推進していきたい」と述べた。

Wemade副社長のキム・ソクファン氏は「今回の提携は、Wemadeのブロックチェーン技術力とBDACSの機関レベルのカストディ能力を結集し、韓国ステーブルコインエコシステムをさらなる高みへと押し上げる重要な契機となる。両社の協力を通じて、信頼性の高いステーブルコイン決済サービスを迅速に市場へ届けたい」と語った。

なお、Wemadeは「StableNet」のテストネットを今年1月30日に公開し、誰でもStableNet公式サイトからテストトークンを取得し、テストネット環境でエコシステムを体験することができる。

【参考サイト】

・WEMIX公式：https://www.wemix.com/(https://www.wemix.com/)

・BDACS公式：https://www.bdacs.co.kr/en(https://www.bdacs.co.kr/en)

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/(https://www.wemix.com/)

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/(https://wemixplay.com/)

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役社長 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com/(https://www.wemade.com/)