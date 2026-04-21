充電通信のセキュリティテスト機能を追加：ベクターの「CANoe Test Package EV」

ベクター・ジャパン株式会社

シュツットガルト（ドイツ）2026年4月14日 - Vector Informatik GmbH（ベクターグループ本社、在ドイツ、以下ベクター）は、「CANoe Test Package EV」を拡張し、充電通信に特化したセキュリティテスト機能を追加しました。これにより、自動車メーカーやサプライヤーは充電通信の実装において、開発の早い段階で脆弱性を特定できるようになります。また、CANoe Test Package EVは、規制要件やセーフティクリティカル要件への対応をサポートし、充電プロセスの信頼性を確保します。

CANoe Test Package EVは、電気自動車のコンフォーマンス、相互運用性、セキュリティの自動テストを提供 | 画像提供元：Vector Informatik GmbH

電気自動車と充電インフラの相互接続が進むにつれ、充電通信におけるセキュリティの重要性はますます高まっています。ISO 15118などの標準規格やPlug & Chargeなどの機能、さらにTLSの採用により、セキュリティ脆弱性を早期に特定して信頼性の高い充電プロセスを確保する必要性が増しています。しかし、手動でのセキュリティテストは時間がかかり、再現性に乏しく、CI/CDプロセスへの統合にも適していないという課題があります。さらに、テスト結果の文書化やテストソリューションの継続的な保守と改善には、多大な工数とコストが必要です。

CANoe Test Package EVでは、充電通信に対するセキュリティの自動テストによって、こうした課題に対応します。効率的かつ再現性が高く、継続的な充電通信の検証が可能となり、既存の開発および統合プロセスにもシームレスに組み込むことができます。自動化されたテスト実行と体系的なテスト結果文書を組み合わせることで、手作業による負担を軽減し、開発サイクル全体を通して一貫性のある品質保証を支援します。

機能範囲には、テスト対象システム (SUT) をモニタリング中にVehicle-to-Grid (V2G) 通信のファジング、TLSファジング、TLSプロトコルテスト、定義済みのインターフェイスを介したカスタムのセキュリティテストが含まれます。対応規格は、ISO 15118-2、ISO 15118-20、TLS 1.2、TLS 1.3です。本ソリューションは継続的に機能拡張が行われており、今後も新たな機能が順次追加される予定です。

ベクターは、CANoe Test Package EVにセキュリティテストを追加することで、充電通信におけるセキュリティ要件を開発プロセスの早期段階から体系的に対応できる環境を提供します。これは、E-モビリティ分野での最新のテストや検証の戦略において中核をなす要素です。

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ベクターについて

Vector Informatik GmbH（ベクターグループ本社、在ドイツ、以下ベクター）は、Software-Defined System（SDS／ソフトウェア・デファインド・システム）の開発とネットワーク化のためのソリューションを提供するリーディングカンパニーであり、お客様の信頼あるパートナーとして実績を重ねています。ベクターは35年以上にわたり、世界中のメーカーならびにサプライヤーをサポートし、最高基準の機能性、安全性、サイバーセキュリティ、効率性を備えた複雑な電子製品の開発プロジェクトを成功に導いてきました。主に自動車分野において、また近年は医療技術、IoT、鉄道、航空宇宙の分野でもベクターのソリューションが活用されています。ベクターの製品ポートフォリオの核を成すのは包括的なソフトウェアエコシステムで、ツール、組み込みソフトウェア、クラウドサービス、エンジニアリングの専門知識を高パフォーマンス開発環境にシームレスに統合することができます。卓越した技術力、そしてお客様とパートナー企業との緊密なコラボレーションを軸に、ベクターは複雑な課題をシンプルにし、開発を加速し、将来を見据えたイノベーションを可能にするカスタマイズされたソリューションを提供しています。

独立系企業として世界に32拠点、4,500名以上の従業員を擁し、2024年には10億ユーロを超える売上を達成しました。本社はドイツのシュツットガルトにあり、オーストリア、ブラジル、中国、フランス、インド、イタリア、日本、韓国、ルーマニア、スウェーデン、スペイン、イギリス、アメリカに支社を展開しています。