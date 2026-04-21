北海道よりオンライン結婚サポートセンターの委託業務を４年連続で受託！

タメニー株式会社

タメニー株式会社(https://tameny.jp/)（本社：東京都品川区、代表取締役社長：伊東大輔、証券コード：東証グロース6181）は、2023年度から４年連続で、北海道のオンライン結婚サポートセンターの委託業務を受託しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、今般の結婚サポートセンター委託業務の受託期間は2026年４月１日から2027年３月31日までとなります。

■結婚サポートセンター委託業務の内容（抜粋）

（１）目的

道内に在住する結婚希望者や結婚支援等を行う市町村及びその他関係団体等に対する様々な支援等を行うため、結婚サポートセンターの運営業務等を委託するもの。

（２）業務内容

１.結婚サポートセンターのオンライン運営

２.結婚希望者向けオンライン個別相談会の開催

３.北海道結婚応援フォーラムの開催

４.オンライン婚活イベントの開催

５.広報事業の実施

６.ウェブサイトの作成及び管理

■地方活性化のために

当社は官民一体となって、地方創生や少子化対策を行うことが持続可能な社会の実現につながると考え、当社結婚相談所が有する知見やノウハウを可能な限り、地方の活性化のために生かしていただければと考えております。このため、当社結婚相談所を支える独自開発のマッチングシステムと同等程度の機能を有する「parms」を多くの地方自治体に提供させていただいております。また、これに加えて近年では、婚活支援センターの運営や各種イベント・セミナーの受託も行っております（地方自治体向け３Dオペレーション）。

引き続き、当社ではこれまで培った知見やノウハウを、地方の活性化はもとより、その先にあるよりよい社会の実現に向けて、様々な形で提供してまいります。

地方自治体向け３Dオペレーション

提供・受託等の実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6313/table/845_1_1bda5e3e96a4c587e2d0a5523e8f5a79.jpg?v=202604210851 ]

<タメニー株式会社 会社概要＞

商 号：タメニー株式会社

証券コード：東証グロース6181

代 表 者：代表取締役社長 伊東 大輔

事業開始：2006年９月

所 在 地：東京都品川区大崎1丁目20-3 イマス大崎ビル３階

U R L ：https://tameny.jp/

＜婚活領域＞

・結婚相談所「パートナーエージェント」

・婚活パーティー「OTOCON」

・アプリ完結型結婚相談所「パートナーエージェントApp」

・マッチングアプリ「スマ婚デート」

・婚活事業者間会員相互紹介プラットフォーム「CONNECT-ship」

・結婚相談所連盟「婚活アライアンスパートナーズ」

＜カジュアルウェディング領域＞

・結婚式プロデュース「スマ婚」

・挙式お披露目パーティープロデュース「ラフスタ」

・ウェディングフォト「studio LUMINOUS」

・結婚式二次会プロデュース「2次会くん」

＜地方創生／QOL領域＞

・地方自治体向け婚活支援システム「parms」

・地方自治体の婚活支援センター（受託運営）

・地方自治体の婚活支援イベント・セミナー（受託開催）

・保険代理店「Tameny×保険クリニック」

・成婚後サポートサービス「アニバーサリークラブ」

【本件に関するお問い合わせ先】

タメニー株式会社 広報担当：平田・横田

TEL：03-5759-2700 FAX：03‐5759‐2701

Mail:public@tameny.jp